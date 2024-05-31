Что ест бухгалтер. Окрошечка многоликая

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 2

Заканчивается май, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал больше акций, чем облигаций, во второй половине покупал больше облигаций, чем акций. Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и дивиденды от Лукойла.