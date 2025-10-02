ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Зинаида Прокопьева
Сальдо ЕНС

Сверка с ФНС в 2025 году

СВЕРКА С ФНС В 2025 ГОДУ

С 10 февраля 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) существенно обновила справку о сальдо единого налогового счета (ЕНС). Новые детализированные данные помогут лучше управлять налоговыми обязательствами и контролировать расчеты с бюджетом. В статье мы подробно рассмотрим документы, связанные с единым налоговым платежом (ЕНП) и сальдо ЕНС, а также методы аудита расчетов с бюджетом.

НОВАЯ ФОРМА

Новая форма справки о сальдо ЕНС (КНД 1160082) стала более структурированной. Теперь в ней четыре приложения. Основные изменения:

  • Прописан ретроспективный анализ с показателями сальдо на 01.01.2023 и текущую дату.

  • Более подробно рассчитаны пени, что повышает точность и ясность данных.

  • Приложение №1 содержит информацию о долговых обязательствах, банкротстве и финансовом состоянии.

  • Приложения №2 и №4 детализируют налоги и сборы, зачтенные в счет будущих платежей, и совокупную налоговую обязанность.

Обновленная форма заявления на справку (КНД 1114237) позволяет выбирать нужные приложения. Это упрощает процесс получения информации. При запросе приложений №2 и №4 можно указать все КБК, КПП и ОКТМО или отдельные коды, что делает систему более гибкой.

Документы для контроля

Для проверки сальдо ЕНС можно запросить три документа:

  1. Справку о сальдо ЕНС.

  2. Справку о принадлежности сумм.

  3. Акт сверки расчетов.

Сначала лучше обратиться за справкой о сальдо ЕНС, так как она отражает актуальное состояние расчетов с бюджетом. Если возникнут расхождения, можно дополнительно запросить справку о принадлежности сумм и акт сверки для детального анализа.

Способы получения документов

Запросы можно подать несколькими способами:

  1. Через бухгалтерское ПО, что экономит время и снижает риск ошибок.

  2. В личном кабинете на сайте ФНС, где можно отслеживать статус запроса.

  3. По почте России с уведомлением о вручении.

Сроки и форматы документов

Сроки и форматы выдачи документов зависят от типа документа и способа подачи запроса. С 10.02.2025 справка о сальдо ЕНС предоставляется в форматах EXCEL, RTF, XML и PDF. Это позволяет выбрать наиболее удобный способ получения документа.

Выводы

Обновления ФНС делают информацию о сальдо ЕНС более прозрачной и детализированной. Это улучшает налоговое администрирование, снижает риски и повышает эффективность управления налоговыми обязательствами.

Информации об авторе

Зинаида Прокопьева

Зинаида Прокопьева

Главный бухгалтер в ИП

2 подписчика17 постов

