«Черная пятница» для бумажного НДС: почему опасно ждать, когда исчезнет поставщик

Что известно о предполагаемой «черной пятнице»
Повод для этого разбора — сообщение в Telegram с предположением: в ночь с 10 на 11 сентября 2026 года могут быть обнулены декларации 37 тысяч технических компаний. В нём также говорится о похожем событии 28 августа, затронувшем более 20 тысяч организаций.
На 10 сентября официального подтверждения этих цифр, даты и масштаба предполагаемой операции я не нашёл. Поэтому рассматриваю сообщение как неподтверждённый сценарий. Оснований оценивать его вероятность численно или называть высокой сейчас недостаточно.
Если сведения подтвердятся, покупатели фиктивных вычетов могут столкнуться с претензиями по нескольким периодам одновременно. Однако ждать подтверждения конкретной даты, чтобы проверить собственные операции, — плохое управленческое решение. Защитимость вычета зависит от сделки и доказательств, а не от календаря предполагаемых мероприятий ФНС.
Исчезновение декларации не равно исчезновению компании
Под словом «обнулили» могут скрываться разные события: представление нулевой уточнённой декларации, признание декларации непредставленной или расхождение в данных контрагентов. Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ — отдельная процедура. Смешивать эти события нельзя.
Пункт 4.1 статьи 80 НК РФ предусматривает основания, при которых декларация считается непредставленной. Для НДС также имеют значение контрольные соотношения, на которые ссылается эта норма. Нужно установить, какая декларация затронута, за какой период и каким документом подтверждён её статус.
Для покупателя нарушение поставщика само по себе не означает автоматической утраты вычета. Пункт 3 статьи 54.1 НК РФ прямо указывает, что перечисленные в нём обстоятельства «не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания» для признания уменьшения налога неправомерным. Среди них — нарушение контрагентом налогового законодательства.
Но эта защита не превращает фиктивную покупку в реальную. Если товары не поступали, работы не выполнялись, а документы приобрели ради вычета, действует запрет на искажение фактов хозяйственной жизни из пункта 1 той же статьи. Фраза «мы ничего не знали» не заменяет доказательств.
Проверка обоснованности вычета начинается с восстановления содержания операции: кто исполнил обязательство, чем подтверждена поставка, как использован результат и почему был выбран этот контрагент. Бухгалтерский регистр показывает запись; юридическую позицию приходится проверять по всей цепочке документов.
Почему «НДС подорожает с 2 до 22 процентов» — неверный расчёт
Названные в исходном посте 2% — предполагаемая цена услуг продавца фиктивных документов, а не ставка налога. Достоверность такой рыночной цены отдельно не подтверждена. Общая ставка НДС 22% действует с 1 января 2026 года; это подтверждено разъяснением ФНС.
При снятии вычета доначисляют неправомерно уменьшенный налог с учётом обстоятельств конкретного периода. Это не обязательно 22% от всей выручки. Для старых операций проверяют применявшуюся тогда ставку, а не пересчитывают всё по ставке 2026 года.
Условный пример: компания неправомерно заявила вычет 1 млн рублей, который полностью повлёк недоплату. Если установлены основания для штрафа по статье 122 НК РФ, базовый расчёт выглядит так:
Вариант
Налог
Штраф
Всего без пеней
Неосторожное нарушение, штраф 20%
1 000 000 руб.
200 000 руб.
1 200 000 руб.
Доказанный умысел, штраф 40%
1 000 000 руб.
400 000 руб.
1 400 000 руб.
Это пример, а не прогноз доначислений конкретной компании. При расчёте проверяют сальдо ЕНС, основания освобождения от ответственности и смягчающие обстоятельства. Пени рассчитываются отдельно. Вознаграждение, перечисленное продавцу «бумаги», налог не погашает.
Утверждать, что к сдаче квартала обанкротится большинство таких площадок, без данных нельзя. Можно говорить о риске прекращения работы посредника и невозможности получить обещанную компенсацию. Для бюджета обещание посредника не меняет обязанностей налогоплательщика.
Уголовный риск есть, автоматического дела против каждого покупателя нет
Статья 173.3 УК РФ посвящена организации деятельности по представлению и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и деклараций от имени указанных в ней юридических лиц. Для состава нужны предусмотренные законом признаки, включая доход в крупном размере. Покупка документа сама по себе ещё не означает, что доказан именно этот состав; роль покупателя и возможное соучастие оцениваются отдельно.
