Сверка с ФНС в 2025 году

НОВАЯ ФОРМА

Новая форма справки о сальдо ЕНС (КНД 1160082) стала более структурированной. Теперь в ней четыре приложения. Основные изменения:

Прописан ретроспективный анализ с показателями сальдо на 01.01.2023 и текущую дату.

Более подробно рассчитаны пени, что повышает точность и ясность данных.

Приложение №1 содержит информацию о долговых обязательствах, банкротстве и финансовом состоянии.

Приложения №2 и №4 детализируют налоги и сборы, зачтенные в счет будущих платежей, и совокупную налоговую обязанность.

Обновленная форма заявления на справку (КНД 1114237) позволяет выбирать нужные приложения. Это упрощает процесс получения информации. При запросе приложений №2 и №4 можно указать все КБК, КПП и ОКТМО или отдельные коды, что делает систему более гибкой.