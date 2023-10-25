О порядке упрощенной схемы декларирования соответствия. Что это значит

Речь о порядке проведения декларирования соответствия продукции требованиям технических регламентам Таможенного Союза в соответствии с федеральным законом РФ № 184-ФЗ при ее таможенном оформлении и дальнейшей реализации на территории Российской Федерации с учетом действующих правил временных ограничений (приложение № 18 к постановлению № 353).

Напомним, что ранее, 17.07 2023 г., вступило в действие положение постановления № 1133 о продлении на 1 год — до 01.09. 2024 г., возможности регистрации декларации о соответствии по «упрощенной схеме», то есть, на основании собственных доказательств вместо предусмотренных требованиями технических регламентов лабораторных испытаний в аккредитованных лабораториях.

О чем речь?

Что такое декларация соответствия по упрощенной схеме? Импортер регистрируется декларацию о соответствия в реестре Росаккредитации не на основании протокола испытаний, который выдается аккредитованной лабораторией, а на пример, на основании заводского протокола производителя. То, есть, на основании собственных доказательств.

Теперь же, сентября 2023 г. действует новый порядок так называемого «упрощенного декларирования». Компания, зарегистрировавшая декларацию о соответствии в реестре Росаккредитации по упрощенной схеме, до установленного в декларации срока действия обязана провести лабораторные испытания по требованиям ТР ТС и уже на основании этого протокола оформить декларацию о соответствии на новый срок. Без оформления новых документов продукция не может быть допущена к реализации.

По сути, импортеры получили отсрочку по установленному регламентами порядку оформления разрешительной документации для ввоза товаров из-за рубежа.