Для лиц, участвовавших в уклонении организации от уплаты налогов, может ставиться вопрос о статье 199 УК РФ. Крупный размер по действующей норме — свыше 18,75 млн рублей за период в пределах трёх финансовых лет подряд, особо крупный — свыше 56,25 млн рублей. Это суммы налогов, сборов и взносов, а не стоимость купленных документов.
При этом нужны доказательства предусмотренного законом деяния, умысла и участия конкретного человека. Сам статус директора, участника общества или бухгалтера не подменяет их. Обещать массовое возбуждение дел «одной кнопкой» юридически неверно. Но рассчитывать на защиту фразы «всех не привлекут» тоже нельзя.
Почему совет «тяните время и не уточняйтесь» может обойтись дороже
При обнаружении ошибки, занизившей налог, пункт 1 статьи 81 НК РФ обязывает исправить декларацию. После истечения сроков подачи и уплаты подпункт 1 пункта 4 этой статьи позволяет избежать налоговой ответственности при соблюдении условий: уточнение сделано до того, как налогоплательщик узнал об обнаружении нарушения инспекцией либо о назначении соответствующей выездной проверки, а положительного сальдо ЕНС хватает на недостающий налог и пени.
Следовательно, ожидание иногда лишает компанию возможности воспользоваться этой нормой. Само по себе раннее исправление не означает обязательный штраф. Полученное письмо нужно читать: какие ошибки в нём названы, что уже установила инспекция и о чём налогоплательщик был уведомлён.
Другая ситуация — реальная поставка и спорная претензия к контрагенту. Тогда нельзя снимать подтверждённый вычет только из страха. Нужно сопоставить доводы инспекции с доказательствами и подготовить ответ в установленный срок. Законное использование времени для сбора документов отличается от игнорирования требования.
Заменять одного фиктивного поставщика другим нельзя: новая запись не исправляет отсутствовавшую операцию. Нельзя также создавать документы задним числом, уничтожать переписку или давать заведомо ложные объяснения.
Что сделать бухгалтеру вместе с директором
Что проверить
Практическое действие
Какой документ пришёл
Установить отправителя, полномочия, правовое основание, способ вручения и срок ответа. Письмо ФНС и документ следственного органа требуют разной процессуальной оценки.
Какие операции оспариваются
Составить перечень контрагентов, счетов-фактур, периодов и сумм вычетов. Отделить установленные факты от предположений проверяющих.
Чем подтверждено исполнение
Собрать договоры, первичные документы, транспортные и складские сведения, переписку, оплату и доказательства использования результата. Проверить противоречия.
Есть ли собственная ошибка
Определить необходимость уточнения и проверить условия статьи 81 НК РФ, состояние ЕНС и расчёт пеней.
Кто принимает решение
Зафиксировать доводы бухгалтера, юридическую оценку и решение директора. При уголовном риске согласовать объяснения и процессуальные действия с защитником.
Отдельная поправка к исходному посту: декларация по НДС за III квартал 2026 года подаётся не позднее 26 октября. 25 октября — воскресенье. Срок подтверждён сообщением ФНС. Но установленную ошибку в прошлой декларации не стоит откладывать до очередной отчётной даты.
Для компании, использовавшей фиктивные вычеты, опасность существует и без «черной пятницы». Для добросовестного покупателя защита начинается с доказательств реальной сделки. В обоих случаях решение нужно принимать по документам, а не по обещаниям площадки или тревожному заголовку.
С чем вы сталкивались в требованиях инспекции: только с расхождением по контрагенту или с конкретными доказательствами отсутствия поставки? Обсудим без раскрытия ИНН и конфиденциальных документов клиентов.
Нормативная база и судебная практика
Актуально на 10.09.2026
НК РФ: статьи 54.1, 80, 81, 122. УК РФ: статьи 173.3 и 199. Точные ссылки на проверенные тексты приведены в соответствующих разделах. Ставка НДС и срок декларации сверены по указанным сообщениям ФНС. Судебные акты в этой статье не используются: выводы основаны на нормах закона, а не на неподтверждённом описании массовой операции.