Что ест бухгалтер. Попробуем сделать новый салат из крабовых палочек. Эксперимент

Крабовые палочки, вернее палочки из сурими появились у нас в далеком 1976 году и прочно обосновались в современной российской кухне. Не буду сегодня писать о вреде или пользе, о натуральности или химозности. Крабовых палочек много, они разные, каждый выберет себе по своему кошельку и вкусу.
Рецептов салатов с крабовыми палочками очень много с самыми разными ингредиентами.
У меня, конечно, есть любимый:
Предлагаю сообществу Клерка собрать новый неповторимый салатик
Вот список продуктов, выбирайте что хотели бы видеть в крабовом салате. Из пяти самых популярных сделаю на ближайших выходных салат, посмотрим что получится в итоге.
Выбирайте 5 продуктов
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Если чего-то не хватает, пишите в комментариях вместе с рецептом. Как вам идея, съедобно получится?
Комментарии16
Виктория, классная задумка!!!
Угу, я тож так подумала. Проголосовали?
Нет еще. У меня где-то рецептик записан, не помню что там за ингредиенты. Если не найду, то проголосую)))
Ок, подождем
Проголосовал. Рецептов накидал. Мозги понапрягал))) Кто молодец?)))))))
Владислав?
Да, Владислав молоцец! ))
Салат "Дейви Джонс"
- крабовые палочки
- кальмар
- креветки
- ананас
- заправка мэнчик или по вкусу
Интересный салатик. В голосовалке есть кальмар и майнез, если что )
Без названия)))
- крабовые палочки
- яйцо вареное
- морковь по-корейски
- плавленный сыр
Ну и мой любимый из крабья
- сыр
- помидор
- крабьё)))
- сухарики
Блин думала, что забыла из популярного. Сыр же!
Виктория!) Ну куда ж без сыра?))) Это 9 бегемотов виноваты))))
Нее, это не они. Это другое виновато, дыра в голове сегодня, через нее все улетает ))
Бывает) Пятница))
1 из 1: Мясо камчатского краба (Paralithodes camtschaticus, не путать с другими), первая фаланга или роза.
Всё.
Отличный рецепт! Обязательно попробую, как только добуду камчатского краба ))