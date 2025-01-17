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Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Прошлогодние продукты в уже новом году

После праздников остаются неиспользованные продукты, которые жалко выбросить. Что же с этим сделать?
Что ест бухгалтер. Прошлогодние продукты в уже новом году
freepik.com

После новогоднего застолья осталось немного мясного балыка, парочка маринованных огурчиков-сироток. Задумала сварганить салатик, но не оливье же. А собственно почему бы и не оливье? Сварила картофелину и несколько перепелиных яиц в добавок ко всему оставшемуся добру и сделала оливье-роллы.

Эти оливье-роллы вдохновлены интернетом

После филерования форели и горбуши в морозилке лежат обрезки, которые выбросить душит жаба. Из них сварила финскую уху.

Рецепт: Сварить плотный рыбный бульон, процедить. Лук, морковь, картошку нарезать кубиком, слегка пассеровать на сливочном масле, положить в кипящий бульон, вареную рыбу тоже в бульон, добавить сливки, укроп, соль, перец по вкусу.

И еще из оставшихся после ухи сливок получились панна-котики на десерт.

Приобрела прикольные силиконовые формочки для желе и панна-котты. Оцените

Как вы используете то что остается в холодильнике после праздников? Пишите в комментариях, что интересного готовили после праздников.

Вот еще веселая история про еду.

Комментарии

11
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    И еще из оставшихся после ухи сливок получились панна-котики на десерт.

    страничка открыла на уровне комментов, поэтому начал пролистывать снизу.

    Когда увидел сначала картинку, то подумал, что похоже на ... вырванные зубы. Конечно не прямо они в действительности, что-то сделанное с похожестью на них.

    Далее уже прочёл процитированное пояснение.

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Наверное, это потому что глаза не стала делать

        Нет. Это потому что я не то что этих блюдов не знаю, а многие слова, прозвучавшие вздесь впервые лицезрею

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Это уже любопытно. Это какие например?

            да ничего тут любопытного. Попробуйте прочесть свой текст своими же глазами приблизительно... ну что бы гарантированно и с запасом... лет этак... 30-летней давности. Найдёте неизвестные Вам слова?