Что ест бухгалтер. Лучший торт — это колбаса

Прошедшие выходные начинались с окорока по-деревенски с помидором, огурцом, зеленым луком, горчицей и сыром между половинками обжаренной на чесночном масле чиабатты. Такой вот чизбургер или бутерброд как угодно. Главное, что это было вкусно!

Еще орешки сфоткала, это дачная лещина.

Пишите, что вкусного готовили из мяса. А может быть, кто-то не ест мяса совсем, тогда пишите, как такое в вашей жизни произошло.