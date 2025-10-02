СВЕРКА С ФНС В 2025 ГОДУ
С 10 февраля 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) существенно обновила справку о сальдо единого налогового счета (ЕНС). Новые детализированные данные помогут лучше управлять налоговыми обязательствами и контролировать расчеты с бюджетом. В статье мы подробно рассмотрим документы, связанные с единым налоговым платежом (ЕНП) и сальдо ЕНС, а также методы аудита расчетов с бюджетом.
НОВАЯ ФОРМА
Новая форма справки о сальдо ЕНС (КНД 1160082) стала более структурированной. Теперь в ней четыре приложения. Основные изменения:
Прописан ретроспективный анализ с показателями сальдо на 01.01.2023 и текущую дату.
Более подробно рассчитаны пени, что повышает точность и ясность данных.
Приложение №1 содержит информацию о долговых обязательствах, банкротстве и финансовом состоянии.
Приложения №2 и №4 детализируют налоги и сборы, зачтенные в счет будущих платежей, и совокупную налоговую обязанность.
Обновленная форма заявления на справку (КНД 1114237) позволяет выбирать нужные приложения. Это упрощает процесс получения информации. При запросе приложений №2 и №4 можно указать все КБК, КПП и ОКТМО или отдельные коды, что делает систему более гибкой.
Документы для контроля
Для проверки сальдо ЕНС можно запросить три документа:
Справку о сальдо ЕНС.
Справку о принадлежности сумм.
Акт сверки расчетов.
Сначала лучше обратиться за справкой о сальдо ЕНС, так как она отражает актуальное состояние расчетов с бюджетом. Если возникнут расхождения, можно дополнительно запросить справку о принадлежности сумм и акт сверки для детального анализа.
Способы получения документов
Запросы можно подать несколькими способами:
Через бухгалтерское ПО, что экономит время и снижает риск ошибок.
В личном кабинете на сайте ФНС, где можно отслеживать статус запроса.
По почте России с уведомлением о вручении.
Сроки и форматы документов
Сроки и форматы выдачи документов зависят от типа документа и способа подачи запроса. С 10.02.2025 справка о сальдо ЕНС предоставляется в форматах EXCEL, RTF, XML и PDF. Это позволяет выбрать наиболее удобный способ получения документа.
Выводы
Обновления ФНС делают информацию о сальдо ЕНС более прозрачной и детализированной. Это улучшает налоговое администрирование, снижает риски и повышает эффективность управления налоговыми обязательствами.
