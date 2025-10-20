Абсолютный эксклюзив. Аналитика по дроблению бизнеса за 9 месяцев 2025 года

Поделимся частью нашей аналитики по дроблению бизнеса за 9 мес. 2025 г. (на основе анализа постановлений окружных судов).

Рейтинг отраслей, в которых споры наиболее часты:

1️⃣Производство

2️⃣Розница

3️⃣Обслуживание МКД — делит третье место с СМР

Конечно, многое зависит от методики подсчётов: мы не включили в услуги клининг и охрану, выделив их отдельно, а дробление АЗС и пекарен — в розницу. А так экзотики хватает: например, дробление лесоводства🌲(и это не только порубка)

Тройка субъектов с наибольшим количеством споров по дроблению:

1️⃣Москва

2️⃣Ростовская область

3️⃣Новосибирская и Свердловская области, а также Хабаровский край — делят третье место

📈Вероятность выиграть спор по дроблению в окружном суде — 15,3 %. Это мало, в прошлые периоды было около 22 %.

Что же позволило в 12 спорах убедить окружные суды, что структурирование — это не дробление?

Этому посвятим отдельный пост, но хотел бы отметить вот что. Суды принимают очень разнонаправленные решения, противоположно оценивая одни и те же аргументы🤷‍♂️

⚖️Ну, как вам такое: общий сайт, миграция торговых точек, общая система скидок, общая реклама, учёт товара у пяти спорных ИП с одинаковыми символами, при том что закуплены они у разных поставщиков — всё это не опровергает факт самостоятельного осуществления каждым из предпринимателей торговой деятельности (Постановление АС Центрального округа, от 08.09.2025 по делу № А35-2393/2022, отбили 96 млн руб.).

❌Но в десятках дел даже части этих признаков дробления достаточно, чтобы полностью игнорировать позицию налогоплательщика, отмечая, что налогоплательщик оспаривает только отдельные факты, а вот налоговики доказали совокупность признаков дробления🤦‍♂️

Те, кому не лень посмотреть графики, могут заметить, что если бы не Центральный и Поволжский округа, статистика была бы совсем печальная💁‍♂️

📌Если в следующем году НДС станет 22 %, а для УСН останется возможность применять ставку 5 %, при разнице в налоге на прибыль и УСН Д-Р минимум на 10 %, дробление не утратит популярности. Тем более что те, кто в 2025 году перешли на ОСН, стали испытывать НДС-похмелье: "радость" от отказа от дробления прошла, а денег не стало.

