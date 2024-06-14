Что ест бухгалтер. Сосиски — опора бюджета

Сосиска — важное изобретение человечества. Настолько важное, что благодарное человечество увековечило сосиску в множестве памятников (приличных и не очень) по всему миру.
Кроме того хорошая сосиска — это большая радость и самый скоростной обед.
Есть мнение, что это не самая полезная еда. И в этом есть сермяжная правда, потому что сосиска — это полуфабрикат и польза и вред зависят от ингредиентов, которые используют при их производстве. В качественных же сосисках и калий и магний, витамин E, витамины группы B, йод, фосфор и кальций, железо. В общем сплошная польза и для тела и для души, плюс экономия бесценного времени.
Сосиска сама по себе уже готовое блюдо, но можно и варить, жарить, тушить, запекать, добавлять в нарезанном виде в другие блюда, использовать в барбекю, фаршировать, перекручивать в фарш... Варианты приготовления ограничены только фантазией.
У меня в семье пользуется неизменной популярностью рецепт Шелдона Купера спагетти с жареными сосисками и маринарой.
И на пробу делала гратен из цветной капусты. С сосиской оказалось намного вкуснее.
Как вы относитесь к сосискам? Любите или держитесь подальше от них, пишите в комментариях.
Комментарии20
Спагетти с сосисочками
Да! )
Детство Шелдона смотрите?
Несколько серий смотрела. Совсем не то, что ТБВ.
Не то, но очень милый и актеры классные) Мне очень зашло
Бабуля там классная, конечно )
С пюрешкой котлетка должна быть?
Я удивилась, что есть песня такая )
https://www.youtube.com/watch?v=A1Qb4zfurA8
Солянка с сосисонами 🚀
Солянка суп или рагу?
Рагу🥗Суп-солянка тоже тема🍲
В рагу я не сосиски не ложила, а в суп да, без них не то кино.
Сосиски в суп-солянке - это база 😉😃
Надо соляноку замутить на выходных )
Не знаю, рагу это или нет, но бабушка тушила картошку с капустой и сосисками. Называла такое блюдо "селянка".
Это рагу, да
Очень редко в нашем доме появляются сосиски. Это прям, когда вот совсем ничего не хочу готовить, тогда отвариваю. Больших любителей нет. А вот в детстве, мама что только с ними не готовила, даже гуляш из сосисок делала
Гуляш из сосисок, это прикольно )