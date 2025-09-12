❗️Взыскание убытков по налогам с наследников руководителя — нечастая, но очень жесткая история

📌В 2011 году 3 учредителя создали ООО. Один из учредителей с долей 10% был назначен директором

📌В 2019 году в отношении ООО назначили ВНП

📌В 2022 г. вынесли решение по ВНП (доначислили всего-то 3 млн руб. по сделкам со спорным контрагентом)

📌В 2023 г. проиграли суд и сменили директора.

📌В 2024 г. директор умер.

📌А в 2025 году один из участников общества обратился с иском о взыскании убытков с вдовы умершего директора. И выиграл.

⚖️Суд указал, что «взыскание убытков, являющееся мерой ответственности за нарушение прав кредитора, причиненных при осуществлении полномочий руководителя умершим, не связано неразрывно с личностью последнего и может быть исполнено за счет имущества умершего его наследниками». Риск взыскания долга, связанного с привлечением к субсидиарной ответственности, также возлагается на наследников❗️И вообще получено наследство стоимостью 7,7 млн руб., что больше 3 млн руб. убытков.💁‍♂️

В этой истории «прекрасно» все🤦‍♂️, в том числе то, что истец работала с директором с самого основания компании (13 лет), а сам иск был подан после его смерти.

Решение АС Саратовской области от 01.09.2025 по делу А57-4816/2025

Вот вроде бы неналоговый спор, но все равно и про налоги тоже.

Выводы:

✅Если директор не совпадает с учредителем – риски есть и у того, и у другого.

✅Корпоративная безопасность при соучредительстве не менее важна, чем налоговая.

✅Распределение зон ответственности – важный элемент структурирования (без «будет проблема – порешаем»🤷‍♂️).

✅Доверие и договоренности между соучредителями могут не пережить смерть этих соучредителей.

✅Не все договоренности между собственниками и топами можно зафиксировать юридически, но многие – все же можно.

