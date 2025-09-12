❗️Взыскание убытков по налогам с наследников руководителя — нечастая, но очень жесткая история
📌В 2011 году 3 учредителя создали ООО. Один из учредителей с долей 10% был назначен директором
📌В 2019 году в отношении ООО назначили ВНП
📌В 2022 г. вынесли решение по ВНП (доначислили всего-то 3 млн руб. по сделкам со спорным контрагентом)
📌В 2023 г. проиграли суд и сменили директора.
📌В 2024 г. директор умер.
📌А в 2025 году один из участников общества обратился с иском о взыскании убытков с вдовы умершего директора. И выиграл.
⚖️Суд указал, что «взыскание убытков, являющееся мерой ответственности за нарушение прав кредитора, причиненных при осуществлении полномочий руководителя умершим, не связано неразрывно с личностью последнего и может быть исполнено за счет имущества умершего его наследниками». Риск взыскания долга, связанного с привлечением к субсидиарной ответственности, также возлагается на наследников❗️И вообще получено наследство стоимостью 7,7 млн руб., что больше 3 млн руб. убытков.💁♂️
В этой истории «прекрасно» все🤦♂️, в том числе то, что истец работала с директором с самого основания компании (13 лет), а сам иск был подан после его смерти.
Решение АС Саратовской области от 01.09.2025 по делу А57-4816/2025
Вот вроде бы неналоговый спор, но все равно и про налоги тоже.
Выводы:
✅Если директор не совпадает с учредителем – риски есть и у того, и у другого.
✅Корпоративная безопасность при соучредительстве не менее важна, чем налоговая.
✅Распределение зон ответственности – важный элемент структурирования (без «будет проблема – порешаем»🤷♂️).
✅Доверие и договоренности между соучредителями могут не пережить смерть этих соучредителей.
✅Не все договоренности между собственниками и топами можно зафиксировать юридически, но многие – все же можно.
Подписывайтесь на мой канал https://t.me/KRaboutTAX
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию