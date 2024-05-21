Что ест бухгалтер. Всякие молочные вкусности

Этот пост навеян предстоящим ПМЭФ. Точнее его меню. Еще точнее Питерско/Кавказской Панна-коттой.

Панна-котта — это нежнейший пудинг, лёгкий сливочный мусс, дополненный самыми разными топингами и/или желейными или шоколадными прослойками.

Рецептура простая: жирные сливки (33%-35%), ваниль, желатин, по вкусу фрукты, зелень, шоколад и т.д.

Родиной десерта является итальянский Пьемонт. Дословный перевод этого лакомства с итальянского языка звучит как «варёные сливки».

Некоторые французские повара считают панна-котту французским десертом, потому что во французский рецепт идет только Бурбонская ваниль и местные сезонные фрукты. Поскольку панна-котта проста в приготовлении и ее было принято подавать к вину со свежими фруктам, блюдо стало популярным во всем мире. В современном мире вариации панна-коты можно найти в кухне практически любой европейской страны и не только европейской. Например, в Есентуках есть местный популярный рецепт панна-котты из мацони (вместо сливок) с тархуном (вместо ванили).

У нас поспела клубника и я сделала дома Панна-котту с клубничным компоте. Это восхитительно, скажу я вам. Сочетание простоты и вкусноты.

В составе натуральная ваниль, да

Так как пост о всяких молочных вкусностях, фото моих сырников с персиком

Сырники на завтрак все (или почти все) любят.

А какие молочные вкусности любите вы?

Пишите в комментариях любимые рецепты.