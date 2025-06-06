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Бухгалтеры

Пушкин не только лишь гений, но еще и немного бухгалтер! Тест по цитатам Пушкина

Отметим день Пушкина по бухгалтерски.
Пушкин не только лишь гений, но еще и немного бухгалтер! Тест по цитатам Пушкина

Поскольку Пушкин — «наше всё», исследователи расшифровали все его письменные работы, изучили их и сделали выводы из найденных записей. Среди литературных шедевров, оказались и любопытные бумаги, в которых Пушкин предстаёт перед нами, как бухгалтер. Вот пример

Пушкин распоряжался скудными семейными финансами, вел записи доходов и расходов всей семьи Пушкиных, и отца, и матери, и сестры, и своего дядюшки, и брата

После разбора документов и их детального изучения в бухгалтерии Пушкина были найдены ошибки при подсчетах.

Однако, это уже не так важно на мой взгляд, потому что с кем не бывает. Сам же факт говорит о нем, как об очень разностороннем и ответственном человеке, достойном уважения не только в области литературы.

В день рождения Пушкина предлагаю клерковчанам небольшой тест «Пушкин или нет».

10 вопросов, опознаем ли цитаты гения-именинника?

1. "Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!"

Анонимная викторина

Проголосовали 14 человек

2. "Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей"

Анонимная викторина

Проголосовали 15 человек

3. "Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны меж собой."

Проголосовали 15 человек

4. «Люблю грозу в начале мая»

Анонимная викторина

Проголосовали 15 человек

5. «Спокойно, Маша, я Дубровский»

Анонимная викторина

Проголосовали 15 человек

6. «Вдохновение – Это умение приводить себя в рабочее состояние»

Анонимная викторина

Проголосовали 14 человек

7. «Гений и злодейство – две вещи несовместимые»

Анонимная викторина

Проголосовали 14 человек

8. «Кто любил, уж тот любить не может, Кто сгорел, того не подожжешь.»

Анонимная викторина

Проголосовали 14 человек

9. «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением.»

Анонимная викторина

Проголосовали 14 человек

10. "Что в имени тебе моем?"

Анонимная викторина

Проголосовали 14 человек

😄… Александр Сергеевич Пушкин - первый русский рэпер.
Он тоже рифмовал, имел африканские корни и умер в перестрелке.

Задание со звездочкой 1, угадать авторов не пушкинских цитат, среди них тоже есть гении.

Задание со звездочкой №2, в честь дня русского языка найти ошибки в тексте

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Главный бухгалтер в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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