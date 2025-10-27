Выкуп лизинговой машины за тысячу рублей

За последние два года только известных нам споров по такой категории – больше 20.

❌Неважно, за сколько продана или переуступлена машина: за 1 руб. или за 1 млн руб. если ее рыночная стоимость очевидно больше. Определять рыночную стоимость будут с использованием метода сопоставимых рыночных цен.

❌Неважно, сколько после выкупа из лизинга машину подержали на конторе: 1 мес. или 6 мес.

❌Грустные истории про плохое техническое состояние антискрепных BMW X5, Таурегов, Инфинити, Ренжиков и Лексусов суды не принимают 💁‍♂️(кроме постановления АС Поволжского округа от 28.11.2024 по делу А72-13768/2023). Но и УАЗ с Ладой Грантой тоже под прицелом 😉(Постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.07.2022 по делу А03-14482/2021)

✅Да, в Москве таких судебных споров мы не нашли. В Москве спорят по нерыночной стоимости при продаже зданий, до машин еще пока не добрались.

❗️Почти все споры возникают по результатам КНП. Так что общее снижение количества ВНП и увеличение размера доначислений не делает способ безопаснее.

✅Но способ передать машину из лизинга без налогов бенефициару все же есть.

И да, это снова личный фонд, передача из которого выгодоприобретателям не признается объектом налогообложения по НДС (пп. 24 п. 2 ст. 146 НК РФ). Восстановить НДС, правда, с балансовой (остаточной) стоимости придется (если принимали к вычету). Но ее может уже и не быть, и восстанавливать будет нечего. А если и надо – все равно НДС будет меньше, чем с реализации по рыночной стоимости💯

✅И НДФЛ при передаче машины у счастливого получателя может не возникнуть. Но тут требований больше: при жизни учредителя личного фонда надо и налоговым резидентом быть, и его близким родственником (после смерти учредителя таких ограничений нет).

Можно вывести бывшие лизинговые машины на физика и из ООО. И не обязательно через куплю-продажу. Об этом в следующем посте😉



