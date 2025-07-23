«Деньги в голове»: как ментальные модели стали главным активом бизнеса в 2025 году
Ментальные модели — это не коучинговая мода, а инструмент выживания. Они позволяют видеть закономерности, где другие видят хаос, и принимать решения до того, как рынок их потребует.
Как это работает на практике? Бухгалтер, использующий модель инверсии («что сделать, чтобы всё провалилось?»), заранее просчитывает кассовые разрывы. Финдиректор, мыслящий через модель первого принципа, выстраивает систему KPI не «как у всех», а «как должно быть». А предприниматель, применяющий модель «карты и территории», чётко понимает, где его бизнес растёт, а где просто генерирует шум.
Чек-лист 2025 года: теперь мышление — это новая бухгалтерия
Раньше бизнесменам советовали в первую очередь автоматизировать продажи и учет. Теперь в приоритете — автоматизация решений. Тренд на «ментальную экономию» делает популярными корпоративные интеллект-карты, когнитивные тренажёры, консалтинг по шаблонам мышления. Стартапы уже предлагают CRM с GPT-модулями, которые не просто фиксируют клиента, а прогнозируют его действия.
Даже в налоговом планировании появилась когнитивная аналитика: ИИ советует не просто оптимизировать НДС, а пересмотреть стратегию рисков исходя из вероятностной модели действий проверяющих.
Мышление — актив на балансе
Современный предприниматель уже не просто директор. Он архитектор решений, где каждый выбор — инвестиция в будущее. Как показывают кейсы западных компаний, оценка ментального капитала входит в корпоративную отчётность. Это не абстракция — это расчётное преимущество.
Пока одни оптимизируют расходы на бумагу, другие учатся мыслить в сценариях и выигрывают не потому, что угадали, а потому что подготовились.
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Комментарии22
кая-то незаконченность мысли (??)
ага, не понятно что рекламируют, какие курсы)
@В П,
Не работать, а мыслить надо😄
@Владислав Савушкин,
@В П, у меня сложная работа - я работаю на ней)
@Владислав Савушкин,
как латентная гринписовка заявляю - всем, кто перешёл на ЭДО от меня нижайший поклон.
так мы же потом этот отчёт печатаем, и рядом кладём ещё квитанции об отправке и приёме!
А раньше мы печатали только отчёт, на котором проставлялся штампик о приёме.
То есть расход бумаги после перехода на ЭДО увеличился вдвое!
@Arhimed0, шах и мат...
@Arhimed0, я про тех, у кого электронный архив.
@В П, так электронный архив - само собой!
То есть к двойному расходу бумаги прибавляется ещё....
@Arhimed0, астанавитесь😁😁😁😁
@Arhimed0, документы, сданные в электронном виде (декларации) должны храниться в электронном архиве. Распечатывать можете хоть миллион копий, но зачем? Нельзя совсем отказаться от бумажного архива, так как сканкопия оригиналом не станет, насколько я знаю. Здесь недоработка законодательная, имхо.
Почему-то все время в ходу оригиналы документов (с подписью и печатью). Хотя мы с удовольствием пользуемся ЭДО при подписании
@Татьяна, распечатывая электронный документ, вы получаете его копию, никак не оригинал.
@Владислав Савушкин,
— Иван, скажи моей лошади «тпру».
— А сам что же?
— Губы замёрзли.
@В П, я когда работала на другой работе, сдавала декларации по НДС. Только подписывала я их ЭЦП директора. Поэтому сначала декларация составлялась, распечатывалась, подписывалась у главного бухгалтера и директора, а только потом подписывалась ЭЦП и отправлялась.
директор наверняка там ни бельмеса, а главбух могла посмотреть на мониторе. Сейчас формируете-подписываете-отправляете в программе?
@В П,
Уничтожьте документы более чем 10-летней давности, чтобы освободить место в архиве. Только не забудьте перед уничтожением на всякий случай сделать копии.
@Arhimed0,
вам платят за количество комментов?
@В П, при чём здесь посмотреть и ничего не понимать? Я в случае чего как должна доказывать, что отправила именно те цифры, которые видел директор и главбух? А не просто украла флешку с ЭЦП и отправила что попало, а они ни сном ни духом?