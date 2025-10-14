Налоги при УСН и патенте.

Как правильно рассчитать налог при сочетании УСН и патента.

Чтобы корректно определить налоговую базу при совмещении упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы (ПСН), нужно тщательно разделить доходы и расходы. В этой статье мы расскажем, как настроить налоговый учет при сочетании этих режимов и разберем типичные ошибки. Особое внимание уделим нормативным требованиям, регулирующим раздельный учет.

1. Как настроить совмещение УСН и патента?

Выберите системы налогообложения и основную систему. Установите раздельный учет затрат. Это обязательно при совмещении УСН и ПСН. Определите список товаров или услуг, облагаемых патентом, и внесите данные в систему.

Эти шаги помогут корректно разделить налоговые базы и избежать ошибок.

2. Почему доходы могут быть неправильно отнесены к системам налогообложения?

Одна из частых ошибок при совмещении УСН и ПСН — неправильное распределение доходов. Рассмотрим основные причины и способы их исправления.

2.1. Некорректное распределение дохода по платежу «Оплата от покупателя»

Если доход, связанный с платежом «Оплата от покупателя», ошибочно отнесен к неправильной системе налогообложения:

Проверьте связь платежа с счетом на оплату или реализацией.

- Если связи нет, измените систему в платеже.

- Если связь есть, скорректируйте систему в документе-основании и обновите бухгалтерские проводки.

Также проверьте, что номенклатура товаров или услуг включена в список облагаемых патентом. При необходимости настройте списки продаж.

2.2. Неправильное распределение дохода по платежам «Поступление от эквайера» или «Выручка розницы»

Если доходы, полученные через эквайринг или розничную торговлю, неверно отнесены к неправильной системе налогообложения:

Проверьте связь платежа с кассовой сменой.

- Если связи нет, измените систему налогообложения в платеже или установите правильную связь с кассовой сменой.

- Система налогообложения наследуется из кассовой смены. Если в чеках есть ошибки, разорвите связь и укажите правильную систему налогообложения в платеже.

3. Как распределить расходы между УСН и ПСН?

При совмещении УСН и ПСН важно вести раздельный учет расходов. Если этого не делать, они будут распределяться по основной системе налогообложения. Для корректного распределения:

Ведите раздельный учет затрат. Определите критерии и порядок распределения расходов с учетом специфики деятельности и структуры затрат. Корректно отражайте расходы в бухгалтерском учете, соблюдая нормативные требования.

4. Как ИП учитывают страховые взносы?

Индивидуальные предприниматели могут уменьшить налогооблагаемую базу по УСН «Доходы» и патенту на фиксированные страховые взносы и дополнительный 1% страховых взносов. Для правильного учета:

Укажите в учетной политике, что страховые взносы относятся к определенной системе налогообложения. - Фиксированные взносы — до 31 декабря текущего года.

- Дополнительный 1% страховых взносов — до 1 июля следующего года.

Чтобы уменьшить налог на страховые взносы до этих сроков, укажите в расчете сумму уменьшения и соответствующий налоговый период.

Таким образом, правильное распределение доходов и расходов, а также раздельный учет при совмещении УСН и ПСН — ключевые моменты для точного и законного расчета налогов. Соблюдение нормативных требований поможет избежать ошибок и обеспечить корректное исчисление налоговой базы.