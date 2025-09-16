ФНС + прокуратура = ?

📜ООО «Камский пружинный завод» заключило с ООО «Новация» договор поставки, оплатило 980 260 руб., НДС приняло к вычету. В рамках КНП налоговый орган оспаривал правомерность вычетов по НДС, и налогоплательщик подал уточненную налоговую декларацию, исключив спорный вычет (такая будничная история💁‍♂️)

❗️А дальше прокуратура обратилась в арбитраж, указав, что целью заключения сделки между ООО «Камский пружинный завод» и ООО «Новация» явился незаконный вывод денежных средств, предоставленных АО «Ремдизель» в рамках исполнения госконтрактов, в связи с чем к данным правоотношениям подлежат применению положения статьи 169 ГК РФ о взыскании в доход РФ денежных средств, полученных по ничтожной сделке.

И суд согласился🤦‍♂️

Постановление 11 ААС от 27.06.2025 по делу А65-1815/2025 (обжалуется организацией)

❗️Отметим, что это дело не единственное: постановление 9 ААС от 11.08.2025 по делу А40-176552/2024 — в пользу организации (обжалуется прокуратурой)

📌Вообще, имеет смысл проследить, чем закончатся эти споры. Потому что, следуя логике прокуратуры, к сделкам, совершенным с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, можно отнести и необоснованные расходы (в том числе по сделкам со всеми любимыми ИП), и внутригрупповые сделки при дроблении бизнеса, и т.д.