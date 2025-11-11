Новый порядок взыскания налогов в России

С 1 ноября 2025 года в России вступили в силу новые правила учета и погашения налогов для физических лиц.

С 1 ноября 2025 года в России вступили в силу новые правила учета и погашения налогов для физических лиц. Теперь есть два способа взыскания: внесудебный — для признанных долгов, и судебный — для спорных ситуаций. Выбор процедуры зависит от согласия или несогласия гражданина с требованиями налоговой службы.

Если разногласий нет, долг списывается со счетов автоматически, без обращения в суд Если же спор возникает, дело передается в судебные инстанции.

Налог на профессиональный доход или НДФЛ, поданный через декларацию 3-НДФЛ, могут быть взысканы без суда, поскольку их сумма рассчитывается на основе данных, предоставленных самим налогоплательщиком.

Новый порядок не распространяется на уже решенные судом дела о взыскании налогов.

Спорная задолженность

В случае несогласия с суммой долга налогоплательщик может подать заявление о перерасчете или жалобу. На весь период спора эта сумма не будет списываться автоматически.

Граждане имеют право оспорить следующие решения налоговых органов:

налоговое уведомление; решение о привлечении к ответственности;

решение об отмене налогового вычета; решение о взыскании налога;

*требование об уплате налога.

Как подать заявление о несогласии

Для разрешения спора можно подать два документа:

1.Заявление о перерасчете— если вы не согласны с начислениями по налогам и НДФЛ из-за ошибок или некорректных данных.

2.Жалобу— если вы не согласны с решениями проверок, взысканием налогов, отменой вычетов или требованиями об уплате.

Сроки рассмотрения

На рассмотрение обращений установлены следующие сроки:* заявление о перерасчете — 30 рабочих дней (можно продлить еще на 30 дней);

жалоба на решение о привлечении к ответственности — 1 месяц (с возможным продлением); жалоба на другие акты и действия — 15 рабочих дней (можно продлить);

упрощенная жалоба — 7 рабочих дней.

Если заявление о перерасчете удовлетворено, налоговая служба направит новое уведомление. При отказе у вас будет 30 дней, чтобы обжаловать решение в вышестоящей инспекции.

Переходный период для старых долгов

Для задолженностей, возникших до 1 ноября 2025 года, предусмотрен особый порядок. Если судебное разбирательство уже началось, взыскание продолжается в прежнем порядке. Если же нет, налоговая служба направит уведомление в Личный кабинет или по почте. У вас будет 30 рабочих дней, чтобы заявить о несогласии. На этот период сумма долга не будет списана, и принудительные меры взыскания не применяются.