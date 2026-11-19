Представим условную ситуацию. Клиент прислал договор с китайским названием своей российской компании. Бухгалтер открыл выписку ЕГРЮЛ, не нашёл иероглифов и предложил сначала исправить реестр. Я бы начал с устава. Для такого расхождения есть вполне законное объяснение, а вот конкретное написание названия придётся проверять по другому документу.

18 ноября ФНС разъяснила: сведения о наличии у ООО наименования на китайском языке отражаются в ЕГРЮЛ кодом языка. Само китайское название в выписке не приводится. Это разъяснение действующего порядка, а не введение нового запрета на иностранные названия.