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Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Попробуем сделать новый салат из крабовых палочек. Эксперимент

Британские ученые скрестили крабовые палочки и получили крабовые крестики.
Что ест бухгалтер. Попробуем сделать новый салат из крабовых палочек. Эксперимент
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Крабовые палочки, вернее палочки из сурими появились у нас в далеком 1976 году  и прочно обосновались в современной российской кухне.  Не буду сегодня писать о вреде или пользе, о натуральности или химозности. Крабовых палочек много, они разные, каждый выберет себе по своему кошельку и вкусу.

Рецептов салатов с крабовыми палочками очень много с самыми разными ингредиентами.

У меня, конечно, есть любимый:

Крабовые палочки, молодая капуста, кукуруза, майонез, зеленый лук

Предлагаю  сообществу Клерка собрать новый неповторимый салатик

Вот список продуктов, выбирайте что хотели бы видеть в крабовом салате. Из пяти самых популярных сделаю на ближайших выходных салат, посмотрим что получится в итоге.

Выбирайте 5 продуктов

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Если чего-то не хватает, пишите в комментариях вместе с рецептом. Как вам идея, съедобно получится?

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В Виктория

Главный бухгалтер в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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