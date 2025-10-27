ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Зинаида Прокопьева
НДС

Особенности и методология расчета НДС

Особое внимание уделим учету авансов и возвратов, а также подготовке отчетности.

Предоставим практические советы, основанные на российском законодательстве и опыте.

1. Проблема двойного начисления НДС

В системе общего налогообложения (ОСНО) существует риск двойного начисления НДС. Это происходит, когда налог начисляется как на авансы, так и на основную реализацию. Чтобы избежать ошибок, важно правильно связать авансы с последующими операциями.

Согласно Налоговому кодексу РФ, НДС по авансу можно принять к вычету после отгрузки. Если авансовый платеж поступил после отгрузки, налог начисляется только при реализации. Главное — правильно оформить связь между авансом и отгрузкой.

2. Почему НДС по авансу не принимается к вычету

НДС по авансу часто не принимают к вычету из-за отсутствия связи между авансом и реализацией. Для вычета нужны счет-фактура и подтверждение отгрузки.

Чтобы избежать этой проблемы, проверьте корректность связи между авансом и реализацией. При обнаружении ошибок внесите изменения в документы и отчетность.

3. Отсрочка вычета НДС

Иногда НДС можно принять к вычету позже. Важно помнить, что счета-фактуры на авансы не подлежат отсрочке (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Исключение — возврат авансов, когда нужно связать возврат с первоначальной оплатой.

4. Почему документы могут отсутствовать в книге продаж или покупок

Книги продаж и покупок — ключевые документы для налогового учета. Отсутствие документа может быть вызвано:

  • Непроведенным документом в системе.

  • Отсутствием выделения НДС в счете-фактуре.

  • Ошибками в расчете налога.

Чтобы решить проблему, проверьте все аспекты и внесите необходимые корректировки в документы.

5. Как оформить счет-фактуру на аванс

Чтобы правильно оформить счет-фактуру на аванс, выполните следующие шаги:

  1. Проведите авансовый платеж.

  2. Рассчитайте НДС .

  3. Сформируйте счет-фактуру на аванс.

Это поможет избежать ошибок и налоговых рисков.

Информации об авторе

Зинаида Прокопьева

Зинаида Прокопьева

Главный бухгалтер в ИП

4 подписчика25 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы