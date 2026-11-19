Представим условную ситуацию. Клиент прислал договор с китайским названием своей российской компании. Бухгалтер открыл выписку ЕГРЮЛ, не нашёл иероглифов и предложил сначала исправить реестр. Я бы начал с устава. Для такого расхождения есть вполне законное объяснение, а вот конкретное написание названия придётся проверять по другому документу.
18 ноября ФНС разъяснила: сведения о наличии у ООО наименования на китайском языке отражаются в ЕГРЮЛ кодом языка. Само китайское название в выписке не приводится. Это разъяснение действующего порядка, а не введение нового запрета на иностранные названия.
Выписка отвечает на один вопрос, устав — на другой
По пункту 1 статьи 4 закона об ООО общество обязано иметь полное фирменное наименование на русском языке. Сокращённое русское название — право общества. Дополнительно можно иметь полное и (или) сокращённое наименование на иностранном языке.
ФНС отдельно указывает, что полное и сокращённое наименования должны содержаться в утверждённом уставе. Для китайского языка используется код 114 по фасету 04 ОКИН ОК 018-2014. Поэтому отсутствие самого китайского написания в выписке ещё не свидетельствует, что регистрирующий орган потерял сведения.
Но и обратный вывод делать рано. Код 114 показывает язык. По нему невозможно установить, какие именно иероглифы общество утвердило в качестве своего названия. Сравнение двух вариантов перевода по одной выписке задачу не решит.
Три расхождения, которые требуют разной реакции
Что обнаружил бухгалтер
Что проверить до исправлений
В выписке нет китайского написания, в уставе оно есть
Сведения о языке в реестре и точное название в действующей редакции устава. Само отсутствие иероглифов соответствует разъяснению ФНС.
В договоре китайское название отличается от устава
Источник каждого варианта: утверждённое наименование, перевод для переписки или ошибка в шаблоне. Код языка правильность текста не подтверждает.
Русское название, ИНН или ОГРН в договоре относятся к другой организации
Кто является стороной сделки и от чьего имени подписан документ. Объяснение про код 114 такое расхождение не устраняет.
Это рабочий порядок сверки, а не перечень оснований недействительности договора. Юридические последствия зависят от содержания документов и обстоятельств сделки. Само по себе разное отображение названия в выписке и уставе не даёт готового ответа о действительности сделки.
Как собрать одну карточку российского ООО
Представим условную ситуацию: российское ООО готовит двуязычный договор, а разные сотрудники используют разные китайские переводы его названия. Сведения о контрагенте из КНР здесь ни при чём: проверяем именно российское юридическое лицо.
До подписания я предложил бы бухгалтеру собрать короткую карточку сверки:
Полное русское наименование, ИНН и ОГРН — из актуальной выписки ЕГРЮЛ.
Китайское полное и сокращённое наименования, если они утверждены, — из действующего устава. Отдельно отметить редакцию и документ, которым она утверждена.
Названия и реквизиты стороны в обеих языковых версиях договора — сопоставить с этой карточкой.
Разночтения — вынести на проверку до подписания, а не оставлять каждому сотруднику собственный вариант перевода.
Владимир Кузнецов может подключиться к такой сверке вместе с бухгалтером: проверить корпоративные документы, определить, откуда возникло расхождение, и подготовить формулировку о стороне договора. При необходимости переводчик проверит языковую часть, юрист — её связь с уставом и договором. Бухгалтеру не приходится самостоятельно решать оба вопроса.
Когда всё-таки нужен регистрационный шаг
Сначала сформулируйте, что именно требуется изменить. Одно дело — в реестре верно указан язык, а клиент хочет увидеть в выписке само название. Другое — общество намерено утвердить новое иностранное наименование или обнаружило ошибку в переданных сведениях. Во втором случае нужно оценить корпоративное решение и регистрационную процедуру по существу изменения.
В новости ФНС упомянута форма Р11001 — заявление при создании юридического лица. Не переносите эту форму автоматически на изменение сведений уже действующего ООО. Подходящий комплект документов выбирается под конкретное действие.
При сопровождении клиента я могу помочь бухгалтеру разделить исправление договора и изменение корпоративных документов, проверить нужное решение и подготовить пакет для регистрационного действия. Такая совместная работа позволяет предложить клиенту согласованное решение вместо нескольких несовпадающих версий реквизитов.
Нормативная база и судебная практика
Разъяснение ФНС от 18.11.2026 — китайское наименование в ЕГРЮЛ, код 114 и сведения в уставе.
Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ — обязательное русское и дополнительные иностранные наименования. Проверена редакция закона от 04.08.2026.
Приказ ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ — формы и требования к регистрационным документам; официальная карточка содержит изменения, включая приказ от 25.07.2025 № ЕД-7-14/659@.
Актуально на 19 ноября 2026 года.
Бухгалтеры, если у клиента расходятся устав, реквизиты и договоры, обращайтесь за юридической поддержкой или партнёрским сопровождением. Проверим документы, определим, что нужно исправить, и согласуем дальнейшие действия. Владимир Кузнецов — kuznetsov.law · @a_d_v_o_k_a_t.
Вопрос для обсуждения. Где вы чаще обнаруживаете разные варианты названия одной компании: в уставе, договоре или рабочей карточке контрагента?
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