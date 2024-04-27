Что ест бухгалтер. Шашлык на майские

На улице тепло, в офисе душно. Открыли окно, откуда-то сразу пахнуло костром. На работе надо работать, но запах костра переключает мысли на выходные и предстоящий шашлык. Сами собой рождаются задумки, планы, намётки. Вспоминаю, что уже есть дома, чего не хватает и надо купить. Но главное же рецепт!
Вот несколько популярных рецептов маринада. Предлагаю отвлечься от работы и выбрать лучший, выбрать можно несколько вариантов
Выбираем любимый маринад для шашлыка (выбирайте несколько)
Анонимный опрос
Маринад это только полдела, еще нужен соус. У меня любимый - наршараб.
А какой у Вас любимый соус к шашлыку? Пишите в комментариях.
Комментарии22
Сейчас бы шашлындос, а не вот это вот всё😁Кефирный без хмели-сунели
Да! ))
Мы кефирный просто с укропом делаем.
Я без лука не могу))) Это главное в шашлыке для меня))))))
Конечно и лук. Еще и салат луковый сделать к шашлыку
А соус какой?
Кетчуп (пикадор)+соевый соус+перец молотый+чеснок (только не сушеный)
Прикольно, надо попробовать
Это пикантно прям) Или такой или лайтовый какой-нибудь - греч.йогурт+зелень
Мне нравится гранатовый наршараб или ткемали, они кисло-сладкие. Яркие и хорошо к мясу
Не пробовал такой. Взял на карандаш. Спасибо😉
Виктория, а как вы такую странную рамочку сделали в посте?
Не имею понятия. Наверное, что-то не то нажала. я когда опрос создала, он у меня задвоился и я один (второй) просто прибила Del и все потом все, в рамочке или сначала рамочка, потом задвоилось. Точно не помню, не соображаю в этом вообще. За любую помощь благодарна
ага, поняла, не буду залезать править, потому что могу удалить опрос, оставим так.
Опрос удалился, я его переделала. Теперь надо переголосовывать наверное ((