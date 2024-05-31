Что ест бухгалтер. Окрошечка многоликая

Окрошка — традиционный для нашей местности холодный суп.
Стандартный рецепт: хлебный квас, вареная колбаса, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, горчица, крутое яйцо и сметана. Все мелко порубить, посолить, перемешать и залить квасом.
Конечно же этот рецепт не единственный. Существует огромное множество вариаций на любой вкус. Вот несколько интересных:
С курицей на кефире: кефир, куриное филе, молотый сушеный чеснок, картофель, зеленый лук, укроп, петрушка, яйца, огурец, редис.
С рыбой на квасе: кислый квас, каперсы, свежие огурцы, укроп, петрушка, сельдерей, листья горчицы, хрен, кресс-салат, яйцо, рыба (отварная треска, нерка и т.п.).
Постная на квасе с грибами: Соленые рыжики или грузди, малосольные или свежие огурцы, зеленый лук, укроп, черемша, моченые яблоки, хрен, горчица, консервированная фасоль, белый квас.
Армянская: Мацони, свежие огурцы, кинза, любая зелень и побольше. Сюда можно добавить минеральной воды и пробить блендером, получится освежающий летний напиток.
Предлагаю выяснить, что клерковчане предпочитают наливать в окрошку?
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Комментарии57
Проголосовал первый🚀Тёмный😎Раньше на кефире бадяжил, но что-то тяжеловато. Даже разбавляя минералкой)
Да ладно, нормас) Предпринимательский подход😉Сначала сделай как-нибудь, затем допили, потом отшлифуй😁
В общем получилось, как оказалось. Ложная тревога
У меня дома все разное льют, а я ем как салат со сметаной, в прихлебку ))
Норм вариант😉Практикую иногда))
У меня дома все едят салат со сметаной. Я квасом запиваю, остальные нет.
Теперь встает вопрос это вообще считается за окрошку или уже нет?
так главное - результат!
Одни определённую смесь заливают сразу в тарелке квасом. Другие - эту же смесь, (по консистенции называемую салатом), так едят, а потом в желудок заливают квас.
Ну и в чём разница?
Структура разная, когда ешь. А так то в принципе и нет разницы. Я считаю за окрошку, если в прихлебку )
в момент когда ешь - да. А когда уже наелся? или даже не наелся, а .... ну как назвать тот момент, когда съел пару-тройку ложек и отхлебнул пару глотков.
Это называется попробовать на вкус, отведать
ну вот так и пробуешь целый обед. Ложку съел, глотком запил. По итогу - тоже самое как сразу растворил
Я за темный))
Предпочитаю светлый кислый квас, желательно домашний, но тут уж как получится... И в стандартный рецепт добавляю редис и вареную картошку.
Черешня поспела вкуснючая. Всем желаю!
Вчера ели, мммм...
У меня вообще сейчас такой дурдом, что я даже до ягод никак не доберусь((
Это надо исправлять, срочно )
Пока не получается((