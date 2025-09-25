В 2026 году ждет масштабная реформа упрощенной системы налогообложения

Цели реформы
Реформа УСН вызвана рядом важных задач:
Борьба с налоговыми уклонениями. Многие компании делят бизнес на несколько юридических лиц с оборотом до 60 млн рублей, чтобы использовать УСН. Особенно это распространено в торговле и интернет-бизнесе.
Увеличение налоговых поступлений. Торговые организации часто используют УСН, что снижает доходы бюджета. Новые правила увеличат налоговую нагрузку на этот сектор.
Создание равных условий. Компании на общей системе налогообложения (ОСН) сталкиваются с ценовым давлением со стороны бизнеса на УСН. Реформа уравняет условия конкуренции.
Основные изменения
Снижение лимита по НДС. Для торговых организаций, применяющих УСН, порог доходов, освобождающих от НДС, снизится .
Дифференцированные ставки НДС. Торговые компании на УСН будут платить:
- 5% при доходах от 30 до 250 млн рублей (без вычетов).
- 7% при доходах от 250 до 450 млн рублей (также без вычетов).
- 20% с возможностью вычета (по выбору).
Поэтапный переход от УСН в торговле. С 2026 года крупные торговые сети постепенно перейдут на другие системы налогообложения.
Изменения для ИП. ИП на УСН будут по-новому рассчитывать страховые взносы.
Влияние на малый бизнес
Новые правила могут повысить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Снижение лимита по НДС и новые ставки, вероятно, приведут к росту цен на товары, так как компании будут компенсировать дополнительные расходы.
Нормативно-правовая база
Изменения регулируются следующими документами:
Федеральный закон № 176-ФЗ от 12.07.2024. Он устанавливает новый лимит доходов для УСН и вводит НДС для организаций и ИП с доходом свыше 60 млн рублей.
Поручение Президента № Пр-1387 от 23.06.2025. В нем говорится о поэтапной отмене УСН для торговли.
Разъяснения ФНС. Они содержат методические рекомендации по адаптации к новым правилам и переходу на общую систему налогообложения.
Заключение
Реформа УСН в 2026 году направлена на повышение налоговой дисциплины, пополнение бюджета и создание равных условий для всех участников рынка. Это может повлиять на экономическую среду, но в долгосрочной перспективе создаст более прозрачную и справедливую систему налогообложения.
так 30млн или 10млн?