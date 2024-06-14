Что ест бухгалтер. Сосиски — опора бюджета

Однажды наступает момент, когда мы отвариваем сосиску, кладем ее к пюрешке с горошком и улыбаемся вспоминая детство.

Сосиска — важное изобретение человечества. Настолько важное, что благодарное человечество увековечило сосиску в множестве памятников (приличных и не очень) по всему миру.

Памятник Сосиска дружбы. Новокузнецк

Кроме того хорошая сосиска — это большая радость и самый скоростной обед.

Есть мнение, что это не самая полезная еда. И в этом есть сермяжная правда, потому что сосиска — это полуфабрикат и польза и вред зависят от ингредиентов, которые используют при их производстве. В качественных же сосисках и калий и магний, витамин E, витамины группы B, йод, фосфор и кальций, железо. В общем сплошная польза и для тела и для души, плюс экономия бесценного времени.

Сосиска сама по себе уже готовое блюдо, но можно и варить, жарить, тушить, запекать, добавлять в нарезанном виде в другие блюда, использовать в барбекю, фаршировать, перекручивать в фарш... Варианты приготовления ограничены только фантазией.

У меня в семье пользуется неизменной популярностью рецепт Шелдона Купера спагетти с жареными сосисками и маринарой.

В этот раз это не спагетти, а пенне (перышки). Тоже очень вкусно.

И на пробу делала гратен из цветной капусты. С сосиской оказалось намного вкуснее.

Почти праздничное блюдо получилось )

Как вы относитесь к сосискам? Любите или держитесь подальше от них, пишите в комментариях.