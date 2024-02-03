Что ест бухгалтер. Фрукты на завтрак

В конце зимы в этом году стоит довольно тёплая погода и даже пахнет весной, мысли о витаминах не уходят. Есть замороженные ягоды, зимние груши прошлогоднего урожая и обычные всесезонные бананы и киви, для сытности дробленые орехи. И вуаля, на завтрак быстрый фруктовый салат с карамелизированной грушей в основе, в двух вариантах.
С малиной и йогуртом
С гранатом и карамелью.
Какие фрукты зимой любите и что из них готовите? Пишите в комментариях, делитесь интересными рецептами.
Комментарии3
Как обещала сделала пост ))
Банан, персик и плесневелый сыр🤪 Интригующее название для кулинарного бестселлера😉
Какая красота! )
Ммм... клубника..