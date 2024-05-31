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Виктория В
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Окрошечка многоликая

Ассоциации к слову — лето. Жара, отпуск, море… окрошка. Несколько отличных рецептов окрошки и пятничный опрос.
Что ест бухгалтер. Окрошечка многоликая

Окрошка — традиционный для нашей местности холодный суп.
Стандартный рецепт: хлебный квас, вареная колбаса, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, горчица, крутое яйцо и сметана. Все мелко порубить, посолить, перемешать и залить квасом.

Конечно же этот рецепт не единственный. Существует огромное множество вариаций на любой вкус. Вот несколько интересных:

  • С курицей на кефире: кефир, куриное филе, молотый сушеный чеснок, картофель, зеленый лук, укроп, петрушка, яйца, огурец, редис.

  • С рыбой на квасе: кислый квас, каперсы, свежие огурцы, укроп, петрушка, сельдерей, листья горчицы, хрен, кресс-салат, яйцо, рыба (отварная треска, нерка и т.п.).

  • Постная на квасе с грибами: Соленые рыжики или грузди, малосольные или свежие огурцы, зеленый лук, укроп, черемша, моченые яблоки, хрен, горчица, консервированная фасоль, белый квас.

  • Армянская: Мацони, свежие огурцы, кинза, любая зелень и побольше. Сюда можно добавить минеральной воды и пробить блендером, получится освежающий летний напиток.

Предлагаю выяснить, что клерковчане предпочитают наливать в окрошку?

Анонимный опрос

Проголосовали 18 человек

Пишите в комментариях свои любимые рецепты окрошки.

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Комментарии

57
      • Татьяна

        У меня дома все едят салат со сметаной. Я квасом запиваю, остальные нет.

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            так главное - результат!

            Одни определённую смесь заливают сразу в тарелке квасом. Другие - эту же смесь, (по консистенции называемую салатом), так едят, а потом в желудок заливают квас.

            Ну и в чём разница?

            • Виктория В
              Главный бухгалтер

              Ну и в чём разница?

              Структура разная, когда ешь. А так то в принципе и нет разницы. Я считаю за окрошку, если в прихлебку )

              • Arhimed0
                Главный бухгалтер

                Структура разная, когда ешь

                в момент когда ешь - да. А когда уже наелся? или даже не наелся, а .... ну как назвать тот момент, когда съел пару-тройку ложек и отхлебнул пару глотков.

                • Виктория В
                  Главный бухгалтер

                  как назвать тот момент, когда съел пару-тройку ложек и отхлебнул пару глотков.

                  Это называется попробовать на вкус, отведать

                  • Arhimed0
                    Главный бухгалтер

                    ну вот так и пробуешь целый обед. Ложку съел, глотком запил. По итогу - тоже самое как сразу растворил

    • Ирина

      Предпочитаю светлый кислый квас, желательно домашний, но тут уж как получится... И в стандартный рецепт добавляю редис и вареную картошку.

    • Ирина

      Вчера ели, мммм...

    • Алейда

      У меня вообще сейчас такой дурдом, что я даже до ягод никак не доберусь((

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