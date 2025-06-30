Система контроля и отчетности по УСН в 2025 году

4. Рекомендации по подготовке отчетности

Для того чтобы правильно и вовремя подготовить отчетность по УСН, необходимо:

Проверять, соответствуют ли доходы установленным лимитам.

Внимательно учитывать фиксированные взносы, которые можно включить в расходы независимо от их фактической уплаты.

Использовать специализированное ПО для проверки отчетности на соответствие новым контрольным соотношениям.

Постоянно следить за изменениями в налоговом законодательстве и подстраивать отчетность под нововведения.