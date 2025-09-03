Российский бизнес в сентябре 2025 года столкнется с рядом значимых изменений, которые затронут различные аспекты корпоративной жизни. В этой статье мы подробно рассмотрим нововведения в оформлении кассовых документов, корпоративных правах участников ООО, транспортной логистике и трудовых отношениях.

Изменения в регулировании бизнес-процессов и трудовых отношений в сентябре 2025 года

С 1 сентября 2025 года вступят в силу важные изменения в статью 135 Трудового кодекса РФ. Теперь работодатели обязаны детально прописывать в локальных нормативных актах (ЛНА), трудовых договорах и коллективных соглашениях виды премий, их размеры, сроки назначения, основания и критерии снижения выплат. Эти нововведения направлены на повышение прозрачности премирования и защиту прав работников.

Рекомендации для работодателей

Убедитесь, что локальные нормативные акты о премировании и дисциплинарных взысканиях соответствуют новым требованиям статьи 135 ТК РФ.

При разработке ЛНА учитывайте критерии качества, эффективности труда, продолжительности работы и наличие дисциплинарных нарушений.

С этого же дня начнет действовать Постановление Правительства РФ от 24.04.2025 № 540, регулирующее расчет среднего заработка. Документ внесет изменения и дополнения к ранее действовавшему Постановлению № 922. В частности, расширится перечень выплат, учитываемых при расчете среднего заработка, включая денежные поощрения и надбавки за профессиональное мастерство.

Рекомендации для работодателей

Учитывайте новый порядок расчета среднего заработка при начислении заработной платы.

Проведите сравнительный анализ нового Постановления № 540 и предыдущего Постановления № 922 и внесите необходимые изменения в ЛНА.

Постановление Правительства РФ от 16.04.2025 № 501 будет действовать до 1 сентября 2031 года. Оно продлевает положения об особенностях направления работников в служебные командировки. Существенных изменений не будет, но Постановление № 749 отменено.

Рекомендации для работодателей

Проверьте локальные нормативные акты на наличие ссылок на Постановление № 749 и внесите соответствующие изменения.

Обновите ЛНА с учетом отмененного Постановления № 749.

С сентября 2025 года вступает новый порядок обучения по программам противопожарного инструктажа. Приказ МЧС от 16.12.2024 № 1120 разрешает использовать электронное обучение и дистанционные технологии для теоретической части инструктажа. Также допускается вести журнал учета инструктажей в электронном виде.

Рекомендации для работодателей

Оцените необходимость внедрения электронного документооборота в рамках противопожарного инструктажа.

Разработайте и внедрите процедуры электронного обучения и учета инструктажей в соответствии с новыми требованиями.

С сентября 2025 года отели и хостелы обязаны зарегистрироваться в Едином реестре классифицированных объектов. С 6 сентября за услуги без регистрации или продажу номеров без указания реестровой записи предусмотрены штрафы.

Рекомендации для владельцев гостиниц и баз отдыха

Проверьте регистрацию вашего объекта в Едином реестре.

Пройдите процедуру самооценки через Росаккредитацию.

При необходимости обратитесь в аккредитованную организацию для классификации или подайте заявление за два месяца до окончания срока действующего свидетельства.

С сентября 2025 года перевозка грузов и пассажиров смешанным сообщением будет осуществляться на основании единого транспортного документа (ЕТД). Его можно оформить в бумажном или электронном виде. ЕТД будет направляться в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) в соответствии с правилами обмена.

Рекомендации для транспортных компаний

Ознакомьтесь с требованиями к оформлению ЕТД и внесите изменения во внутренние процессы.

Обеспечьте интеграцию с ГИС ЭПД для автоматического обмена данными.

С сентября 2025 года в ООО появится возможность отменить преимущественное право покупки доли для всех или отдельных участников. Для этого нужно внести соответствующий пункт в Устав при учреждении общества или по решению всех участников. Ранее это право защищало компании от нежелательных партнеров, но теперь участники могут заранее договориться о вхождении третьих лиц.

Рекомендации для участников ООО