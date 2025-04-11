УСН — не страна чудес. История предпринимателя, который забыл про договоры и доходы

Акт II: Суды, где все уже видели этот фильм

Дело № А65-7310/2024 (да-да, запоминайте номер — вдруг захотите перечитать постановление за чашкой кофе) прошло через три инстанции, как нож через масло. Первая инстанция, апелляция, кассация — наш герой прошел все круги бюрократического ада. Но давайте начистоту: дорога в ад, как известно, вымощена не только благими намерениями, но и недопредоставленными документами. Налоговики, словно заботливые родители перед экзаменом, попросили ИП предъявить копии агентских договоров, актов сверок, отчетов агентов, пояснений и прочих бумажек, которые могли бы подтвердить, что 29 млн от агрегатора такси — это не его личный «черный ящик».

Что сделал наш герой?

Правильно — проигнорировал. Видимо, решил, что лучшая защита — это молчание. Или, как говорят в народе: «Нет документа — нет проблемы». Увы, налоговая с этим не согласилась. Вместо актов сверок судьи получили лишь тишину, а вместо пояснений — красноречивое отсутствие аргументов.

А что с водителями?

Тут история покрыта мраком. Какие договоры связывали ИП с теми, кто крутил баранку? Трудовые? ГПХ? Или, может, устные соглашения «на честном слове»? Суды об этом так и не узнали — документов не было, а фантазировать не стали. Возможно, ИП платил им в конвертах, как в старые добрые времена.

Ключевая цитата из постановления № Ф06-873/2025 (не дословно, а в моей вольной интерпретации!!!):

«Условиями договора не предусмотрено комиссии в 3%. Да и вообще, вы, уважаемый, сами выбрали объект налогообложения. А раз не предоставили документы — извольте считать всю сумму доходом. Штрафы и недоимка в 1,7 млн рублей — это не наказание, а урок финансовой грамотности. Спасибо за понимание».