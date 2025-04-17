Часть 2: маркетплейсы vs ФНС — история о том, как «упрощенка» перестала быть простой

Итак, продолжим нашу пьесу… (если интересно, начало тут).
Акт IV: «Я продаю на Wildberries, а налоговая считает, что я миллионер»
Пока одни селлеры строят бизнес, другие строят воздушные замки из неучтенных комиссий. ФНС решила проверить, кто тут у нас «электронно торгует». Результат? Требования на уточнение деклараций полетели, как промокоды на распродаже.
Что случилось?
Продавец А: задекларировал 58 млн рублей, а по чекам маркетплейса вышло 62 млн.
Продавец Б: скромно указал 246 млн, но на счету оказалось 266,6 млн (и это без учета комиссий!).
Продавец В: теперь плачет над переходом на ОСН, потому что «случайно» превысил лимит в 265,8 млн.
Почему?
Селлеры привыкли считать доходом только то, что «упало» на счет после вычета комиссий площадки. Налоговая же, как строгий учитель, напоминает: «Доход — это ВСЁ, что прошло через кассу. Даже если 30% съела площадка, а вы остались с копейками».
Акт V: «Но я же не получал эти деньги!» — кричат селлеры. Налоговая в ответ:
«Дорогие наши, если маркетплейс пробил чек на 100 тыс. рублей, а вам пришло 70 тыс. — это ваши 100 тыс. доход. А 30 тыс. — ваши расходы. Но при УСН "доходы" расходы — это как единорог: все о нем слышали, но никто не видел».
Оправдания, которые не работают:
«Я не знал, что комиссии нельзя вычесть!»
Налоговая: «Google есть? НК РФ ст. 346.15 — читать!».
«Мой предыдущий бухгалтер так делал!»
Суды: «А где он сейчас? В отпуске? Или в параллельной реальности?».
«Но другие селлеры так работают!»
ФНС: «Другие селлеры уже получили требования. Вы — следующий».
Акт VI: Как спасти бизнес от налогового апокалипсиса?
Забудьте про банковскую выписку.
Доходы считайте по отчетам маркетплейсов, а не по тому, что «капнуло» на счет. Если Ozon прислал отчет с суммой X — это ваш X. Даже если Y ушло на логистику и комиссии.
Требуйте отчеты как мантру.
Нет отчета от Wildberries? Пишите в поддержку, стучите в дверь, звоните в колокол. Без них ваша КУДиР — это просто тетрадка с фантазиями.
Корректируйте декларации до того, как придет ФНС.
Обнаружили расхождение? Не ждите требования. Исправляйтесь сами.
Не спорьте с роботами.
ФНС видит ваши продажи через Честный ЗНАК, фискальные данные и отчеты площадок. Спорить с этим — все равно что доказывать, что Земля плоская.
Эпилог: Таксисты, селлеры, кто следующий?
История «ИП-таксиста» и продавцов маркетплейсов — это не просто «ошибки маленьких людей». Это сигнал: ФНС больше не верит в «невидимые» расходы. Если вы на УСН (особенно с объектом «доходы») — считайте ВСЁ, что прошло через «кассу». Нет? Тогда считайте штрафы.
И да, если вам вдруг захотелось сэкономить на бухгалтере — вспомните, что доплата налога + пени + штрафы = цена одного специалиста на 5 лет вперед.
Считайте правильно — или считайте последствия. Выбор за вами.
P.S. А завтра пятница!!!
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