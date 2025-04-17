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Ольга Ушакова
Налоговые проверки

Часть 2: маркетплейсы vs ФНС — история о том, как «упрощенка» перестала быть простой

Если вы думали, что история ИП Асхабиева — это уникальный случай «налогового фейерверка», спешим вас разочаровать. Герои-оптимизаторы множатся, как грибы после дождя. На сцену выходят продавцы маркетплейсов, которые, как оказалось, тоже верят в сказку под названием «УСН "доходы" — это когда можно что-то вычесть».

Итак, продолжим нашу пьесу… (если интересно, начало тут).

Акт IV: «Я продаю на Wildberries, а налоговая считает, что я миллионер»

Пока одни селлеры строят бизнес, другие строят воздушные замки из неучтенных комиссий. ФНС решила проверить, кто тут у нас «электронно торгует». Результат? Требования на уточнение деклараций полетели, как промокоды на распродаже.

Что случилось?

  • Продавец А: задекларировал 58 млн рублей, а по чекам маркетплейса вышло 62 млн.

  • Продавец Б: скромно указал 246 млн, но на счету оказалось 266,6 млн (и это без учета комиссий!).

  • Продавец В: теперь плачет над переходом на ОСН, потому что «случайно» превысил лимит в 265,8 млн.

Почему?
Селлеры привыкли считать доходом только то, что «упало» на счет после вычета комиссий площадки. Налоговая же, как строгий учитель, напоминает: «Доход — это ВСЁ, что прошло через кассу. Даже если 30% съела площадка, а вы остались с копейками».

Акт V: «Но я же не получал эти деньги!» — кричат селлеры. Налоговая в ответ:

«Дорогие наши, если маркетплейс пробил чек на 100 тыс. рублей, а вам пришло 70 тыс. — это ваши 100 тыс. доход. А 30 тыс. — ваши расходы. Но при УСН "доходы" расходы — это как единорог: все о нем слышали, но никто не видел».

Оправдания, которые не работают:

  1. «Я не знал, что комиссии нельзя вычесть!»
    Налоговая: «Google есть? НК РФ ст. 346.15 — читать!».

  2. «Мой предыдущий бухгалтер так делал!»
    Суды: «А где он сейчас? В отпуске? Или в параллельной реальности?».

  3. «Но другие селлеры так работают!»
    ФНС: «Другие селлеры уже получили требования. Вы — следующий».

Акт VI: Как спасти бизнес от налогового апокалипсиса?

  1. Забудьте про банковскую выписку.
    Доходы считайте по отчетам маркетплейсов, а не по тому, что «капнуло» на счет. Если Ozon прислал отчет с суммой X — это ваш X. Даже если Y ушло на логистику и комиссии.

  2. Требуйте отчеты как мантру.
    Нет отчета от Wildberries? Пишите в поддержку, стучите в дверь, звоните в колокол. Без них ваша КУДиР — это просто тетрадка с фантазиями.

  3. Корректируйте декларации до того, как придет ФНС.
    Обнаружили расхождение? Не ждите требования. Исправляйтесь сами.

  4. Не спорьте с роботами.
    ФНС видит ваши продажи через Честный ЗНАК, фискальные данные и отчеты площадок. Спорить с этим — все равно что доказывать, что Земля плоская.

Эпилог: Таксисты, селлеры, кто следующий?

История «ИП-таксиста» и продавцов маркетплейсов — это не просто «ошибки маленьких людей». Это сигнал: ФНС больше не верит в «невидимые» расходы. Если вы на УСН (особенно с объектом «доходы») — считайте ВСЁ, что прошло через «кассу». Нет? Тогда считайте штрафы.

И да, если вам вдруг захотелось сэкономить на бухгалтере — вспомните, что доплата налога + пени + штрафы = цена одного специалиста на 5 лет вперед.

Считайте правильно — или считайте последствия. Выбор за вами.

P.S. А завтра пятница!!! 

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Ольга Ушакова

Ольга Ушакова

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