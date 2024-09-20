Две классические модели бухучета

В международной практике принципиально разными считаются континентальная и англо-американская модели, которые предполагают две параллельных не связанных между собой линии развития в бухгалтерском учете.
Выделяют следующие основные факторы развития и формирования бухучета:
форма взаимосвязи учета с государственными органами;
форма взаимосвязи с налогообложением;
вид Плана счетов;
способ движения капитала.
Как мне кажется, для руководителей и прочих причастных к управлению предприятиями эта схема будет весьма полезной, для понимания “откуда ноги растут” и почему бухгалтер работает именно так, а не иначе.
В заключение классическая шутка про бухгалтера:
Бухгалтер и бюстгальтер похожи тем, что могут скрывать то, что лучше не показывать... А могут и создавать видимость того, чего нет на самом деле.
Пишите в комментариях, что думаете об этом. ❤❤❤
Комментарии20
Виктория, привет! Крутой пост🚀В институте писал реферат по истории бухгалтерского учета, и там было такое. Планировал пост на эту тему😉
РСБУ куда больше тяготеет? Микс?🧐
Вы про это?
😄😏
И про это тоже )
Спасибо, Владислав!
Ну здесь все четко по принципу приоритета содержания над формой😉
исправилась, спасибо
Интересно.
Наша модель БУ отличается тем, что она вобрала в себя всё и вся.
Если соединить не соединяемое (континентальная + англо-американская), плюс что-то добавить, что-то убавить, перемешать, немного запутать, много "наваять" - и вот она система БУ в РФ)))
В России сейчас такой "микс", прямо гремучая смесь по -вашему рецепту ))
Ну вы поняли, да)
Не, ну это надо гуглить. Надеюсь не помрем
У вас есть в заначке корень асфоделя?
Нагуглила, что это за зверь, у меня такого точно нет. Есть на даче лилии, несколько сортов. Не знаю подойдут ли, есть сомнения
Говорят что данные растения символизируют глубокую печаль о смерти любимого человека.
Владислав, Вы печалитесь о жизнеспособности БУ в РФ?)))
Думаю, что у БУ в РФ столько крестражей, если проводить аналогию с начатым мной сравнением, что жизнеспособность данной системы не вызывает опасений ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе🧐 Уверенности в этом придает тот факт, что крестражи продолжают появляться😉
нет, крестражи имеют собственный образ, а тут агент Смит и его копии)
Может быть, может быть😀Если переключиться на эту кинематографическую ветку, то можно предположить, что каждый бухгалтер - избранный😎