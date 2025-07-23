Из ИП в ООО с аккредитацией: кейс IT-бизнеса с выручкой 150 млн

IT-предприниматель работал в статусе ИП на УСН, сотрудников оформлял как самозанятых. Пока выручка была небольшой, всё шло нормально. Но в 2025 году ситуация изменилась: попали на НДС, а налоговая начала интересоваться отношениями с подрядчиками. Рассказываю, как удалось перестроить структуру и снизить риски.

Работая с бизнесом нередко вижу, как предприниматели настраивают учёт через робо-сервисы. Выручка растёт, меняются требования к налогам — а узнают об этом постфактум, когда уже приходят штрафы или запросы из налоговой. В этой истории предприниматель успел адаптироваться вовремя и избежал типичных ловушек.

Какие риски появляются при масштабировании ИП

До определённого момента учёт вёлся автоматически: предприниматель пользовался сервисом, сдавал декларации, платил 6% с выручки. Но после превышения порога выручки появились риски, о которых раньше не задумывались:

Самозанятые получали регулярные выплаты от одного заказчика — формально это могло быть признано трудовыми отношениями.

Выручка превысила лимит в 60 млн рублей, после которого ИП автоматически становится плательщиком НДС.

Среди подрядчиков были белорусские ИП, а НДС по ним не удерживался — в таких случаях компания обязана исполнять обязанности налогового агента.

Крупные клиенты стали запрашивать счета-фактуры, которых система не формировала.

Автоматизированный сервис продолжал считать налог по прежней ставке и не сигнализировал о смене режима. О грядущих изменениях предприниматель узнал не сразу.

Параллельно начали поступать запросы от налоговой: по самозанятым, по расчётам, по договорам. Стало ясно — в текущем виде структура уязвима для проверок и может привести к блокировке счетов и доначислениям НДФЛ и страховых взносов.

Как превратить ИП в ООО и зачем

Фаундер решил зарегистрировать ООО и перевести туда весь бизнес. Важно понимать, что открытие ООО — это не формальность. Сначала нужно навести порядок в документах, затем выбрать подходящий режим налогообложения и предупредить заказчиков о смене статуса.

После аудита учёт вели бухгалтеры — восстановили учёт и проверили проводки, закрыли хвосты по налогам. Далее работали вместе с фаундером.

Владелец бизнеса зарегистрирован в Московской области, и он хотел открыть ООО в Москве. Для его заказчиков это звучало бы солидно. Перед открытием юрлица рассматривали четыре сценария: с УСН «доходы» и «доходы минус расходы» для Москвы и для Санкт-Петербурга. При расчётах учитывали количество сотрудников — 30 человек, а также ФОТ и расходы 2024 года. Применили IT-льготы для налогов и страховых взносов, и в итоге остановились на режиме УСН «доходы» в Питере.

Почему, я считаю, что так правильно:

Во-первых, компания не выпускает собственное ПО — соответственно, не сможет получать льготы по НДС. Поэтому сразу отмели ОСНО и остановились на УСН.

Во-вторых, ставки УСН в сфере IT отличаются в разных регионах. В Москве — 6%, а в СПб — всего 1%. Такие же ставки актуальны для Смоленска и Нижнего Новгорода, например. Но в этих регионах местные ФНС уделяют больше внимания бизнесу, который попадает под льготу. В Питере, как в городе с развитой IT-инфраструктурой, проверки не такие жёсткие.

Открыть ООО в Санкт-Петербурге на УСН доходы 1% — самый выгодный вариант

В-третьих, часть команды проживала в Санкт-Петербурге. Так удалось обосновать разные регионы регистрации у владельца и компании. Фаундер лично поехал в город, арендовал реальный офис и дежурил там неделю после подачи заявки.

Юрист помог подобрать ОКВЭД и подготовить устав. Регистрация ООО прошла с первого раза — несмотря на то, что директор и юридический адрес находятся в разных регионах.

Далее в компании навели порядок в кадровом учёте и сразу перешли на КЭДО с помощью программы «1С:Кабинет сотрудника». Всех самозанятых из России оформили штатными сотрудниками по трудовому договору. Часть остались в статусе ИП — такое сотрудничество допустимо. Граждане Беларуси со статусом ИП перешли в местную самозанятость, чтобы новое ООО избежало НДС как налоговый агент.

С контрагентами настроили ЭДО. Отказались от автоматических сервисов, чтобы полностью контролировать все нюансы бухучёта.

Для IT-компаний ООО может быть выгодней чем ИП

Сразу после регистрации ООО фаундер запустили процесс IT-аккредитации. Этот статус даёт бизнесу весомые преимущества: пониженные налоги, доступ к грантам, льготы для сотрудников.

Что для этого нужно:

— правильный ОКВЭД — 62.01 «Разработка ПО»;

— сайт с описанием стеков, услуг и команды;

— отчётность, чтобы подтвердить активность компании;

— уровень зарплат соответствующий средним по региону;

— отсутствие задолженностей перед налоговой.

Для справки: средняя з/п на 1 квартал 2025 года по СПБ составляет 113 тысяч рублей, по России — 92 тысячи.

Заявку на IT-аккредитацию можно подать через Госуслуги. Минцифры может вернуться с комментариями. В нашем случае попросили доработать сайт — на это ушла неделя. Через месяц после подачи компания получила аккредитацию.

Что получили:

налоговая ставка по УСН — 1% вместо 6%, а с учётом вычетов — ещё ниже;

страховые взносы на сотрудников — 7,6% вместо 30%;

сотрудники получили доступ к IT-ипотеке, отсрочке от мобилизации и другим федеральным мерам поддержки;

возможность участвовать в тендерах и работать с крупными заказчиками без ограничений.

Аккредитация закрепила статус компании как полноценного IT-бизнеса и открыла путь к экономии в миллионы рублей.

Лучше разобраться сразу, чем потом платить штрафы

Если оборот приближается к 60 млн рублей, сотрудники оформлены как самозанятые, а учёт идёт автоматически — пора выстраивать структуру учета. Перерегистрация, правильный регион, выбор режима и аккредитация позволяют избежать проблем и снизить налоги. Чем раньше предприниматель осознает риски, тем меньше будет авралов и потерь.

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