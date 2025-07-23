Из ИП в ООО с аккредитацией: кейс IT-бизнеса с выручкой 150 млн
Работая с бизнесом нередко вижу, как предприниматели настраивают учёт через робо-сервисы. Выручка растёт, меняются требования к налогам — а узнают об этом постфактум, когда уже приходят штрафы или запросы из налоговой. В этой истории предприниматель успел адаптироваться вовремя и избежал типичных ловушек.
Какие риски появляются при масштабировании ИП
До определённого момента учёт вёлся автоматически: предприниматель пользовался сервисом, сдавал декларации, платил 6% с выручки. Но после превышения порога выручки появились риски, о которых раньше не задумывались:
Самозанятые получали регулярные выплаты от одного заказчика — формально это могло быть признано трудовыми отношениями.
Выручка превысила лимит в 60 млн рублей, после которого ИП автоматически становится плательщиком НДС.
Среди подрядчиков были белорусские ИП, а НДС по ним не удерживался — в таких случаях компания обязана исполнять обязанности налогового агента.
Крупные клиенты стали запрашивать счета-фактуры, которых система не формировала.
Автоматизированный сервис продолжал считать налог по прежней ставке и не сигнализировал о смене режима. О грядущих изменениях предприниматель узнал не сразу.
Параллельно начали поступать запросы от налоговой: по самозанятым, по расчётам, по договорам. Стало ясно — в текущем виде структура уязвима для проверок и может привести к блокировке счетов и доначислениям НДФЛ и страховых взносов.
Как превратить ИП в ООО и зачем
Фаундер решил зарегистрировать ООО и перевести туда весь бизнес. Важно понимать, что открытие ООО — это не формальность. Сначала нужно навести порядок в документах, затем выбрать подходящий режим налогообложения и предупредить заказчиков о смене статуса.
После аудита учёт вели бухгалтеры — восстановили учёт и проверили проводки, закрыли хвосты по налогам. Далее работали вместе с фаундером.
Владелец бизнеса зарегистрирован в Московской области, и он хотел открыть ООО в Москве. Для его заказчиков это звучало бы солидно. Перед открытием юрлица рассматривали четыре сценария: с УСН «доходы» и «доходы минус расходы» для Москвы и для Санкт-Петербурга. При расчётах учитывали количество сотрудников — 30 человек, а также ФОТ и расходы 2024 года. Применили IT-льготы для налогов и страховых взносов, и в итоге остановились на режиме УСН «доходы» в Питере.
Почему, я считаю, что так правильно:
Во-первых, компания не выпускает собственное ПО — соответственно, не сможет получать льготы по НДС. Поэтому сразу отмели ОСНО и остановились на УСН.
Во-вторых, ставки УСН в сфере IT отличаются в разных регионах. В Москве — 6%, а в СПб — всего 1%. Такие же ставки актуальны для Смоленска и Нижнего Новгорода, например. Но в этих регионах местные ФНС уделяют больше внимания бизнесу, который попадает под льготу. В Питере, как в городе с развитой IT-инфраструктурой, проверки не такие жёсткие.
В-третьих, часть команды проживала в Санкт-Петербурге. Так удалось обосновать разные регионы регистрации у владельца и компании. Фаундер лично поехал в город, арендовал реальный офис и дежурил там неделю после подачи заявки.
Юрист помог подобрать ОКВЭД и подготовить устав. Регистрация ООО прошла с первого раза — несмотря на то, что директор и юридический адрес находятся в разных регионах.
Далее в компании навели порядок в кадровом учёте и сразу перешли на КЭДО с помощью программы «1С:Кабинет сотрудника». Всех самозанятых из России оформили штатными сотрудниками по трудовому договору. Часть остались в статусе ИП — такое сотрудничество допустимо. Граждане Беларуси со статусом ИП перешли в местную самозанятость, чтобы новое ООО избежало НДС как налоговый агент.
С контрагентами настроили ЭДО. Отказались от автоматических сервисов, чтобы полностью контролировать все нюансы бухучёта.
Для IT-компаний ООО может быть выгодней чем ИП
Сразу после регистрации ООО фаундер запустили процесс IT-аккредитации. Этот статус даёт бизнесу весомые преимущества: пониженные налоги, доступ к грантам, льготы для сотрудников.
Что для этого нужно:
— правильный ОКВЭД — 62.01 «Разработка ПО»;
— сайт с описанием стеков, услуг и команды;
— отчётность, чтобы подтвердить активность компании;
— уровень зарплат соответствующий средним по региону;
— отсутствие задолженностей перед налоговой.
Для справки: средняя з/п на 1 квартал 2025 года по СПБ составляет 113 тысяч рублей, по России — 92 тысячи.
Заявку на IT-аккредитацию можно подать через Госуслуги. Минцифры может вернуться с комментариями. В нашем случае попросили доработать сайт — на это ушла неделя. Через месяц после подачи компания получила аккредитацию.
Что получили:
налоговая ставка по УСН — 1% вместо 6%, а с учётом вычетов — ещё ниже;
страховые взносы на сотрудников — 7,6% вместо 30%;
сотрудники получили доступ к IT-ипотеке, отсрочке от мобилизации и другим федеральным мерам поддержки;
возможность участвовать в тендерах и работать с крупными заказчиками без ограничений.
Аккредитация закрепила статус компании как полноценного IT-бизнеса и открыла путь к экономии в миллионы рублей.
Лучше разобраться сразу, чем потом платить штрафы
Если оборот приближается к 60 млн рублей, сотрудники оформлены как самозанятые, а учёт идёт автоматически — пора выстраивать структуру учета. Перерегистрация, правильный регион, выбор режима и аккредитация позволяют избежать проблем и снизить налоги. Чем раньше предприниматель осознает риски, тем меньше будет авралов и потерь.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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