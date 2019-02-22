Как мы написали налоговый калькулятор для бухгалтеров: «УСН & НДС & 2025»

Изучала изменения к 2025 году: читала- мучилась законопроект, читала коллег, тех, кто уже вычитал, даже ходила и мероприятия местные, задавала вопросы, и кое-что нашла. На одной из встреч коллеги анонсировали выход налогового калькулятора, глянула я на их зарисовки и понеслось... Первая мысль: а вот если бы была не только нагрузка, но и прибыль операционная, а если более точно, а если … и засела я писать свой калькулятор.

Опыт на маленьких калькуляторах есть, финансовые модели, бюджеты пишу ну и дикая любовь к Excel до кучи. А кто говорит, что это не серьезно (про Excel), пусть посмотрят, как Шлюмберже делает консолидацию бухгалтерских бюджетов.

Так вот, думала: сейчас я его левой пяткой, да с наскоку, а тут бац - не так страшен НДС, как расчет миллиона вариаций УСН из-под него, да чтобы точнехонько. А вдруг для ИП: надо фиксированные прикрутить, и не фиксированные, а хорошо бы и страховые взносы с ФОТ отдельно как показатель вынести. Ведь кто применяет пониженные страховые свыше МРОТ, а у кого льгота, в общем, так родились 7 исходных параметров:

• Форма собственности

• Выручка по УСН и Патенту если есть

• Расходы по поставщикам (+ авансовые отчеты)

• Доля расходов с НДС

• Доля не принимаемых расходов к УСН

• Расходы на ФОТ и страховые взносы отдельной строкой

• Региональные ставки УСН

А за ними понеслось - а что с чем сравнивать? Естественно 2024 и 2025, а мы вообще были бы прибыльны в 2024 году, если бы уже жили по новым правилам налоговой реформы? – так родились столбцы.

Итак, написание базы расчетов заняло 2 недели, потом еще неделю на допилы внешнего вида и начало работы мозга - что теперь с этим добром делать?! Среди нашей клиентской базы не так много клиентов на такой уникальный запрос…

Пошли дальше, пообщались в партнерских телеграм-каналах, рассказали об имеющемся, провели Zoom-встречу, выпустили релиз с учетом пожеланий и доработками по обратной связи.

Как итог, добавились вкладки:

- индивидуальный расчет: чтобы можно было посчитать нагрузку для сезонного или проектного бизнеса

- структура деятельности.

В общем, кому интересно посмотреть, заходите, ВИДЕО там тоже есть: https://calc2025.tilda.ws/ ПромоКОД на 20% скидки: KLERKTOP

Не зря меня Борис Мальцев уже дважды отправлял сюда, с моим калькулятором – завести блог на «Клерке» ;)

P.S.: спасибо создателям «Клерка»