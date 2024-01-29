Что ест бухгалтер. Лучший торт — это колбаса

Прошедшие выходные начинались с окорока по-деревенски с помидором, огурцом, зеленым луком, горчицей и сыром между половинками обжаренной на чесночном масле чиабатты. Такой вот чизбургер или бутерброд как угодно. Главное, что это было вкусно!
Еще орешки сфоткала, это дачная лещина.
Пишите, что вкусного готовили из мяса. А может быть, кто-то не ест мяса совсем, тогда пишите, как такое в вашей жизни произошло.
Комментарии38
Вика! жестоко! так вкусно выглядит)))
Что у Вас было в субботу на завтрак?
Татьяна, с прошедшими именинами Вас!
Виктория, красота! Но теперь в 11 утра, уже есть хочется((
У нас через час обед уже. Малюсенькая радость! ))
Ооооо! Мяско врывается в чаты)))) Индейка!
О, тоже бургеры! )
Что там внутри, как приготовлено?
Берешь нежную индейку. Обжариваешь ее на сильном огне в океане оливкового масла. Немного сахара, водички. Одним словом - карамелизуешь. Перекладываешь из сковороды и накрываешь крышкой. Пускай доходит.
Свежайшую чиабатту разрезаешь и слегка обжариваешь мякотью на той сковороде, где карамелизовалась индейка.
Хрустящее хлебо-булочное произведение кулинарного искусства смазываешь брусничных соусом. Выкладываешь сверху индейку, укрывая ее ломтиком сыра. Еще немного соуса и накрываешь все это кисло-сладкое безумие верхушкой чиабатты. Слегка прижимая сверху до характерного хруста. Слышите его?
Глядя на этот кулинарный экстаз уже можно откусить руку по локоть. Тренируйте силу воли. Уберите этот кулинарный шедевр с глаз долой в духовку на пару минут. Сыр за это время станет мягким и податливым. Как финансы бизнеса в моих руках.
Достаньте из духовки, добавьте немного рукколы и кайфуйте.
Жду Звезду Мишлена. Третью или пятую. Сбился со счета.
говорят жарить на оливковом нельзя. Во-первых, распадаются и окисляются полезные вещества при высокой температуре, а во-вторых, есть мнение, что при нагревании масло разлагается и выделяются кетоны, альдегиды, акриламид и другие канцерогенные вещества.
Перегревать нельзя. А если не сильно нагрето то как раз хорошо. )
Океан оливкового масла был вставлен в рецептурудля красоты повествования)))
Кто говорит?)
Подтвержденное фактами?)
Ну эт я так) Шучу) Понедельничная разминка в словесности)))
Честно говоря, никогда не жарил на оливковом масле. Да и просто так его не употребляю. Коллега говорит, что лучше виноградное использовать. Посмотрел цену и продолжил лить на сковородку растительное Слобода))))
ага, тогда позволю себе дать один вкусный совет для жарки хлеба. Капля "слободы" и кусочек сливочного, зубчик чеснока раздавить и туда чуть обжарить и убрать. Ароматно и очень вкусно! Клянусь )
Попробую. Знаю, что имеет место такой микс. Сам не практиковал.
На интуиции не стал его сюда добавлять. Слишком нежное блюдо для чеснока показалось. Не спрашивайте о том, как я определяю что подходит в блюдо, а что нет))
Чеснок уважаю. Где считаю его употребить - употребляю))) Когда пасту с креветками готовлю, то чеснок с томатами - это прям главный ингредиенты!
Раздавить. ГП и принц-полукровка. Какое-то зелье они там готовили))
Обротное, растертый рог двурога? ))
Надрезать дремоносный боб. Размять лезвием плашмя - Сок идет лучше.
Ааа, точно! Да, примерно за тем же и чеснок раздавливать, он фитонциды в масло отдаст, но остроты не будет. Только легкий аромат
Как же! Итальянцы только на нем и готовят, и жарить любят. Главное, не доводить до задымления. Этак любое масло будет выделять канцерогены. Оливковое ещё не самое ужасное в этом плане.
Обалденная начинка! Звезда Ваша
Тут только звезда-Солнце
Вот, вот, чиабата, лучший хлеб для бургера! Он пористый и хорошо впитывает и не размокает с другой стороны.
Наверное, я больше люблю хлеб, чем мясо ))
Интересна легенда ее создания. Итальянский автогонщик придумал новый хлеб тапочек)