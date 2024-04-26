Что ест бухгалтер. Борщ такой вкусный

Вкус борща кисло-сладкий из-за томатов и свеклы, горьковато-острый и пряный из-за специй, соленый из-за того, что еду принято солить и из-за мясного бульона ощущается вкус умами.
Бинго! Все пять вкусов, которые способен различать человек в наличии. Вот он настоящий фейерверк вкусов, который мы ощущаем в каждой ложке. Если добавить сметану, то вкусы смягчаются, если чесночные пампушки, то усиливаются, а если и то и другое, то вкус будет просто головокружительным.
В моей семье первое место занимает именно борщ с большим отрывом от остальных супов. В моем рецепте помимо основных овощей (картошка, капуста, свёкла, морковь, лук) присутствует сладкий перец, из специй обязательно: чеснок, черный перец, лавровый лист и укроп, могут быть и еще некоторые опционально.
А как Вы относитесь к борщу?
Делитесь в комментариях свои любимые рецепты.
Комментарии13
Виктория, как всегда вкусняций пост😎
Царь-суп😄Как же еще)
Это шедеееееевр🤩
Чертовски хороший борщ😄
Больше двух лет уже не ела борщ.
А при слове чесночные пампушки началось обильное слюноотделение 😋
а чё так?
Наталья, ну как так то? Отвыкла поди уже. Значит следующий раз будет считаться за первый
Чесночные пампушки... ммм...
Борщ -самый любимый и самый вкусный суп на свете! 😍 С недавних пор стала добавлять на кончике чайной ложки копченую паприку, очень вкусно. А вот картошку я не кладу никогда. Иногда добавляю красную фасоль, но это редко.
Тарелочка с супом и тостом очень аппетитно выглядят
Можно и без картошки, конечно, она к вкусу не добавляет, но добавляет к сытности, как и фасоль, для мужчин это важно
да, именно сытость и калории, а еще мне очень не нравится, как она окрашивается
Да уж, свёкла красит все в приятный розовый цвет ))