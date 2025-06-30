Система контроля и отчетности по УСН в 2025 году

Меняется система контроля и отчетности по упрощенной системе налогообложения (УСН) в России. Особое внимание уделяем новым контрольным соотношениям, которые ФНС ввела приказом от 6 марта 2025 года. Эти изменения начали действовать с 11 мая 2025 года.
1. Контрольные соотношения: что это и зачем?
Контрольные соотношения — это специальные алгоритмы, которые автоматически проверяют данные в декларациях по УСН. Они выявляют ошибки и несоответствия, такие как превышение лимитов доходов или неправильный учет фиксированных взносов. Введение новых контрольных точек в приказе ФНС № ЕД-7-3/173 от 6 марта 2025 года делает налоговый контроль более точным и быстрым.
2. Новые лимиты доходов по УСН
Одним из главных изменений налоговой реформы 2025 года стало увеличение лимита доходов для УСН. Теперь он составляет 450 млн рублей вместо 265,8 млн рублей. Компании, чьи доходы превышают новый лимит, должны перейти на общую систему налогообложения (ОСНО).
3. Контрольные точки в УСН
В приказе ФНС № ЕД-7-3/173 добавлены 10 новых контрольных точек (соотношения 14.1.1–14.1.10). Эти точки автоматизируют проверку деклараций по УСН и охватывают различные аспекты отчетности:
Соответствие доходов установленным лимитам.
Корректность учета фиксированных взносов.
Правильность отражения прочих расходов и доходов.
4. Рекомендации по подготовке отчетности
Для того чтобы правильно и вовремя подготовить отчетность по УСН, необходимо:
Проверять, соответствуют ли доходы установленным лимитам.
Внимательно учитывать фиксированные взносы, которые можно включить в расходы независимо от их фактической уплаты.
Использовать специализированное ПО для проверки отчетности на соответствие новым контрольным соотношениям.
Постоянно следить за изменениями в налоговом законодательстве и подстраивать отчетность под нововведения.
Заключение
Новые контрольные соотношения по УСН делают налоговый контроль более эффективным и снижают риски ошибок. Бухгалтерам и предпринимателям важно внимательно подходить к подготовке деклараций, учитывать изменения в законодательстве и использовать современные инструменты. Это поможет избежать штрафов и проверок, а также соблюдать требования налогового законодательства.
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