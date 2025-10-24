Немного пятничного юмора и судебной практики😉

❓Что делать, если налоговики или правоохранители нашли общую базу 1С и обвиняют в дроблении (помните, в знаменитом деле «Зенден» это было одним из основных доказательств дробления).

📜Далее лучше привести цитату суда: «Информационная база «1С-Предприятие», изъятая в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК МВД по УР с участием сотрудников Межрайонной ИФНС России №7 по Удмуртской Республике гласного оперативно-розыскного мероприятия, являлась учебной для его дочери Дробининой П.В. в ходе обучения в техникуме и ВУЗе, при прохождении производственной практики, и не отражала реальную хозяйственную деятельность ИП, что подтверждается представленными в материалы дела дипломом о среднем профессиональном образовании Дробининой П.В.».💁‍♂️

Все инстанции налогоплательщик, между прочим, выиграл, а спор был на 99,1 млн руб. (Постановление АС Уральского округа от 07.07.2025 делу А71-15775/2022).

Это дело подтверждает еще раз две истины:

✅Универсальных аргументов в налоговом споре по дроблению нет.

✅Если обвиняют в дроблении и дошло до ВНП, нужно защищаться, не стесняясь любых аргументов и не забывая подкладывать под них письменные доказательства - даже если это курсовые работы детей💁‍♂️



Подписывайтесь на мой канал о структурировании бизнеса и налоговом планировании https://t.me/KRaboutTAX