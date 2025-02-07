Что ест бухгалтер. Празднуем настоящий День Варенья

— Ты променяешь секс на 2 банки варенья? — А варенье какое?

Конвенциональное мнение о варенье, что это несомненно вкусно, но очень вредно и лучше его не есть. Но так ли это? Посмотрим, что говорят диетологи.

Несомненно, варенье лучше не есть людям с диабетом, аллергиями и страдающих ожирением. Остальным людям конечно можно и нужно, не забывая, что это десерт, тем более он по своим свойствам лучше конфет и выпечки.

Что же полезного в варенье

Грубые волокна, которые содержатся во фруктах и ягодах, практически не изменяются в процессе приготовления варенья. Эти вещества способствуют правильному пищеварению, благотворно влияют на микробиом кишечника, стимулируют перистальтику.

В малиновом варенье сохраняется салициловая кислота, которая обладает жаропонижающими свойствами и входит в состав многих аптечных препаратов.

Смородиновое варенье – чемпион по содержанию фруктовых кислот.

В вишневом варенье содержатся витамины А, Е, В2, фруктовые кислоты, железо, калий, медь.

Абрикосовое, брусничное, тыквенное варенье – рекордсмены по содержанию клетчатки. Их можно включать в рацион тем, кто хочет поддержать работу желудочно-кишечного тракта.

Варенье из грецких орехов. Даже после термической обработки в орехах сохраняются антиоксиданты и ненасыщенные жирные кислоты омега-3, клетчатка, а также некоторое количество эфирных масел.

У меня сегодня отличное вишневое варенье, на вкус как свежая чуть подвяленная вишня. Это пятиминутка с минимумом сахара. При варке я добавляю немного бадьяна для дополнительного аромата.

Это вишневое варенье

Зимой сделала мандариновый джем. Прикольный на вкус, это не обычно было

Если не любите сладкое, попробуйте простой слоеный пирог с яблоками и сыром

Слоеное тесто раскатываем, сверку укладываем кружочки яблок, посыпаем любимым сыром (у меня Маасдам) и апельсиновой цедрой, украшаем, как нравится, смазываем желтком, для получения румяной корочки и выпекаем в духовке до готовности. Сладкоежкам этот пирог зайдет с медом.

Такой получился пирог

Как относитесь в варенью? Пишите в комментариях, какое любите, делитесь рецептами и фирменными фичами?