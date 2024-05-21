Что ест бухгалтер. Всякие молочные вкусности

Панна-котта — это нежнейший пудинг, лёгкий сливочный мусс, дополненный самыми разными топингами и/или желейными или шоколадными прослойками.
Рецептура простая: жирные сливки (33%-35%), ваниль, желатин, по вкусу фрукты, зелень, шоколад и т.д.
Родиной десерта является итальянский Пьемонт. Дословный перевод этого лакомства с итальянского языка звучит как «варёные сливки».
Некоторые французские повара считают панна-котту французским десертом, потому что во французский рецепт идет только Бурбонская ваниль и местные сезонные фрукты. Поскольку панна-котта проста в приготовлении и ее было принято подавать к вину со свежими фруктам, блюдо стало популярным во всем мире. В современном мире вариации панна-коты можно найти в кухне практически любой европейской страны и не только европейской. Например, в Есентуках есть местный популярный рецепт панна-котты из мацони (вместо сливок) с тархуном (вместо ванили).
У нас поспела клубника и я сделала дома Панна-котту с клубничным компоте. Это восхитительно, скажу я вам. Сочетание простоты и вкусноты.
Так как пост о всяких молочных вкусностях, фото моих сырников с персиком
А какие молочные вкусности любите вы?
Пишите в комментариях любимые рецепты.
Комментарии33
Виктория, красота и вкуснота😻На клубничке что зеленое, мята?
Рецепт самый обычный для сырников)))
Да, листики мелиссы порезаны, чтоб съедались
Знакомая картинка с сырниками )
Очень красивая!
Клас)))
Да, мелькала уже) Больше таких красивых нет)
В составе тоже есть персики? Или вприкуску?)
Сверху персиковое кули с кусочками персика
Виктория, спасибо за пост! Панна-котта - очень вкусно, но мне ближе просто молочный коктейль. Мороженное+молоко+ягодки. По настроению можно убрать ягоду и добавить водки и кофейный ликер, тогда будет белый русский)))
Молочные коктейли, да! вкуснота!
Панна-котту ложечкой надо есть и ее ограниченное количество не перебощишь. Потому чуть сложнее чем коктейль, должна несколько часов (ночь) в холодильнике постоять.
У нас начинается сезон взбитых замороженных сливок. Добавки - по вкусу и желанию.
Это типа, мороженное домашнее или что за замороженные взбитые сливки?
Сливки 33%-ные взбиваются (можно со сгущенным молоком) и замораживаются. Ну ооочень вкусно по жаре.
Так ведь это же пломбир 😋
На мой взгляд это, скорее, парфе.
Домашний пломбир, как он есть
Я редко добавляю подсластители, больше люблю именно сливки, поэтому предпочитаю называть парфе.
Хозяин-барин, парфе, так парфе. Как не назови, а вкусно получается )🤩🤩🤩
по рецепту французскому парфе - это замороженный заварной крем, туда яйца добавляют
Сейчас рецептов очень много, и не все они похожи на первоначальный. Тому пример - салат оливье.
Салат оливье с изменениями, это от бедности. А у меня есть настоящий французский рецептурник. Написан на французском с переводом на русский. Мы же можем заморозить заварной крем, не разоримся
Мы вообще всё можем заморозить, даже несъедобное.