Что ест бухгалтер. Прошлогодние продукты в уже новом году

После праздников остаются неиспользованные продукты, которые жалко выбросить. Что же с этим сделать?

После новогоднего застолья осталось немного мясного балыка, парочка маринованных огурчиков-сироток. Задумала сварганить салатик, но не оливье же. А собственно почему бы и не оливье? Сварила картофелину и несколько перепелиных яиц в добавок ко всему оставшемуся добру и сделала оливье-роллы.

Эти оливье-роллы вдохновлены интернетом

После филерования форели и горбуши в морозилке лежат обрезки, которые выбросить душит жаба. Из них сварила финскую уху.

Рецепт: Сварить плотный рыбный бульон, процедить. Лук, морковь, картошку нарезать кубиком, слегка пассеровать на сливочном масле, положить в кипящий бульон, вареную рыбу тоже в бульон, добавить сливки, укроп, соль, перец по вкусу.

И еще из оставшихся после ухи сливок получились панна-котики на десерт.

Приобрела прикольные силиконовые формочки для желе и панна-котты. Оцените

Как вы используете то что остается в холодильнике после праздников? Пишите в комментариях, что интересного готовили после праздников.

Вот еще веселая история про еду.