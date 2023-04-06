Выплата процентов по кредитам как доход иностранных организаций: частный случай применения ст. 312 НК

Сегодня рассмотрим частный случай налогообложения выплат процентов по кредитам в иностранный банк. Поводом для подготовки материала послужили неоднократные обращения российских дочерних компаний иностранного бизнеса (в частности групп компаний с нахождением головного офиса в Республике Корея).

Одной из схем финансирования деятельности российских дочерних компаний является кредитование, посредством привлечения зарубежного основного банка, обслуживающего материнскую компанию и всю группу аффилированных лиц.

Сам кредит может выдаваться как непосредственно головным банком – налоговым резидентом Республики Корея, так и через его дочерние банки или филиалы. Выплата процентов по кредитам является доходом иностранной организации, к которому могут быть применены специальные положения согласно ст. 312 НК.

Получение кредитов от филиала иностранного банка – та ситуация, которую мы сегодня рассмотрим. Дочерние банки, как самостоятельные юридические лица, имеют соответствующую лицензию на осуществление банковской деятельности от Центробанка этой страны, и в отношении доходов этих дочерних банков распространяется действие Международных договоров Российской Федерации о вопросах налогообложения, поскольку эти дочерние банки соответствуют признаку налогового резидента этой страны. В отношении филиалов головного банка, которые самостоятельными лицами не являются, необходимо следующее разъяснение.

Вопросы деятельности головного банка посредством филиала решаются локальным законодательством о ведении банковской деятельности, подтверждаются соответствующей лицензией и выписками из коммерческого реестра организаций в соответствии с правилами страны филиала. Важным моментом выступает отражение в лицензии полного наименования ее получателя, что фактически подтверждает следующее обстоятельство – кто именно является кредитором по кредитному договору с российским заемщиком – головной банк или его филиал (branch).

В одном из наших практических случаев Кредитором выступил некий головной банк (Республика Корея) посредством собственного филиала в Королевстве Бахрейн. Ст. 40 закона Королевства о Центральном Банке Бахрейна и финансовых учреждениях (2006) предусмотрено, что осуществление деятельности банка на территории Королевства Бахрейн возможно только при наличии соответствующей лицензии, выдаваемой в установленном порядке Центральным Банком Бахрейна. Согласно выписке из Реестра банковских организаций, ведущих деятельность на основании выданных лицензий ЦБ Бахрейна, лицензиатом признано юридическое лицо – головной банк, страна регистрации корпорации – Южная Корея. Данные сведения находятся в свободном доступе и могут быть предъявлены (проверены) в любой момент заинтересованными лицами. Открытый источник ЦБ Королевства Бахрейн. Отметим, что сайты Центральных банков стран, как правило, имеют такого рода реестры в открытом доступе и могут содержать информацию об интересующих обстоятельствах ведения лицензионной деятельности.

В соответствии с представленным Сертификатом резидента, выданным Окружным налоговым офисом Национальной налоговой службы Республики Корея, головной банк является резидентом Республики Корея для целей налогообложения страны. Таким образом, юридическое лицо может вступать в правоотношения, регулируемые Конвенцией между Правительством РФ и Правительством Республики Корея от 19.11.1992 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» (далее – «Конвенция»).

В соответствии с п. 1 ст. 312 Налогового Кодекса РФ «при применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация, имеющая фактическое право на получение дохода, должна представить налоговому агенту, выплачивающему такой доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства». Основание для освобождения такого дохода от удержания налога у источника выплаты или удержания налога у источника выплаты по пониженным ставкам является предоставление таких подтверждений.

Согласно п. 1 ст. 11 Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 19.11.1992, проценты, возникающие в одном Договаривающемся Государстве и выплачиваемые лицу с постоянным местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве, подлежат налогообложению только в этом другом Государстве.

В результате российскому заемщику были предоставлены документы от иностранной организации – головного банка, подтверждающие постоянное местонахождение Кредитора в Республике Корея, а также статус налогового резидента этой страны. Также представлено подтверждение права головного банка самостоятельно, по своему усмотрению распоряжаться полученным по кредитному договору доходом.

Таким образом, российское юридическое лицо, Заемщик по договору, имеет необходимый пакет документов для обоснования применения Конвенции при определении выплат процентов по кредитному договору.

Такая позиция подтверждается письмом Министерства Финансов РФ от 15 февраля 2021 г. № 03-08-05/10897 и письмом Министерства Финансов РФ от 22 июня 2021 г. № 03-08-05/49013.

При этом дополнительно обращаем внимание, что согласно п. 3 ст. 312 Налогового Кодекса РФ в случае, если налоговый агент, выплачивающий доход, удержал налог с дохода иностранной организации без применения пониженных ставок (освобождений от налогообложения), предусмотренных международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения, то сумма такого налога признается суммой излишне уплаченного налога, а лицо, имеющее фактическое право на получение этого дохода, вправе обратиться за зачетом (возвратом) этого налога в порядке, установленном Кодексом, с представлением документов, указанных в ст. 312 Кодекса, в налоговый орган по месту нахождения налогового агента.

При применении Конвенции необходимо учитывать положения Многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (далее – Многосторонняя Конвенция). Данный документ вступил в силу для России с 01.01.2019г. и применяется для российских соглашений об избежании двойного налогообложения не ранее 01.01.2021г.

В соответствии со ст. 7 Многосторонней Конвенции «Предотвращение злоупотреблений положениями договора» положения Конвенции применяются с учетом «Принципа Основной Цели» – Principal Purpose Test (РРТ), согласно которому льготы, предусмотренные Конвенцией, не предоставляются, если получение льготы было одной из основных целей соглашения или сделки, которые прямо или косвенно привели к этой льготе.

Кредитный договор, проценты по которому являются доходом иностранной организации, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к договорам такого рода, преследовать реальные цели, иметь подтверждение в виде конкретных действий Сторон, исполняющих обязанности по договору: предоставление денежных средств Заемщику со стороны Кредитора, возврат Заемщиком денежных средств и уплата процентов в соответствии с согласованным Сторонами графиком и порядком платежей.

Таким образом, при соблюдении указанных требований РРТ Многосторонней Конвенции на правоотношения Сторон и порядок налогообложения дохода действие соответствующего международного договора об избежании двойного налогообложения доходов, заключенного Российской Федерацией, будет распространяться.