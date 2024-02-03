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Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Фрукты на завтрак

Мясо уже поднадоело, хочется чего то свежего. Сегодня фруктовое меню!
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В конце зимы в этом году стоит довольно тёплая погода и даже пахнет весной, мысли о витаминах не уходят. Есть замороженные ягоды, зимние груши прошлогоднего урожая и обычные всесезонные бананы и киви, для сытности дробленые орехи. И вуаля, на завтрак быстрый фруктовый салат с карамелизированной грушей в основе, в двух вариантах.

С малиной и йогуртом

С гранатом и карамелью.

Какие фрукты зимой любите и что из них готовите? Пишите в комментариях, делитесь интересными рецептами.

Комментарии

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Бухгалтеры

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Что ест бухгалтер. Фрукты на завтрак

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