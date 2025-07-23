ЦОК ОК УСН 21.07 Мобильный
Владимир Яковлев
Ведение бизнеса

«Деньги в голове»: как ментальные модели стали главным активом бизнеса в 2025 году

В мире, где налоги меняются быстрее, чем курсы валют, а законодательство догоняет реальность с опозданием на квартал, выживает не тот, у кого больше ресурсов, а тот, у кого быстрее мышление.

Ментальные модели — это не коучинговая мода, а инструмент выживания. Они позволяют видеть закономерности, где другие видят хаос, и принимать решения до того, как рынок их потребует.

Как это работает на практике? Бухгалтер, использующий модель инверсии («что сделать, чтобы всё провалилось?»), заранее просчитывает кассовые разрывы. Финдиректор, мыслящий через модель первого принципа, выстраивает систему KPI не «как у всех», а «как должно быть». А предприниматель, применяющий модель «карты и территории», чётко понимает, где его бизнес растёт, а где просто генерирует шум.

Чек-лист 2025 года: теперь мышление — это новая бухгалтерия

Раньше бизнесменам советовали в первую очередь автоматизировать продажи и учет. Теперь в приоритете — автоматизация решений. Тренд на «ментальную экономию» делает популярными корпоративные интеллект-карты, когнитивные тренажёры, консалтинг по шаблонам мышления. Стартапы уже предлагают CRM с GPT-модулями, которые не просто фиксируют клиента, а прогнозируют его действия.

Даже в налоговом планировании появилась когнитивная аналитика: ИИ советует не просто оптимизировать НДС, а пересмотреть стратегию рисков исходя из вероятностной модели действий проверяющих.

Мышление — актив на балансе

Современный предприниматель уже не просто директор. Он архитектор решений, где каждый выбор — инвестиция в будущее. Как показывают кейсы западных компаний, оценка ментального капитала входит в корпоративную отчётность. Это не абстракция — это расчётное преимущество.

Пока одни оптимизируют расходы на бумагу, другие учатся мыслить в сценариях и выигрывают не потому, что угадали, а потому что подготовились.

Информации об авторе

Владимир Яковлев

Владимир Яковлев

4 подписчика19 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

22
  • В П

    Пока одни оптимизируют расходы на бумагу

    как латентная гринписовка заявляю - всем, кто перешёл на ЭДО от меня нижайший поклон.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      так мы же потом этот отчёт печатаем, и рядом кладём ещё квитанции об отправке и приёме!

      А раньше мы печатали только отчёт, на котором проставлялся штампик о приёме.

      То есть расход бумаги после перехода на ЭДО увеличился вдвое!

    • В П

      @Arhimed0, я про тех, у кого электронный архив.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      @В П, так электронный архив - само собой!

      То есть к двойному расходу бумаги прибавляется ещё....

    • В П

      @Arhimed0, документы, сданные в электронном виде (декларации) должны храниться в электронном архиве. Распечатывать можете хоть миллион копий, но зачем? Нельзя совсем отказаться от бумажного архива, так как сканкопия оригиналом не станет, насколько я знаю. Здесь недоработка законодательная, имхо.

    • Татьяна
      Главный бухгалтер

      Почему-то все время в ходу оригиналы документов (с подписью и печатью). Хотя мы с удовольствием пользуемся ЭДО при подписании

    • В П

      @Татьяна, распечатывая электронный документ, вы получаете его копию, никак не оригинал.

    • Алейда

      @В П, я когда работала на другой работе, сдавала декларации по НДС. Только подписывала я их ЭЦП директора. Поэтому сначала декларация составлялась, распечатывалась, подписывалась у главного бухгалтера и директора, а только потом подписывалась ЭЦП и отправлялась.

    • В П

      @Алейда, всем, кто перешёл на ЭДО от меня нижайший поклон.

      директор наверняка там ни бельмеса, а главбух могла посмотреть на мониторе. Сейчас формируете-подписываете-отправляете в программе?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      @В П

      Уничтожьте документы более чем 10-летней давности, чтобы освободить место в архиве. Только не забудьте перед уничтожением на всякий случай сделать копии.

    • В П
      Этот комментарий удален.
    • В П

      @Arhimed0, Уничтожьте документы более чем 10-летней давности, чтобы освободить место в архиве. Только не забудьте перед уничтожением на всякий случай сделать копии.

      вам платят за количество комментов?

    • Алейда

      @В П, при чём здесь посмотреть и ничего не понимать? Я в случае чего как должна доказывать, что отправила именно те цифры, которые видел директор и главбух? А не просто украла флешку с ЭЦП и отправила что попало, а они ни сном ни духом?

ГлавнаяКлерк ИИПремиум