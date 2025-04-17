Часть 2: маркетплейсы vs ФНС — история о том, как «упрощенка» перестала быть простой

Акт IV: «Я продаю на Wildberries, а налоговая считает, что я миллионер»

Пока одни селлеры строят бизнес, другие строят воздушные замки из неучтенных комиссий. ФНС решила проверить, кто тут у нас «электронно торгует». Результат? Требования на уточнение деклараций полетели, как промокоды на распродаже.

Что случилось?

Продавец А: задекларировал 58 млн рублей, а по чекам маркетплейса вышло 62 млн.

Продавец Б: скромно указал 246 млн, но на счету оказалось 266,6 млн (и это без учета комиссий!).

Продавец В: теперь плачет над переходом на ОСН, потому что «случайно» превысил лимит в 265,8 млн.

Почему?

Селлеры привыкли считать доходом только то, что «упало» на счет после вычета комиссий площадки. Налоговая же, как строгий учитель, напоминает: «Доход — это ВСЁ, что прошло через кассу. Даже если 30% съела площадка, а вы остались с копейками».