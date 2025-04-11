УСН — не страна чудес. История предпринимателя, который забыл про договоры и доходы

Добрый день, дорогие собратья по балансам и декларациям! Сегодня пятница, воздух пахнет первоцветами, а в офисах налоговых инспекций, судя по всему, вовсю цветут камеральные проверки. Пока вы мечтаете о шашлыках на майские, предлагаю освежить мозги историей, которая могла бы стать сюжетом для сериала «Таксист vs Налоговая».
Спойлер: финал предсказуем, но поучителен.
Акт I: Предприниматель, который слишком много верил в «упрощенку»
Наш герой, ИП, решил, что УСН (упрощенка) — это волшебная палочка, превращающая все доходы в «налоговый рай». С 2020 года он радостно учитывал только доходы, игнорируя расходы, как истинный оптимист. Но, как водится, радужные мечты разбились о камень реальности в лице налоговой инспекции.
Чем провинился?
За 2021 год на его счет упало 29 млн рублей от ООО «Сити-Мобил» с пометкой «перевод по договору-оферте». Забывчивый ИП посчитал, что это «не совсем доход», ведь часть денег уходит водителям, а 3% — комиссия платформе. Налоговая, однако, сочла иначе: «Дорогой, если ты выбрал объект "доходы", то все поступления — твои. Даже если они мимо кассы пролетели».
Акт II: Суды, где все уже видели этот фильм
Дело № А65-7310/2024 (да-да, запоминайте номер — вдруг захотите перечитать постановление за чашкой кофе) прошло через три инстанции, как нож через масло. Первая инстанция, апелляция, кассация — наш герой прошел все круги бюрократического ада. Но давайте начистоту: дорога в ад, как известно, вымощена не только благими намерениями, но и недопредоставленными документами. Налоговики, словно заботливые родители перед экзаменом, попросили ИП предъявить копии агентских договоров, актов сверок, отчетов агентов, пояснений и прочих бумажек, которые могли бы подтвердить, что 29 млн от агрегатора такси — это не его личный «черный ящик».
Что сделал наш герой?
Правильно — проигнорировал. Видимо, решил, что лучшая защита — это молчание. Или, как говорят в народе: «Нет документа — нет проблемы». Увы, налоговая с этим не согласилась. Вместо актов сверок судьи получили лишь тишину, а вместо пояснений — красноречивое отсутствие аргументов.
А что с водителями?
Тут история покрыта мраком. Какие договоры связывали ИП с теми, кто крутил баранку? Трудовые? ГПХ? Или, может, устные соглашения «на честном слове»? Суды об этом так и не узнали — документов не было, а фантазировать не стали. Возможно, ИП платил им в конвертах, как в старые добрые времена.
Ключевая цитата из постановления № Ф06-873/2025 (не дословно, а в моей вольной интерпретации!!!):
«Условиями договора не предусмотрено комиссии в 3%. Да и вообще, вы, уважаемый, сами выбрали объект налогообложения. А раз не предоставили документы — извольте считать всю сумму доходом. Штрафы и недоимка в 1,7 млн рублей — это не наказание, а урок финансовой грамотности. Спасибо за понимание».
Акт III: Почему аргументы предпринимателя рассыпались как песок
«Я не получал уведомление о проверке!»
Суды: «А документы ты почему не представил? Молчание — знак согласия. Или забывчивости. Неважно».
«Но я же платил водителям!»
Налоговая: «Дорогой, при УСН "доходы" твои расходы — это как сон после кофе: их будто бы нет. Хочешь учитывать траты — переходи на "доходы минус расходы". Но ты же не перешел. Вот и танцуй от доходов».
«А вот в другом деле суд разрешил!»
Суды: «Каждый кейс уникален, как отпечаток пальца. Ваш — не исключение. Ссылаться на чужие прецеденты — все равно что примерять чужой пиджак: может не сойтись по плечам».
Мораль саги
Договоры — это святое. Если в договоре с партнером нет явного указания на комиссию, налоговая сочтет всю сумму доходом. Пишите так, будто объясняете налоговому инспектору, что такое агентские отношения, на пальцах.
УСН «доходы» — не халява. Это как диета: считаешь каждую калорию (рубль), а про расходы забываешь. Хотите платить меньше — выбирайте «доходы минус расходы» или учитесь жить по средствам.
Камералка — не страшилка. На проверку можно не ходить, но документы предоставить — святое. Иначе налоговая додумает за вас. И, поверьте, ее фантазия безгранична.
Суды любят букву закона. Аргументы в стиле «ну это же нечестно!» работают только в кино. В реальности побеждает тот, у кого статьи НК РФ под рукой.
Эпилог
Пока вы наслаждаетесь предвкушением весеннего солнца, помните: налоговая не спит. Она, как старая нянька, следит, чтобы вы не наделали ошибок. А если наделали — готовьтесь к многосерийному хождению по судам. И да — если уж решили спорить с государством, запаситесь не только юристом, но и терпением. Потому что, как гласит народная мудрость: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих налоговых планах».
А тем временем в моей папке «Горячее» уже зреют новые истории. На этот раз — про ИП-путешественника и про то, что кое-кто решил, что жадность до налоговых плюшек это не порок.
Хороших выходных и удачных отчетов!
Ведь после пятницы всегда наступает понедельник. А с ним — новые дедлайны.
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