Что ест бухгалтер. Прошлогодние продукты в уже новом году

После новогоднего застолья осталось немного мясного балыка, парочка маринованных огурчиков-сироток. Задумала сварганить салатик, но не оливье же. А собственно почему бы и не оливье? Сварила картофелину и несколько перепелиных яиц в добавок ко всему оставшемуся добру и сделала оливье-роллы.
После филерования форели и горбуши в морозилке лежат обрезки, которые выбросить душит жаба. Из них сварила финскую уху.
И еще из оставшихся после ухи сливок получились панна-котики на десерт.
Как вы используете то что остается в холодильнике после праздников? Пишите в комментариях, что интересного готовили после праздников.
Вот еще веселая история про еду.
Комментарии11
Эти оливье-роллы😄
Из них сварила финскую уху😊Мммммм
Приобрела прикольные силиконовые формочки для желе и панна-котты. Оцените. Это ми-ми-мишный шедевр😍
О спасибо!
Тоже рыбный супчик варил и мясной рулет делал. Фоток под рукой нет. Как нт закину))
Да, закиньте фоток, пожалуйста )
страничка открыла на уровне комментов, поэтому начал пролистывать снизу.
Когда увидел сначала картинку, то подумал, что похоже на ... вырванные зубы. Конечно не прямо они в действительности, что-то сделанное с похожестью на них.
Далее уже прочёл процитированное пояснение.
Это Кошмар! Наверное, это потому что глаза не стала делать, решила, что и так на котят очень похоже
Нет. Это потому что я не то что этих блюдов не знаю, а многие слова, прозвучавшие вздесь впервые лицезрею
Это уже любопытно. Это какие например?
да ничего тут любопытного. Попробуйте прочесть свой текст своими же глазами приблизительно... ну что бы гарантированно и с запасом... лет этак... 30-летней давности. Найдёте неизвестные Вам слова?
Виктория, у вас самая милая и симпатичная панна-котта, которую я видела!