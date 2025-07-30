Как избежать проблем с самозанятыми
Самозанятость сегодня — популярный способ ведения бизнеса. Однако компании, работающие с самозанятыми, сталкиваются с новыми налоговыми рисками. Налоговые органы следят за тем, чтобы не было скрыто трудовых отношений.
ФНС отмечает, что четких критериев для различения трудовых и гражданско-правовых отношений нет. Но есть ориентировочные параметры, на которые обращают внимание проверяющие:
Частые выплаты через зарплатные системы могут указывать на трудовые отношения.
Частая смена партнеров или краткосрочные договоры вызывают подозрения.
Если самозанятый получает основной доход от одного заказчика, это тоже может быть признаком трудовых отношений.
Минтруд выделяет дополнительные риски
Более 35 самозанятых партнеров у компании.
Средний срок сотрудничества менее трех месяцев.
Средний доход самозанятого более 35 000 рублей в месяц.
Более 90% доходов от одного заказчика.
Если компания соответствует этим критериям, это может привлечь внимание налоговых органов.
Особое внимание проверяется
Регистрация самозанятого в день заключения договора или перед ним.
Отсутствие других клиентов.
Выплаты через системы, похожие на зарплатные.
Обучение за счет компании.
Привязка к графику работы.
Доступ на территорию компании, как у сотрудников.
Для выявления подозрительных схем ФНС использует систему анализа
Частоты и объема чеков.
Продолжительности сотрудничества с одним партнером.
Количества партнеров.
Штатной численности компании.
Если у компании много партнеров и мало сотрудников, это вызывает подозрения. Инспекторы также изучают вакансии и опрашивают сотрудников, что часто становится решающим доказательством.
Некоторые компании пытаются скрыть трудовые отношения, но эти схемы быстро раскрываются. Например:
Использование посредников: компания заключает договор с ИП, который привлекает самозанятых. Налоговые органы считают такие схемы фиктивными.
Краткосрочные договоры: компании заключают их на короткие сроки, чтобы скрыть постоянные трудовые отношения.
Чтобы снизить налоговые риски, необходимо
Избегать условий, указывающих на трудовые отношения (например, систематический график, предоставление материалов).
Четко формулировать предмет, объем, периодичность и результат работ.
Объяснять самозанятым разницу между трудовыми и гражданско-правовыми договорами.
Убедиться, что условия договора соответствуют реальной практике.
Компании, успешно сотрудничающие с самозанятыми, делают следующее
Фиксируют объем и стоимость работ в физических единицах (погонные метры, количество элементов).
Включают в акты информацию об адресах и результатах работ.
Не меняют структуру должностей после привлечения самозанятых.
Заключение
Усиливающийся контроль за взаимодействием с самозанятыми требует от компаний тщательного анализа налоговых рисков. Правильное оформление договоров, разъяснение условий и соответствие реальной практике помогут избежать проблем с налоговыми органами.
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