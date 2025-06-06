Пушкин не только лишь гений, но еще и немного бухгалтер! Тест по цитатам Пушкина

Поскольку Пушкин — «наше всё», исследователи расшифровали все его письменные работы, изучили их и сделали выводы из найденных записей. Среди литературных шедевров, оказались и любопытные бумаги, в которых Пушкин предстаёт перед нами, как бухгалтер. Вот пример

Пушкин распоряжался скудными семейными финансами, вел записи доходов и расходов всей семьи Пушкиных, и отца, и матери, и сестры, и своего дядюшки, и брата

После разбора документов и их детального изучения в бухгалтерии Пушкина были найдены ошибки при подсчетах.

Однако, это уже не так важно на мой взгляд, потому что с кем не бывает. Сам же факт говорит о нем, как об очень разностороннем и ответственном человеке, достойном уважения не только в области литературы.

В день рождения Пушкина предлагаю клерковчанам небольшой тест «Пушкин или нет». 10 вопросов, опознаем ли цитаты гения-именинника?



1. "Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!" Анонимная викторина Пушкин Нет Проголосовали 14 человек

2. "Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей" Анонимная викторина Пушкин Нет Проголосовали 15 человек

3. "Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны меж собой." Пушкин Нет Проголосовали 15 человек

4. «Люблю грозу в начале мая» Анонимная викторина Пушкин Нет Проголосовали 15 человек

5. «Спокойно, Маша, я Дубровский» Анонимная викторина Пушкин Нет Проголосовали 15 человек

6. «Вдохновение – Это умение приводить себя в рабочее состояние» Анонимная викторина Пушкин Нет Проголосовали 14 человек

7. «Гений и злодейство – две вещи несовместимые» Анонимная викторина Пушкин Нет Проголосовали 14 человек

8. «Кто любил, уж тот любить не может, Кто сгорел, того не подожжешь.» Анонимная викторина Пушкин Нет Проголосовали 14 человек

9. «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением.» Анонимная викторина Пушкин Нет Проголосовали 14 человек

10. "Что в имени тебе моем?" Анонимная викторина Пушкин Нет Проголосовали 14 человек

😄… Александр Сергеевич Пушкин - первый русский рэпер.

Он тоже рифмовал, имел африканские корни и умер в перестрелке.

Задание со звездочкой 1, угадать авторов не пушкинских цитат, среди них тоже есть гении.

Задание со звездочкой №2, в честь дня русского языка найти ошибки в тексте