АУСН. ФНС хочет «подкрутить»

Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что ФНС планирует обсудить с Минфином необходимость изменения параметров Автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН). О чём именно пойдёт речь — пока неясно. Егоров лишь отметил, что дискуссии будут проходить на площадке Минфина, и там определятся, «стоит ли вносить корректировки, чтобы они соответствовали тем нормам закона, которые изначально приняты в рамках введения эксперимента».

Почему это важно и почему прямо сейчас? Потому что число плательщиков АУСН за несколько месяцев 2026 года выросло в 10 раз — с 43 000 на конец 2025 года до 440 000. Бизнес массово побежал в этот режим. И ФНС это заметила.