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В Виктория
Бухгалтерский учет

Две классические модели бухучета

На просторах интернета нашла интереснейшую схему, сравнивающую две классические модели бухгалтерского учета. Решила поделиться с читателями Клерка.
Две классические модели бухучета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В международной практике принципиально разными считаются континентальная и англо-американская модели, которые предполагают две параллельных не связанных между собой линии развития в бухгалтерском учете.

Выделяют следующие основные факторы развития и формирования бухучета:

  • форма взаимосвязи учета с государственными органами;

  • форма взаимосвязи с налогообложением;

  • вид Плана счетов;

  • способ движения капитала.

Как мне кажется, для руководителей и прочих причастных к управлению предприятиями эта схема будет весьма полезной, для понимания “откуда ноги растут” и почему бухгалтер работает именно так, а не иначе.

В заключение классическая шутка про бухгалтера:

Бухгалтер и бюстгальтер похожи тем, что могут скрывать то, что лучше не показывать... А могут и создавать видимость того, чего нет на самом деле.

Пишите в комментариях, что думаете об этом. ❤❤❤

Комментарии

20
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Виктория, привет! Крутой пост🚀В институте писал реферат по истории бухгалтерского учета, и там было такое. Планировал пост на эту тему😉

    РСБУ куда больше тяготеет? Микс?🧐

    Пишите в комментариях, что думаете об этом. ❤❤❤

    Вы про это?

    В заключении классическая шутка про бухгалтера:

    😄😏

  • Ирина

    Интересно.

    Наша модель БУ отличается тем, что она вобрала в себя всё и вся.

    Если соединить не соединяемое (континентальная + англо-американская), плюс что-то добавить, что-то убавить, перемешать, немного запутать, много "наваять" - и вот она система БУ в РФ)))

    • В Виктория
      Главный бухгалтер

      что-то убавить, перемешать, немного запутать, много "наваять" - и вот она система БУ в РФ

      В России сейчас такой "микс", прямо гремучая смесь по -вашему рецепту ))

          • Ирина

            У вас есть в заначке корень асфоделя?

            • В Виктория
              Главный бухгалтер

              Нагуглила, что это за зверь, у меня такого точно нет. Есть на даче лилии, несколько сортов. Не знаю подойдут ли, есть сомнения

        • Ирина

          Говорят что данные растения символизируют глубокую печаль о смерти любимого человека.

          Владислав, Вы печалитесь о жизнеспособности БУ в РФ?)))

  • Palmira
    Этот комментарий удален.