Что ест бухгалтер. Попробуем сделать новый салат из крабовых палочек. Эксперимент

Крабовые палочки, вернее палочки из сурими появились у нас в далеком 1976 году и прочно обосновались в современной российской кухне. Не буду сегодня писать о вреде или пользе, о натуральности или химозности. Крабовых палочек много, они разные, каждый выберет себе по своему кошельку и вкусу.

Рецептов салатов с крабовыми палочками очень много с самыми разными ингредиентами.

У меня, конечно, есть любимый:

Крабовые палочки, молодая капуста, кукуруза, майонез, зеленый лук

Предлагаю сообществу Клерка собрать новый неповторимый салатик

Вот список продуктов, выбирайте что хотели бы видеть в крабовом салате. Из пяти самых популярных сделаю на ближайших выходных салат, посмотрим что получится в итоге.

Выбирайте 5 продуктов Анонимный опрос Свежийгурец Маринованный огурец Картошка Кукуруза Фасоль Зеленый горошек Салат латук Капуста/Пекинская капуста Рис/булгур Кальмар Ветчина Редиска Зеленый лук/петрушка, укроп Соевый соус Майонез Сметана Горчица Лимон Вареное яйцо Свежий помидор Проголосовать Проголосовали 6 человек

Если чего-то не хватает, пишите в комментариях вместе с рецептом. Как вам идея, съедобно получится?