Закрытие полугодового отчета — это непростой процесс, требующий профессионализма и внимательности.

Как закрыть полугодие без штрафов: чек-лист для бухгалтера

Закрытие полугодового отчета — это непростой процесс, требующий профессионализма и внимательности. Ошибки в инвентаризации, проблемы с Единым налоговым счетом (ЕНС), старые долги и адаптация к новым стандартам могут привести к финансовым потерям и штрафам.

Бухгалтеры и ИП часто сталкиваются с проблемами при закрытии полугодия. Среди них:

Ошибки в налоговой отчетности. Даже небольшая неточность в счете-фактуре или акте сверки может привести к штрафам и пеням. Новые нормативные требования. С 2025 года вступают в силу ФСБУ 28/2023 и изменения в учете НДС для упрощенных систем налогообложения. Старые долги. Незавершенные дебиторские и кредиторские задолженности могут потребовать уточненных налоговых деклараций. Недостаток компетенций. Начинающие бухгалтеры могут испытывать трудности с инвентаризацией и сверками с контрагентами.

С 1 апреля 2025 года вступил в силу ФСБУ 28/2023. Даже если инвентаризация не обязательна для полугодового отчета, следование новым стандартам важно для корректного учета.

Инвентаризация может быть сплошной (все активы и обязательства) или выборочной (например, только дебиторская задолженность). Выбор типа инвентаризации фиксируется приказом руководителя.

ФСБУ 28/2023 устанавливает четкие правила оценки излишков, выявленных в ходе инвентаризации. Есть три основных метода:

Справедливая стоимость. Применяется, если нет первичной документации и аналогов. Балансовая стоимость. Используется, если есть документация на аналогичный актив. Балансовая стоимость аналогов. Применяется, если первичной документации нет, но есть схожие активы.

Согласно ФСБУ 28/2023, создавать инвентаризационную комиссию не обязательно в следующих случаях:

Если в компании работают только руководитель и бухгалтер.

Если инвентаризацию проводит аудиторская фирма.

Если ревизию осуществляет ревизионная комиссия из устава организации.

Если активы находятся в труднодоступных местах, можно провести инвентаризацию дистанционно с фото- или видеофиксацией. Этот метод разрешен п. 4 ФСБУ 28/2023.

Каждый месяц ФНС блокирует доступ к справкам и актам сверки по ЕНС на несколько дней. В июне 2025 года блокировка будет 30-го числа, так как 28-е выпадает на субботу. Чтобы избежать проблем с доступом, нужно действовать заранее.

С 8 мая 2025 года действует новая форма заявления на получение справок (КНД 1114237). Для проверки сальдо ЕНС используйте личный кабинет на сайте ФНС. Если вы обнаружили расхождения между данными личного кабинета и бухгалтерского учета, предпримите следующие шаги:

Обратитесь в сервис «Оперативная помощь» на сайте ФНС. Укажите ИНН, наименование компании и контактный телефон. Приложите документы, подтверждающие ошибку.

Если выявлены значительные расхождения с данными ИФНС, запросите акт сверки по форме, утвержденной приказом ФНС от 21.06.2023. Это поможет выявить ошибки и избежать санкций. Например, если компания подала уточненную налоговую декларацию, а камеральная проверка еще не завершена, в справке может отображаться погашенная задолженность.

На время сверки с ИФНС налоговые органы не могут взыскивать недоимку или начислять пени (письмо ФНС от 26.01.2023).

Сверка с контрагентами также важна.