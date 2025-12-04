Чек-лист по НДС с 2026 года

ЧЕК ЛИСТ ПО НАЛОГУ НДС С 2026 ГОДА

ИП на патенте. Доходы превысили 20 млн ₽. Можно ли закрыть ИП, а через несколько дней открыть новое и сразу подать за год документы на патент?

Налоговая служба легко выявит формальные закрытия. Инспекторы могут усмотреть в этом необоснованную налоговую выгоду и доначислить НДС с начала 2026 года, а также наложить штрафы и пени. Даже если у вас есть веские причины для закрытия и открытия ИП через неделю (не связанные с налогами), высок риск спора с налоговой в суде.

ИП превысил 20 млн ₽ на патенте. Когда нужно платить НДС при переходе на УСН?

НДС нужно начислять с 1 января 2026 года, если доход за 2025 год превысил 20 млн ₽. Платить НДС нужно со всех оборотов 2026 года. Неверно ждать, пока доходы с начала 2026 года достигнут 20 млн ₽.

ИП в 2025 году работал на УСН + НДС 5%. Доход за год составил меньше 20 млн ₽. Может ли ИП перейти на ПСН в 2026 году?

Да, может. Более того, с 2026 года такой ИП получит базовое освобождение от НДС по п. 1 ст. 145 НК РФ, несмотря на то что в 2025 году он платил НДС по той же норме.

Общепит, выручка за 2025 год меньше 20 млн ₽, зарплата ниже среднеотраслевой. Такой ИП теряет право на ПСН и переходит на УСН с освобождением от НДС?

Если доходы за 2025 год меньше 20 млн ₽, ИП сохраняет право на патентную систему на 2026 год. Если он решит работать на УСН, то получит базовое освобождение от НДС по п. 1 ст. 145 НК РФ. Такие освобожденцы не подают нулевую декларацию по НДС.

ИП на ОСНО + ПСН. В 2025 году доходы по ПСН не превысили 20 млн ₽. Имеет ли право ИП в 2026 году использовать ПСН?

Да, имеет. При совмещении ОСНО и ПСН для сравнения с доходным лимитом по ПСН учитываются только доходы от «патентных» видов деятельности. Доходы от ОСНО не учитываются (подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ).

Освобождаются ли от НДС ИП, зарегистрированные в 2026 году? Это касается ИП на УСН?

Если ИП зарегистрируется в 2026 году и сразу начнет применять УСН, он автоматически получает освобождение от НДС. Право на это освобождение утрачивается, если доход с начала года превысит 20 млн ₽. Тогда НДС нужно платить с месяца, следующего за месяцем превышения лимита. Если доход за 2026 год не превысит 20 млн ₽, нужно будет свериться с лимитом 15 млн ₽. Если доходы превысят 15 млн ₽, с 2027 года придется платить НДС.

Можно ли получить освобождение от НДС при УСН «Доходы минус расходы», если три месяца подряд доход меньше 2 млн ₽?

Если ИП обязан платить НДС на УСН с начала 2026 года, то доходы на уровне 2 млн ₽ (в течение квартала или ежемесячно) не освободят его от НДС до конца года. Такое освобождение для УСН не предусмотрено. Если за 2026 год доходы составят менее 15 млн ₽, с 2027 года ИП автоматически освобождается от НДС на УСН.

Нужно ли сдавать нулевые декларации по НДС при ПСН? Розничная торговля, доход не превышает 20 млн ₽ за год.

Если ИП совмещает УСН и ПСН, и его доход за прошлый год был менее 20 млн ₽, он получает базовое освобождение от НДС на УСН по п. 1 ст. 145 НК РФ. В этом случае нулевые декларации по НДС не сдаются. Освобождение от НДС возникает, если ИП выступил в роли налогового агента по НДС или добровольно выставил счет-фактуру с выделенной суммой НДС. На ОСНО по общему правилу сдаются нулевые декларации по НДС.

Как считать лимит для освобождения от НДС при УСН «Доходы минус расходы»?

Для расчета лимита в 2026 году нужно учитывать доходы (от реализации и внереализационные), которые включены в расчет налога по УСН. Это данные из книги учета доходов и расходов (КУДиР). Если ИП совмещает УСН с ПСН, нужно также учитывать доходы от «патентных» видов деятельности.