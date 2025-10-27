Особенности и методология расчета НДС

1. Проблема двойного начисления НДС

В системе общего налогообложения (ОСНО) существует риск двойного начисления НДС. Это происходит, когда налог начисляется как на авансы, так и на основную реализацию. Чтобы избежать ошибок, важно правильно связать авансы с последующими операциями.

Согласно Налоговому кодексу РФ, НДС по авансу можно принять к вычету после отгрузки. Если авансовый платеж поступил после отгрузки, налог начисляется только при реализации. Главное — правильно оформить связь между авансом и отгрузкой.