Что ест бухгалтер. Борщ такой вкусный

Ммм… Борщ… «Как много в этом звуке»... аромате, вкусе. Не буду говорить о происхождении, об истории и пользе, только о вкусе.

Вкус борща кисло-сладкий из-за томатов и свеклы, горьковато-острый и пряный из-за специй, соленый из-за того, что еду принято солить и из-за мясного бульона ощущается вкус умами.

Бинго! Все пять вкусов, которые способен различать человек в наличии. Вот он настоящий фейерверк вкусов, который мы ощущаем в каждой ложке. Если добавить сметану, то вкусы смягчаются, если чесночные пампушки, то усиливаются, а если и то и другое, то вкус будет просто головокружительным.

Моя тарелочка борща

В моей семье первое место занимает именно борщ с большим отрывом от остальных супов. В моем рецепте помимо основных овощей (картошка, капуста, свёкла, морковь, лук) присутствует сладкий перец, из специй обязательно: чеснок, черный перец, лавровый лист и укроп, могут быть и еще некоторые опционально.

А как Вы относитесь к борщу?

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