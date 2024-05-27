Что ест бухгалтер. Готовим салат

Настоящая женщина должна из ничего уметь делать три вещи: шляпку, салат и скандал (с). Начнем с салата, а там, как пойдет.

Лето — ни дня без салата. Это и вкусно и полезно и иногда сытно. Салаты делают практически из любых продуктов. При приготовлении салатов отталкиваются от различных принципов:

Кто-то считает, что главное сочетать разницу вкусов ингредиентов: мягкое, хрустящее, яркое. Например, мягкое — отварные яйца, хрустящее — свежие огурцы, яркое — шпроты.

Кто-то считает баланс жиров, белков и углеводов. Белки — мясные или морепродукты, рыба яйца, орехи, грибы, фасоль. Углеводы — крупы, овощи и фрукты. Жиры — растительные масла (включая соусы на его основе), сметана, йогурт.

Кто-то отталкивается от противопоставления вкусов, таких как селедка-свекла, копченый лосось-яйцо, печень-виноград и т.д.

Я уверена, что для салата главное — это вкусная заправка.

Салат на завтрак из зеленого латука, зеленого лука, укропа, сметаны 25% с 4-х минутным яйцом.

Простой завтрак

На обед салат Табуле (булгур, помидор, петрушка, мята, укроп, зеленый лук, чеснок, лимонный сок, оливковое масло) и шницель.

Арабские мотивы

Капуста с огурцом и зеленью с масляно-уксусной заправкой на ужин.

Летняя классика

Какие салаты готовите вы, пишите в комментариях свои рецепты.