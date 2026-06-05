АУСН. ФНС хочет «подкрутить»

Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что ФНС планирует обсудить с Минфином необходимость изменения параметров Автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН). О чём именно пойдёт речь — пока неясно. Егоров лишь отметил, что дискуссии будут проходить на площадке Минфина, и там определятся, «стоит ли вносить корректировки, чтобы они соответствовали тем нормам закона, которые изначально приняты в рамках введения эксперимента».
Почему это важно и почему прямо сейчас? Потому что число плательщиков АУСН за несколько месяцев 2026 года выросло в 10 раз — с 43 000 на конец 2025 года до 440 000. Бизнес массово побежал в этот режим. И ФНС это заметила.
💥 Почему АУСН взорвала рынок в 2026 году
Рост числа плательщиков в 10 раз за несколько месяцев — это не случайность. Это следствие налоговой реформы, которая терзает нас уже второй год.
Фактор №1: НДС убивает обычную УСН
С 2026 года порог годового дохода, дающий право на освобождение от НДС на обычной УСН, снижен с 60 млн до 20 млн рублей (к 2028 году — до 10 млн). Если ваш доход превышает этот лимит, вы автоматически становитесь плательщиком НДС.
А на АУСН НДС не грозит пока доходы не превысили 60 млн рублей и не возникла принудительная необходимость перехода на иной режим.
Фактор №2: страховые взносы — 0%
В общем случае работодатель платит страховые взносы (от 7,6% до 30%).
На АУСН ставка страховых взносов равны 0% (особенно этому фактору радуются «владельцы» спящих компаний, которым не надо платить страховые за директоров). Платите только фиксированный взнос на травматизм — около 3 000 рублей в год за всю организацию.
Для бизнеса с высокой долей расходов на оплату труда экономия на взносах полностью перекрывает повышенную ставку налога. Здесь даже материал такой как-то публиковался с расчетами.
⚠️ Егоров: что именно хотят менять и почему
Пока Егоров говорит аккуратно — «смотрим кластеры данных», «нужно определиться, стоит ли вносить корректировки». Но он честно признал, что часть перешедших на АУСН руководствовалась тем, чтобы не платить НДС — то есть использовала режим не по прямому назначению (освобождение от отчётности и автоматизация), а как инструмент налоговой оптимизации.
Какие есть варианты изменений (где мой хрустальный шар, запущенный ранее 🤫):
Снижение порога по максимальному доходу — с 60 млн до 20–30 млн рублей, чтобы уравнять с УСН. Это самое очевидное и самое болезненное для бизнеса изменение.
Введение обязательных страховых взносов — пусть не по полной ставке 30%, но какой-то минимальный платёж. Добровольное пенсионное страхование для самозанятых показало, что менее 3,5% пользуются им добровольно. Власти могут решить, что пора делать взносы обязательными.
Корректировка ставок — возможно, их повышение или, наоборот, снижение для определённых категорий бизнеса.
Ужесточение иных критериев — например, снижение лимита по сотрудникам (сейчас 5 человек) или могут вспомнить дурную инициативу про оказание услуг только физическим лицам. Багажник идей у ответственных лиц всегда полон.
Какой сценарий наиболее вероятен
На Петербургском налоговом форуме 2026 года эксперты высказывали мнение, что режим, скорее всего, будет пролонгирован после 2027 года, но с изменёнными параметрами. Слишком уж много предпринимателей на него перешло, чтобы просто закрыть эксперимент.
ФНС не будет убивать режим — это политически невыгодно. Но и оставлять его в текущем виде, когда он становится «легальным способом ухода от НДС для миллионов», тоже не станет. В опросе «Опоры России» АУСН уже назвали «легальным способом налоговой оптимизации для микробизнеса». ФНС это слышит и видит (большое спасибо «Опоре России», кем бы она не являлась).
Итак, переговоры ФНС с Минфином только начинаются. Жёстких решений до осени точно не будет (выборный фактор никто не отменял). А вот в 2027 году (а может, по заведенной традиции, — в декабре 2026 г. прямо к Новому году) нас ждет много интересного (надеюсь, нет).
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