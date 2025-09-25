Нововведения в налоговом законодательстве: как это повлияет на бухгалтеров

Ускорение уплаты налогов: преимущества и недостатки
Одно из главных изменений — сокращение интервала между подачей уведомления по НДФЛ и его уплатой. Сейчас налог можно уплатить на следующий рабочий день после выходных или праздников. По новым правилам налог нужно будет заплатить не позднее рабочего дня, который предшествует выходным.
Однако это касается только НДФЛ. Сроки уплаты страховых взносов и других обязательных платежей остаются прежними. Это создает правовую неопределенность и финансовые трудности. Например, крайний срок уплаты НДФЛ за июнь будет установлен на 28 июня (суббота). По старым правилам компания могла бы заплатить 30 июня, но по новым — 27 июня. При этом сроки уплаты страховых взносов за май не изменятся — 30 июня.
Авансовые уведомления: новый подход к налоговому администрированию
Еще одно нововведение — возможность заранее подавать уведомления по НДФЛ и страховым взносам. Налогоплательщики смогут указать суммы, которые планируют уплатить в будущем. Это поможет оптимизировать финансовые потоки и избежать кассовых разрывов. Особенно это важно для крупных компаний с высокой налоговой нагрузкой.
Стандартизация и упрощение платежных поручений
Министерство финансов утвердило новые правила заполнения платежных поручений. Основные изменения касаются следующих реквизитов:
В поле «КПП плательщика» для единого налогового платежа (ЕНП) нужно указывать ноль.
В поле «Статус плательщика» для организаций должно быть значение 04.
В ОКТМО допускается только ноль.
В назначении платежа должна быть указана аббревиатура «ЕНП».
Если обязанность исполняет другое лицо, в назначении платежа нужно указать его ИНН и КПП, а также информацию о налогоплательщике.
Для физических лиц вводятся новые реквизиты: «фактический плательщик» и «фактический получатель средств». Фактический плательщик — это лицо, чью обязанность исполняют. Получателем налоговых платежей будет сокращенное наименование Федерального казначейства, а фактическим получателем — сокращенное наименование администратора платежей.
Сроки сдачи отчетности: стабильность в условиях изменений
Сроки сдачи налоговой отчетности и представления пояснений остаются прежними. Бухгалтерам нужно следить за соблюдением этих сроков и адаптироваться к изменениям в законодательстве.
Заключение
Поправки в Налоговый кодекс направлены на упрощение налогового администрирования и повышение эффективности контроля.
Комментарии2
Помнится когда вводили этот самый ЕНС, Егоров с пеной у рта доказывал КАК нам будет хорошо... правда не сказал КОГДА
Пока видна только дестабилизация, запутанность увеличивается по НДФЛ,
сроки сдвинули на один день -туда-сюда-, лимит уменьшили, налоги повысили. А можно еще выше ? Чтобы разом всех добить, а то мучаемся,
ждем, здравых законов, но для этого нужны здравые головы, желающие
помочь народу, а используется тактика множества порезов, чтоб взвыли все