Увольнение руководителя: что должен учитывать бизнес

Прекращение отношений с генеральным директором — один из самых чувствительных процессов в жизни компании. Здесь пересекаются два правовых контура: трудовое законодательство и корпоративное право.

И любое процессуальное упрощение, например, отсутствие протокола собрания или неправильное оформление кадровых документов, может привести к длительному спору, материальным потерям и репутационному ущербу.

Двойной статус: руководитель — и работник, и орган управления

За последние два года эта тема обострилась и стала очень актуальной: растет число корпоративных конфликтов, усиливается давление на бизнес в условиях экономической турбулентности, увеличивается число трудовых споров с топ-менеджерами. По официальным данным, только за первое полугодие 2024 года число дел с участием руководителей компаний выросло на 18%.

Дело в том, что генеральный директор — не просто сотрудник. Он одновременно является исполнительным органом юридического лица. Это означает, что его увольнение требует соблюдения двух процедур:

принятие корпоративного решения о прекращении полномочий; оформление расторжения трудового договора в рамках трудового законодательства.

Исключение хотя бы одного из этих этапов чревато последствиями. Увольнение, оформленное только приказом, но без решения участников, может быть признано недействительным. А протокол собрания без расторжения трудового договора не лишает человека статуса работника — со всеми вытекающими правами на компенсации и восстановление.

Новые правила: обязательное нотариальное удостоверение

С 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения, усилившие контроль за процедурами смены руководства. Теперь решение о прекращении полномочий руководителя компании подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Более того, нотариус обязан самостоятельно подать в ФНС заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Эта норма направлена на повышение достоверности сведений о руководстве компаний и устранение злоупотреблений. Однако она требует от бизнеса еще большей точности и согласованности между корпоративной и кадровой документацией.

Нарушение процедуры прекращения полномочий руководителя может привести к следующим последствиям:

Судебный спор . Руководитель может быть восстановлен в должности и получить компенсацию за период вынужденного прогула.

Финансовые издержки . Суммы компенсаций и неустоек в таких делах могут быть значительными — особенно при наличии условий о «золотом парашюте» или премиальных выплатах.

Репутационные риски . Конфликты с бывшими топ-менеджерами быстро становятся публичными, особенно если речь идет о крупных компаниях.

Угроза стабильности. Задержки с передачей полномочий, споры о документах, доступ к внутренним системам — все это снижает управляемость компанией и осложняет отношения с партнерами и контролирующими органами.

Что важно предусмотреть

Во многих случаях риски увольнения можно снизить еще на этапе найма – нужно просто принять для этого ключевые меры:

четко прописанный порядок прекращения полномочий в уставе и внутренних положениях;

корректный и юридически выдержанный трудовой договор с руководителем;

регламентированные процедуры передачи дел, аннулирования доверенностей и отключения доступа к информационным системам;

готовность к переговорам и медиативным решениям, особенно если конфликт уже назрел.

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