Что ест бухгалтер. Лапша, но не на ушах

Другие источники говорят, что лапша была изобретена в Китае и привезена в Италию Марко Поло в 1292 году. Третьи — происхождение лапши относят к этрусскому периоду, что на 500 лет старше китайского варианта.
Лапша самое домашнее блюдо, его очень легко приготовить (мука, вода, соль). Тесто нарезают на узкие полоски и подсушивают, именно форма отличает их от всех других видов макаронных изделий. Конечно же, существует огромный ассортимент уже готовой лапши, которую нужно только сварить или просто залить кипятком, и подать в густом бульоне, поливая вкусными соусами. А иногда лапшу жарят.
Лапша делится на виды в зависимости от продукта, из которого изготовлена мука (пшеница, рис, гречка и другие)
У меня соба с терияки, курицей и овощами.
И по поводу начала календарной весны отличный салат из краснокачанной капусты с бужениной
Какую лапшу, с какими соусами и добавками любите Вы? Делитесь своими рецептами и фотографиями.
Комментарии12
А птитим можно считать лапшой?
Лапша же длинная и ее можно повесить на уши. Птитим то нельзя. Стало быть он не лапша
Жаль )))
Да ладно. Совсем не жаль же )))
Мне птитим тоже нравится
фо-бо захотелось...
У нас такое в городе редко бывает. Даже и не знаю в каком заведении подают.
можно самим готовить, специи на мп заказываю.
Виктория, бомбический пост🤩Вкусно-познавательный😉Салатик прям мммм надо бы замутить🍜Надо в фотках поковыряться, что-нибудь выложу😉
Почему-то Кунг-фу панда вспомнился😀Скидышь
Спасибо! )
Салатик с соусом тартар. Да, он очень вкусный
Нравятся такие простые салаты. Стараюсь придерживаться правила трех ингредиентов. Дальше уже мешанина может получаться.