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Виктория В
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Готовим салат

Настоящая женщина должна из ничего уметь делать три вещи: шляпку, салат и скандал (с). Начнем с салата, а там, как пойдет.
Что ест бухгалтер. Готовим салат
фото freepik.com

Лето — ни дня без салата. Это и вкусно и полезно и иногда сытно. Салаты делают практически из любых продуктов. При приготовлении салатов отталкиваются от различных принципов:

Кто-то считает, что главное сочетать разницу вкусов ингредиентов: мягкое, хрустящее, яркое. Например, мягкое — отварные яйца, хрустящее — свежие огурцы, яркое — шпроты.

Кто-то считает баланс жиров, белков и углеводов. Белки — мясные или морепродукты, рыба яйца, орехи, грибы, фасоль. Углеводы — крупы, овощи и фрукты. Жиры — растительные масла (включая соусы на его основе), сметана, йогурт.

Кто-то отталкивается от противопоставления вкусов, таких как селедка-свекла, копченый лосось-яйцо, печень-виноград и т.д.

Я уверена, что для салата главное — это вкусная заправка.

Салат на завтрак из зеленого латука, зеленого лука, укропа, сметаны 25% с 4-х минутным яйцом.

Простой завтрак

На обед салат Табуле (булгур, помидор, петрушка, мята, укроп, зеленый лук, чеснок, лимонный сок, оливковое масло) и шницель.

Арабские мотивы

Капуста с огурцом и зеленью с масляно-уксусной заправкой на ужин.

Летняя классика

Какие салаты готовите вы, пишите в комментариях свои рецепты.

Комментарии

18
  • Вита Петрова

    Какая вкуснотища-красотища!

    Я обычно ем овощи(помидоры, огурцы, редис, салат ...) натуральные, без соусов. Но, если не лень, любимый салат в нарезке это винегрет. А еще кальмары с яйцом, огурцом и майонезом. Ням, хорошо, что поела уже)

    • Виктория В
      Главный бухгалтер

      овощи(помидоры, огурцы, редис, салат ...)

      Да, все наши родные овощи, вкусные, всегда свежие. Я бы их посолила, поперчила и каким-нибудь маслицем полила, горчичным или кунжутным ))

      Винегрет - это зимний топ. Кальмары - очень вкусно!

    • Ирина

      Да, свежие овощи именно в таком виде - без заправки, причем преимущественно помидоры, мммм... сочные, с кислинкой...

      А так я - явный представитель анекдота про то, как по салату определить время года в России: если с майонезом, то - зима, если с квасом и сметаной - лето.

      • Владислав Савушкин
        Бизнес консультант

        Какие любимые сочетания?

        Сыр+помидор!!! Просто тоннами могу поедать)))) Еще из прованскими травами сдобрить можно. Но сейчас другие

        1. Капуста, жареный карамелизированный лук, треска (может это и не салат)))

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        2. Огурец, помидор, зеленый горошек (ну классика, витаминный)

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          • Владислав Савушкин
            Бизнес консультант

            И как это на вкус?

            Сельдерейно))) Если нравится сельдерей, то должно понравится) Такие легкие, свежи, быстрые салатики. Который без фасоли можно и под шашлычок мне кажется. С фасолью потяжелее конечно)

            • Наталия Лукина

              Сельдерейно)))

              Класс)) Сегодня как раз делала себе на обед тертый корень сельдерея с черри и лимонной заправкой

            • Виктория В
              Главный бухгалтер

              Если нравится сельдерей, то должно понравится

              Один из самых популярных салатов в мире Уолдорф, он с сельдереем (сельдерей, яблоко, грецкий орех, майонез). Надо пробовать, я считаю )

                • Виктория В
                  Главный бухгалтер

                  Тоже три ингридиента

                  Вообще много вариантов есть. Добавляют и виногдад (изюм) и другие сочные (не сочные) сладкие фрукты и вместо майонеза лимоннный сок и орехи не обязательно грецкие. Это вкусно, однозначно )

  • Наталия Лукина

    Капуста с огурцом и зеленью с масляно-уксусной заправкой на ужин.

    Чудесная заправка для такого сочетания! Утащу себе этот вариант, спасибо!

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