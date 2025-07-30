Как избежать проблем с самозанятыми

Самозанятость сегодня — популярный способ ведения бизнеса. Однако компании, работающие с самозанятыми, сталкиваются с новыми налоговыми рисками. Налоговые органы следят за тем, чтобы не было скрыто трудовых отношений.

ФНС отмечает, что четких критериев для различения трудовых и гражданско-правовых отношений нет. Но есть ориентировочные параметры, на которые обращают внимание проверяющие: