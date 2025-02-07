Что ест бухгалтер. Празднуем настоящий День Варенья

Конвенциональное мнение о варенье, что это несомненно вкусно, но очень вредно и лучше его не есть. Но так ли это? Посмотрим, что говорят диетологи.
Несомненно, варенье лучше не есть людям с диабетом, аллергиями и страдающих ожирением. Остальным людям конечно можно и нужно, не забывая, что это десерт, тем более он по своим свойствам лучше конфет и выпечки.
Что же полезного в варенье
Грубые волокна, которые содержатся во фруктах и ягодах, практически не изменяются в процессе приготовления варенья. Эти вещества способствуют правильному пищеварению, благотворно влияют на микробиом кишечника, стимулируют перистальтику.
В малиновом варенье сохраняется салициловая кислота, которая обладает жаропонижающими свойствами и входит в состав многих аптечных препаратов.
Смородиновое варенье – чемпион по содержанию фруктовых кислот.
В вишневом варенье содержатся витамины А, Е, В2, фруктовые кислоты, железо, калий, медь.
Абрикосовое, брусничное, тыквенное варенье – рекордсмены по содержанию клетчатки. Их можно включать в рацион тем, кто хочет поддержать работу желудочно-кишечного тракта.
Варенье из грецких орехов. Даже после термической обработки в орехах сохраняются антиоксиданты и ненасыщенные жирные кислоты омега-3, клетчатка, а также некоторое количество эфирных масел.
У меня сегодня отличное вишневое варенье, на вкус как свежая чуть подвяленная вишня. Это пятиминутка с минимумом сахара. При варке я добавляю немного бадьяна для дополнительного аромата.
Если не любите сладкое, попробуйте простой слоеный пирог с яблоками и сыром
Слоеное тесто раскатываем, сверку укладываем кружочки яблок, посыпаем любимым сыром (у меня Маасдам) и апельсиновой цедрой, украшаем, как нравится, смазываем желтком, для получения румяной корочки и выпекаем в духовке до готовности. Сладкоежкам этот пирог зайдет с медом.
Как относитесь в варенью? Пишите в комментариях, какое любите, делитесь рецептами и фирменными фичами?
Комментарии24
Отличное вишнёвое варенье, люблю такое, с кислинкой
Да именно такое. Видно через фотографию, что с кислинкой? ))
Через фотографию видно, что ягоду не уваривали сильно, сироп не тягучий, значит, сахара немного.
Точно! )
С грушей не пробовали делать? Почему-то груша сразу представилась вместо яблока.
Варенье грушевое последнее время наворачиваю))
Интересненько) Рецепт - в студию))
С грушами не пробовала ещё. Можно и с грушами сделать в следующий раз, почему нет
Груша + сыр = топчик) Сырок какой нть интересный еще взять) Мммм, да с медом!
Дааа.. теперь точно сделаю ))
Рецепт мандаринового джем откуда то из интернета брала. На это похоже, только без лимона, а с лимонным сокомhttps://www.gastronom.ru/recipe/59333/mandarinovyj-dzhem
Немного не в тему, но последнее время бзик на морковный торт/кекс (чуть не написал, как в заголовке поста))) Надо как нть замутить!
Буду ждать фотокарточек или даже пост )
С грушами можно и сыр другой) с плесенью)) с голубой или бри))
В понедельник ели римскую пиццу с грушей и горгонзолой - вкуснота))
Горгонзола, да. Сам не пробовал, но слышал, что пикантная штучка)
От фотографий слюнки потекли! Вишневое хочу, но с косточками)))
Я вот выковыриваю косточки. После мучений варенье ещё вкусней получается. Эффект Икеи никто не отменял ))
нееет, а как же косточками плеваться, это же самый кайф )))