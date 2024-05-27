Что ест бухгалтер. Готовим салат

Лето — ни дня без салата. Это и вкусно и полезно и иногда сытно. Салаты делают практически из любых продуктов. При приготовлении салатов отталкиваются от различных принципов:
Кто-то считает, что главное сочетать разницу вкусов ингредиентов: мягкое, хрустящее, яркое. Например, мягкое — отварные яйца, хрустящее — свежие огурцы, яркое — шпроты.
Кто-то считает баланс жиров, белков и углеводов. Белки — мясные или морепродукты, рыба яйца, орехи, грибы, фасоль. Углеводы — крупы, овощи и фрукты. Жиры — растительные масла (включая соусы на его основе), сметана, йогурт.
Кто-то отталкивается от противопоставления вкусов, таких как селедка-свекла, копченый лосось-яйцо, печень-виноград и т.д.
Я уверена, что для салата главное — это вкусная заправка.
Салат на завтрак из зеленого латука, зеленого лука, укропа, сметаны 25% с 4-х минутным яйцом.
На обед салат Табуле (булгур, помидор, петрушка, мята, укроп, зеленый лук, чеснок, лимонный сок, оливковое масло) и шницель.
Капуста с огурцом и зеленью с масляно-уксусной заправкой на ужин.
Какие салаты готовите вы, пишите в комментариях свои рецепты.
Комментарии18
Какая вкуснотища-красотища!
Я обычно ем овощи(помидоры, огурцы, редис, салат ...) натуральные, без соусов. Но, если не лень, любимый салат в нарезке это винегрет. А еще кальмары с яйцом, огурцом и майонезом. Ням, хорошо, что поела уже)
Да, все наши родные овощи, вкусные, всегда свежие. Я бы их посолила, поперчила и каким-нибудь маслицем полила, горчичным или кунжутным ))
Винегрет - это зимний топ. Кальмары - очень вкусно!
Да, свежие овощи именно в таком виде - без заправки, причем преимущественно помидоры, мммм... сочные, с кислинкой...
А так я - явный представитель анекдота про то, как по салату определить время года в России: если с майонезом, то - зима, если с квасом и сметаной - лето.
Виктория, меню топчик🚀Сейчас поковыряюсь в фотках и что-нибудь пришлю по салатам. Обычно делаю салат из трех ингредиентов) Простота😉
Какие любимые сочетания?
Сыр+помидор!!! Просто тоннами могу поедать)))) Еще из прованскими травами сдобрить можно. Но сейчас другие
1. Капуста, жареный карамелизированный лук, треска (может это и не салат)))
2. Огурец, помидор, зеленый горошек (ну классика, витаминный)
Какое все классное!
и фото красивые.
Капрезе - Помидорки с моцареллой и базиликом с маслицем .. ммм )
Ну плюс-минус))))
Красота! 🤩
Экспериментальные варианты)))
3. Кукуруза, сельдерей, фасоль в томатном соусе
4. Кукуруза, сельдерей, сыр
И как это на вкус? Выглядит прикольно, можно попробовать
Сельдерейно))) Если нравится сельдерей, то должно понравится) Такие легкие, свежи, быстрые салатики. Который без фасоли можно и под шашлычок мне кажется. С фасолью потяжелее конечно)
Класс)) Сегодня как раз делала себе на обед тертый корень сельдерея с черри и лимонной заправкой
Один из самых популярных салатов в мире Уолдорф, он с сельдереем (сельдерей, яблоко, грецкий орех, майонез). Надо пробовать, я считаю )
Тоже три ингридиента. Майонез не в счет) Прикольно
Вообще много вариантов есть. Добавляют и виногдад (изюм) и другие сочные (не сочные) сладкие фрукты и вместо майонеза лимоннный сок и орехи не обязательно грецкие. Это вкусно, однозначно )
Последнее время на кешью перешел) Помягче что ли они по сравнению с грецкими.
Да, вкусные сочетания)
Чудесная заправка для такого сочетания! Утащу себе этот вариант, спасибо!