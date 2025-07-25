Уголовный кодекс и учет: что нужно знать бухгалтеру

Бухгалтеру важно понимать и соблюдать уголовное законодательство. В этой статье мы разберем ключевые статьи УК РФ, связанные с недобросовестными действиями в бизнесе. Речь пойдет о фиктивных компаниях, уклонении от налогов и других финансовых схемах.

Статья 173.1 УК РФ запрещает создавать компании без намерения вести реальную деятельность. В бухгалтерии это выглядит как создание «фирм-однодневок» для обхода законов. Например, ИП может превысить лимит доходов и зарегистрировать новую компанию, не меняя сути бизнеса. Такие действия считаются незаконным образованием юридического лица.

Статья 173.3 УК РФ наказывает за подачу в налоговую службу поддельных счетов-фактур и деклараций. Бухгалтеры часто используют фиктивные документы, чтобы занизить налоги. Например, предприниматель на общей системе налогообложения может предложить контрагенту занизить доходы с 15% до 1%, чтобы уменьшить налоговые обязательства.

Статья 174 УК РФ направлена на борьбу с легализацией преступных доходов. В бухгалтерии это выражается в переводе денег между компаниями, чтобы придать законный вид доходам, полученным незаконным путем. Например, контрагент с долгами может предложить получить деньги от лица с сомнительными источниками доходов. Это считается легализацией преступных средств.

Статья 187 УК РФ регулирует незаконный оборот наличных денег. В бухгалтерии это может проявляться в переводе средств между физическими и юридическими лицами для совершения незаконных сделок. Например, директор или предприниматель может попросить ИП перевести деньги за товары или услуги, не связанные с официальной деятельностью ИП.

Статья 199 УК РФ устанавливает ответственность за уклонение от уплаты налогов. В бухгалтерии это часто связано с подделкой документов для занижения налоговой базы. Например, ситуация из статьи 173.3 УК РФ, когда предприниматель занижает доходы с помощью фиктивных счетов-фактур или налоговых деклараций.

Эти примеры показывают, что бухгалтеры могут столкнуться с серьезными правовыми последствиями. Поэтому важно хорошо знать законодательство и строго его соблюдать. Это поможет избежать нарушений, штрафов и обеспечит законность в экономике.