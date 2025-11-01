Как же передать активы от организации бенефициару❓

📌Бенефициару придется заплатить за покупку
📌Цена должна быть рыночной
📌Деньги окажутся у компании-продавца, где они могут быть и не нужны
А если не продавать?
Варианты передачи активов бенефициару-участнику ограничены:
✅Выплата дивидендов
У физического лица НДФЛ с рыночной стоимости (13-15%).
У организации… По мнению Минфина – реализация, по мнению судов – реализации нет💁♂️. После 2021 года мы не нашли судебную практику по этому вопросу. Если считать, что реализации нет (я придерживаюсь такого мнения, но риск судебного спора не исключен), НДС при передаче нужно будет восстановить пропорционально остаточной стоимости имущества.
❗️Важное замечание. Для того, чтобы последствия были такими, как описано выше, дивиденды точно должны быть именно дивидендами.
✅Ликвидация общества
Может показаться совсем уж кардинальным способом. Но многое зависит от ценности актива. Например, активы можно сначала передать через реорганизацию путем выделения, а потом ликвидировать выделенную организацию.
Для участника, доход превышающий расход на приобретение доли, приравнены к дивидендам (13-15% НДФЛ). Доход в пределах суммы расходов на приобретение доли в уставном капитале также облагается НДФЛ. Если участник – налоговый резидент РФ, он имеет право уменьшить полученный доход на расходы.
❗️А вот налоговые последствия для общества – опять предмет споров. По НДС: передача имущества в пределах первоначального взноса – не реализация (но НДС надо восстановить пропорционально остаточной стоимости). Что такое первоначальный взнос? Безопасная позиция – номинальная доля в уставном капитале.
По налогу на прибыль есть две противоположные позиции:
📌Имущество, переданное сверх суммы вклада в уставный капитал, относится к безвозмездной передаче (и не облагается налогом на прибыль).
📌Если стоимость имущества превышает стоимость первоначального взноса, указанное превышение признается реализацией имущества (и облагается налогом на прибыль).
✅Выплата действительной стоимости доли (ДСД) имуществом
Самый спорный способ. Начиная с того, как эту ДСД определить (баланс, оценка, учет рыночной стоимости активов и т.д.). И еще, право выплатить ДСД должно быть у общества.
У выходящего участника НДФЛ 13-15% с дохода свыше расходов на приобретение доли. Если участник непрерывно владел долями более 5 лет, доход до 50 млн руб. НДФЛ не облагается (с 26 г. будет доп. ограничение – недвижимость в составе активов не более 50%).
Налоговые последствия по НДС – такие же как при ликвидации. По УСН – планируется включить в НК РФ п.1.1 ст. 346.17: доходом признается ДСД, в счет получения которой было передано имущество, определяемая в установленном порядке🤷♂️ на день, следующий за днем отчуждения имущества. По налогу на прибыль такой нормы пока нет, но есть противоположные позиции:
📌Выплата ДСД имуществом – реализация, которая облагается налогом на прибыль свыше первоначального взноса.
📌Доход возникает только если передается имущество, стоимость которого по данным учета меньше, чем ДСД.
📌Выплата ДСД имуществом не влечет возникновение дохода.
📌Возможен подход, аналогичный норме для УСН.
Сложно🤦♂️? А это только вопросы на поверхности. Есть еще более экзотические способы передачи активов: простое товарищество (при расторжении), ЗПИФ (при покупке актива), личный фонд (при изначальной покупке актива на него) и др.
А можно актив оставить в компании. И вот тут надо считать, что выгоднее💻: потерять на налогах при передаче, но сэкономить потом или экономия возникает только на 5-7 год. Так далеко загадывать по нынешним временам – смело💁♂️
