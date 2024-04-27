Что ест бухгалтер. Шашлык на майские

Последний рабочий день перед майскими праздниками, длинная рабочая неделя. Время тянется медленно. Зато завтра уже выходные и их четыре. Будем готовить шашлык

На улице тепло, в офисе душно. Открыли окно, откуда-то сразу пахнуло костром. На работе надо работать, но запах костра переключает мысли на выходные и предстоящий шашлык. Сами собой рождаются задумки, планы, намётки. Вспоминаю, что уже есть дома, чего не хватает и надо купить. Но главное же рецепт!

Это мысли. Их попытался угадать GigaChat

Вот несколько популярных рецептов маринада. Предлагаю отвлечься от работы и выбрать лучший, выбрать можно несколько вариантов

Выбираем любимый маринад для шашлыка (выбирайте несколько) Анонимный опрос Луковый маринад для шашлыка: репчатый лук; соль; молотый чёрный перец. Кефирный маринад для шашлыка: репчатый лук; хмели-сунели; Соль, молотый черный перец; нежирный кефир. Маринад на минеральной воде: репчатый лук; растительное масло; приправа для шашлыка; соль; молотый чёрный перец; чеснок; газированная минеральная вода. Мятный маринад для шашлыка: приправы для шашлыка; соль; мята; репчатый лук Томатный маринад для шашлыка: репчатый лук; приправа для шашлыка; соль; молотый чёрный перец; чеснок; томатный сок. Маринад с майонезом: репчатый лук; майонеза; карри; соль; молотый чёрный перец . Пивной маринад для шашлыка: репчатый лук; чеснок; молотый кориандр; паприки; соль; молотый чёрный перец Свой вариант в комментарии Проголосовать Проголосовали 3 человека

Маринад это только полдела, еще нужен соус. У меня любимый - наршараб.

Наршараб вот такой

А какой у Вас любимый соус к шашлыку? Пишите в комментариях.