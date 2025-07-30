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Зинаида Прокопьева
Самозанятые

Как избежать проблем с самозанятыми

Самозанятость сегодня — популярный способ ведения бизнеса.

Как избежать проблем с самозанятыми

Самозанятость сегодня — популярный способ ведения бизнеса. Однако компании, работающие с самозанятыми, сталкиваются с новыми налоговыми рисками. Налоговые органы следят за тем, чтобы не было скрыто трудовых отношений.

ФНС отмечает, что четких критериев для различения трудовых и гражданско-правовых отношений нет. Но есть ориентировочные параметры, на которые обращают внимание проверяющие:

  • Частые выплаты через зарплатные системы могут указывать на трудовые отношения.

  • Частая смена партнеров или краткосрочные договоры вызывают подозрения.

  • Если самозанятый получает основной доход от одного заказчика, это тоже может быть признаком трудовых отношений.

Минтруд выделяет дополнительные риски

  • Более 35 самозанятых партнеров у компании.

  • Средний срок сотрудничества менее трех месяцев.

  • Средний доход самозанятого более 35 000 рублей в месяц.

  • Более 90% доходов от одного заказчика.

Если компания соответствует этим критериям, это может привлечь внимание налоговых органов.

Особое внимание проверяется

  • Регистрация самозанятого в день заключения договора или перед ним.

  • Отсутствие других клиентов.

  • Выплаты через системы, похожие на зарплатные.

  • Обучение за счет компании.

  • Привязка к графику работы.

  • Доступ на территорию компании, как у сотрудников.

Для выявления подозрительных схем ФНС использует систему анализа

  • Частоты и объема чеков.

  • Продолжительности сотрудничества с одним партнером.

  • Количества партнеров.

  • Штатной численности компании.

Если у компании много партнеров и мало сотрудников, это вызывает подозрения. Инспекторы также изучают вакансии и опрашивают сотрудников, что часто становится решающим доказательством.

Некоторые компании пытаются скрыть трудовые отношения, но эти схемы быстро раскрываются. Например:

  • Использование посредников: компания заключает договор с ИП, который привлекает самозанятых. Налоговые органы считают такие схемы фиктивными.

  • Краткосрочные договоры: компании заключают их на короткие сроки, чтобы скрыть постоянные трудовые отношения.

Чтобы снизить налоговые риски, необходимо

  • Избегать условий, указывающих на трудовые отношения (например, систематический график, предоставление материалов).

  • Четко формулировать предмет, объем, периодичность и результат работ.

  • Объяснять самозанятым разницу между трудовыми и гражданско-правовыми договорами.

  • Убедиться, что условия договора соответствуют реальной практике.

Компании, успешно сотрудничающие с самозанятыми, делают следующее

  • Фиксируют объем и стоимость работ в физических единицах (погонные метры, количество элементов).

  • Включают в акты информацию об адресах и результатах работ.

  • Не меняют структуру должностей после привлечения самозанятых.

Заключение

Усиливающийся контроль за взаимодействием с самозанятыми требует от компаний тщательного анализа налоговых рисков. Правильное оформление договоров, разъяснение условий и соответствие реальной практике помогут избежать проблем с налоговыми органами.

Информации об авторе

Зинаида Прокопьева

Зинаида Прокопьева

Главный бухгалтер в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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