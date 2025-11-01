Как же передать активы от организации бенефициару❓

✅Выплата действительной стоимости доли (ДСД) имуществом

Самый спорный способ. Начиная с того, как эту ДСД определить (баланс, оценка, учет рыночной стоимости активов и т.д.). И еще, право выплатить ДСД должно быть у общества.

У выходящего участника НДФЛ 13-15% с дохода свыше расходов на приобретение доли. Если участник непрерывно владел долями более 5 лет, доход до 50 млн руб. НДФЛ не облагается (с 26 г. будет доп. ограничение – недвижимость в составе активов не более 50%).

Налоговые последствия по НДС – такие же как при ликвидации. По УСН – планируется включить в НК РФ п.1.1 ст. 346.17: доходом признается ДСД, в счет получения которой было передано имущество, определяемая в установленном порядке🤷‍♂️ на день, следующий за днем отчуждения имущества. По налогу на прибыль такой нормы пока нет, но есть противоположные позиции:

📌Выплата ДСД имуществом – реализация, которая облагается налогом на прибыль свыше первоначального взноса.

📌Доход возникает только если передается имущество, стоимость которого по данным учета меньше, чем ДСД.

📌Выплата ДСД имуществом не влечет возникновение дохода.

📌Возможен подход, аналогичный норме для УСН.

Сложно🤦‍♂️? А это только вопросы на поверхности. Есть еще более экзотические способы передачи активов: простое товарищество (при расторжении), ЗПИФ (при покупке актива), личный фонд (при изначальной покупке актива на него) и др.

А можно актив оставить в компании. И вот тут надо считать, что выгоднее💻: потерять на налогах при передаче, но сэкономить потом или экономия возникает только на 5-7 год. Так далеко загадывать по нынешним временам – смело💁‍♂️



