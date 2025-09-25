В 2026 году ждет масштабная реформа упрощенной системы налогообложения

Дифференцированные ставки НДС. Торговые компании на УСН будут платить:

- 5% при доходах от 30 до 250 млн рублей (без вычетов).

- 7% при доходах от 250 до 450 млн рублей (также без вычетов).

- 20% с возможностью вычета (по выбору).