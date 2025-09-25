Нововведения в налоговом законодательстве: как это повлияет на бухгалтеров

Ускорение уплаты налогов: преимущества и недостатки

Одно из главных изменений — сокращение интервала между подачей уведомления по НДФЛ и его уплатой. Сейчас налог можно уплатить на следующий рабочий день после выходных или праздников. По новым правилам налог нужно будет заплатить не позднее рабочего дня, который предшествует выходным.

Однако это касается только НДФЛ. Сроки уплаты страховых взносов и других обязательных платежей остаются прежними. Это создает правовую неопределенность и финансовые трудности. Например, крайний срок уплаты НДФЛ за июнь будет установлен на 28 июня (суббота). По старым правилам компания могла бы заплатить 30 июня, но по новым — 27 июня. При этом сроки уплаты страховых взносов за май не изменятся — 30 июня.