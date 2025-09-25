ЦОК КПП УСН 25.09 Мобильная
Зинаида Прокопьева
Налоговые изменения 2026

В 2026 году ждет масштабная реформа упрощенной системы налогообложения

Новые правила могут повысить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес.

Цели реформы

Реформа УСН вызвана рядом важных задач:

  1. Борьба с налоговыми уклонениями. Многие компании делят бизнес на несколько юридических лиц с оборотом до 60 млн рублей, чтобы использовать УСН. Особенно это распространено в торговле и интернет-бизнесе.

  2. Увеличение налоговых поступлений. Торговые организации часто используют УСН, что снижает доходы бюджета. Новые правила увеличат налоговую нагрузку на этот сектор.

  3. Создание равных условий. Компании на общей системе налогообложения (ОСН) сталкиваются с ценовым давлением со стороны бизнеса на УСН. Реформа уравняет условия конкуренции.

Основные изменения

  1. Снижение лимита по НДС. Для торговых организаций, применяющих УСН, порог доходов, освобождающих от НДС, снизится .

  2. Дифференцированные ставки НДС. Торговые компании на УСН будут платить:
       - 5% при доходах от 30 до 250 млн рублей (без вычетов).
       - 7% при доходах от 250 до 450 млн рублей (также без вычетов).
       - 20% с возможностью вычета (по выбору).

  3. Поэтапный переход от УСН в торговле. С 2026 года крупные торговые сети постепенно перейдут на другие системы налогообложения.

  4. Изменения для ИП. ИП на УСН будут по-новому рассчитывать страховые взносы.

Влияние на малый бизнес

Новые правила могут повысить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Снижение лимита по НДС и новые ставки, вероятно, приведут к росту цен на товары, так как компании будут компенсировать дополнительные расходы.

Нормативно-правовая база

Изменения регулируются следующими документами:

  • Федеральный закон № 176-ФЗ от 12.07.2024. Он устанавливает новый лимит доходов для УСН и вводит НДС для организаций и ИП с доходом свыше 60 млн рублей.

  • Поручение Президента № Пр-1387 от 23.06.2025. В нем говорится о поэтапной отмене УСН для торговли.

  • Разъяснения ФНС. Они содержат методические рекомендации по адаптации к новым правилам и переходу на общую систему налогообложения.

Заключение

Реформа УСН в 2026 году направлена на повышение налоговой дисциплины, пополнение бюджета и создание равных условий для всех участников рынка. Это может повлиять на экономическую среду, но в долгосрочной перспективе создаст более прозрачную и справедливую систему налогообложения.

Главный бухгалтер в ИП

2 подписчика

