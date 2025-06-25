Как работать с головой, а не «на износ»: гигиена труда в 2025 году

🔹 5 принципов умной самонастройки

1. Режим «deep work» — по 90 минут

Выделяй 90-минутные интервалы на сложные задачи без уведомлений и лишних вкладок. Потом 10–15 минут — на отдых. Это цикл помодоро в версии 2025 года.

2. Электронная гигиена

Проверь, сколько раз в день ты открываешь почту. Более 5? — значит, ты теряешь фокус. Заведи правило: проверка e-mail — дважды в день, не чаще.

3. Рабочее место = мысленное пространство

Чистый стол — чистая голова. Используй два экрана? Убери лишние вкладки. Перепутанные бумаги? — порядок на столе — порядок в бюджете.

4. Энергия тела — топливо ума

Прогулки на 15–20 минут в день, минимум один полноценный приём пищи, отсутствие кофеина после 15:00. Не работаешь телом — не думает голова.

5. Психологическая безопасность

Если ты руководитель — создавай пространство, где можно ошибаться. Если подчинённый — учись говорить «нет» и озвучивать рабочие перегрузки.