Две классические модели бухучета

В международной практике принципиально разными считаются континентальная и англо-американская модели, которые предполагают две параллельных не связанных между собой линии развития в бухгалтерском учете.

Выделяют следующие основные факторы развития и формирования бухучета:

форма взаимосвязи учета с государственными органами;

форма взаимосвязи с налогообложением;

вид Плана счетов;

способ движения капитала.

Как мне кажется, для руководителей и прочих причастных к управлению предприятиями эта схема будет весьма полезной, для понимания “откуда ноги растут” и почему бухгалтер работает именно так, а не иначе.

В заключение классическая шутка про бухгалтера: Бухгалтер и бюстгальтер похожи тем, что могут скрывать то, что лучше не показывать... А могут и создавать видимость того, чего нет на самом деле.

Пишите в комментариях, что думаете об этом. ❤❤❤