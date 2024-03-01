Что ест бухгалтер. Лапша, но не на ушах

Лапша — основной продукт питания во всем мире. Говорят, что людям лапшу подарили Боги.

Другие источники говорят, что лапша была изобретена в Китае и привезена в Италию Марко Поло в 1292 году. Третьи — происхождение лапши относят к этрусскому периоду, что на 500 лет старше китайского варианта.

Лапша самое домашнее блюдо, его очень легко приготовить (мука, вода, соль). Тесто нарезают на узкие полоски и подсушивают, именно форма отличает их от всех других видов макаронных изделий. Конечно же, существует огромный ассортимент уже готовой лапши, которую нужно только сварить или просто залить кипятком, и подать в густом бульоне, поливая вкусными соусами. А иногда лапшу жарят.

Лапша делится на виды в зависимости от продукта, из которого изготовлена ​​мука (пшеница, рис, гречка и другие)

У меня соба с терияки, курицей и овощами.

И по поводу начала календарной весны отличный салат из краснокачанной капусты с бужениной

Какую лапшу, с какими соусами и добавками любите Вы? Делитесь своими рецептами и фотографиями.