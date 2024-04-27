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Виктория В
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Шашлык на майские

Последний рабочий день перед майскими праздниками, длинная рабочая неделя. Время тянется медленно. Зато завтра уже выходные и их четыре. Будем готовить шашлык
Что ест бухгалтер. Шашлык на майские
фото freepik.com

На улице тепло, в офисе душно. Открыли окно, откуда-то сразу пахнуло костром. На работе надо работать, но запах костра переключает мысли на выходные и предстоящий шашлык. Сами собой рождаются задумки, планы, намётки. Вспоминаю, что уже есть дома, чего не хватает и надо купить. Но главное же рецепт!

Это мысли. Их попытался угадать GigaChat

Вот несколько популярных рецептов маринада. Предлагаю отвлечься от работы и выбрать лучший, выбрать можно несколько вариантов

Выбираем любимый маринад для шашлыка (выбирайте несколько)

Анонимный опрос

Проголосовали 3 человека

Маринад это только полдела, еще нужен соус. У меня любимый - наршараб.

Наршараб вот такой

А какой у Вас любимый соус к шашлыку? Пишите в комментариях.

Комментарии

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Виктория В
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