Бардак на миллион: кейс IT-стартапа, который мог стать мемом

Учёт держался на шаблонах и иллюзиях

У компании было все, чтобы нормально вести учет: сервисы, программы, бухгалтер в штате — бери и делай. Но всё пошло наперекосяк сразу по нескольким причинам.

Во-первых, ни один бухгалтер так и не вник в бизнес-модель компании. Аутсорс изначально вёл учёт по шаблону: стандартные проводки, типовой план счетов, без учёта того, что у этой фирмы агентские договоры и специфическое распределение доходов и расходов. Если что-то не сходилось — просто «подбивали» остатки в 1С ради отчётности.

Первый штатный бухгалтер продолжил вести учёт в том виде, в каком его передал аутсорс, не углубляясь в перестройку структуры проводок и проверку старых сделок. На практике это частая история — когда новый специалист начинает работать в уже сложившейся системе, полагаясь на существующие данные.

Каждый новый бухгалтер видел сложную картину учёта и либо отказывался от работы, либо исправлял отдельные участки без комплексного подхода. Так ошибки продолжали копиться.

Во-вторых, никто не проводил элементарных сверок. Оборотку с банковскими выписками не сверяли, расчёты с контрагентами не проверяли. Хотя это первое, что должен делать бухгалтер, чтобы убедиться, что учёт в порядке. Такие ошибки порой остаются незамеченными годами, особенно когда в учёте много автоматических шаблонов, а бизнес развивается быстро и фокус внимания смещён на операционные задачи.

В результате компания продолжала жить в иллюзии порядка, пока не увидела настоящий масштаб проблем.