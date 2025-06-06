Пушкин не только лишь гений, но еще и немного бухгалтер! Тест по цитатам Пушкина
Поскольку Пушкин — «наше всё», исследователи расшифровали все его письменные работы, изучили их и сделали выводы из найденных записей. Среди литературных шедевров, оказались и любопытные бумаги, в которых Пушкин предстаёт перед нами, как бухгалтер. Вот пример
После разбора документов и их детального изучения в бухгалтерии Пушкина были найдены ошибки при подсчетах.
Однако, это уже не так важно на мой взгляд, потому что с кем не бывает. Сам же факт говорит о нем, как об очень разностороннем и ответственном человеке, достойном уважения не только в области литературы.
В день рождения Пушкина предлагаю клерковчанам небольшой тест «Пушкин или нет».
10 вопросов, опознаем ли цитаты гения-именинника?
1. "Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!"
Анонимная викторина
2. "Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей"
Анонимная викторина
3. "Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны меж собой."
4. «Люблю грозу в начале мая»
Анонимная викторина
5. «Спокойно, Маша, я Дубровский»
Анонимная викторина
6. «Вдохновение – Это умение приводить себя в рабочее состояние»
Анонимная викторина
7. «Гений и злодейство – две вещи несовместимые»
Анонимная викторина
8. «Кто любил, уж тот любить не может, Кто сгорел, того не подожжешь.»
Анонимная викторина
9. «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением.»
Анонимная викторина
10. "Что в имени тебе моем?"
Анонимная викторина
😄… Александр Сергеевич Пушкин - первый русский рэпер.
Он тоже рифмовал, имел африканские корни и умер в перестрелке.
Задание со звездочкой 1, угадать авторов не пушкинских цитат, среди них тоже есть гении.
Задание со звездочкой №2, в честь дня русского языка найти ошибки в тексте
Информации об авторе
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Комментарии22
Класс! Куда-то попал😉Куда-то - нет🤓
эх, я старалась ))
@VikaV2193, я тоже) Непростая викторина🧐
@vladsavushkin, не.. ну не очень то, может пара вопросов сложных
примерно половина. теория вероятности работает, хотя пушкина практически не читал. ну может там про старика со старухой и золотого петушка
@Almazzago, ну вот где-то на этом же этапе остановился)
С Дубровским облажалась((
Это был вопрос подвохом. Я до сегодняшнего дня сама думала, что это прям цитата-цитата Пушкина ))
Виктория, классный тест! Спасибо!