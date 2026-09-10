«Черная пятница» для бумажного НДС: почему опасно ждать, когда исчезнет поставщик

Что известно о предполагаемой «черной пятнице»

Повод для этого разбора — сообщение в Telegram с предположением: в ночь с 10 на 11 сентября 2026 года могут быть обнулены декларации 37 тысяч технических компаний. В нём также говорится о похожем событии 28 августа, затронувшем более 20 тысяч организаций.

На 10 сентября официального подтверждения этих цифр, даты и масштаба предполагаемой операции я не нашёл. Поэтому рассматриваю сообщение как неподтверждённый сценарий. Оснований оценивать его вероятность численно или называть высокой сейчас недостаточно.

Если сведения подтвердятся, покупатели фиктивных вычетов могут столкнуться с претензиями по нескольким периодам одновременно. Однако ждать подтверждения конкретной даты, чтобы проверить собственные операции, — плохое управленческое решение. Защитимость вычета зависит от сделки и доказательств, а не от календаря предполагаемых мероприятий ФНС.