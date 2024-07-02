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Субсидиарная ответственность

Когда бухгалтера привлекают к субсидиарной ответственности. И как избежать такого «счастья»?

Разбираем почему и за что, все больше дел о привлечении бухгалтеров к субсидиарной ответственности. Как не попасть под каток негативной практики?
Когда бухгалтера привлекают к субсидиарной ответственности. И как избежать такого «счастья»?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Помните выражение: «у побед много отцов, и только поражение — всегда сирота».

Эту формулу можно переложить и на бизнес-процессы: когда у компании все хорошо, директор и главный бухгалтер получают большую зарплату и счастливы. Но когда приходят проблемы и компания становится банкротом — проблемы могут возникнуть и у них.

В 2023 году, судя по статистике Федресурса, суды все чаще стали соглашаться с доводами кредиторов — и привлекать директоров и главбухов к субсидиарной ответственности. Звучит, если честно, страшновато. Ведь получается так, что ошибались все сотрудники компании, а расплачиваться будут директор и главбух.

Что сейчас происходит в этой сфере? Действительно ли чаще ли стали привлекать к субсидиарной ответственности руководителей? Что это за ответственность, каковы ее размеры? И как избежать такого — в кавычках — счастья?

Об этом спросим наших экспертов. У нас в студии управляющий партнер юридической компании «Taxadvisor» Дмитрий Костальгин и руководитель практики комплаенса, антикризисного и банкротного консалтинга Дмитрий Емельянцев.

Внутри выпуска:

  • 0:00 - 1:31 — вступление,

  • 1:32 - 10:23 — что такое субсидиарная ответственность и в какой момент она возникает,

  • 10:24 - 20:20 — за что бухгалтера привлекают к субсидиарной ответственности,

  • 20:21 - 25:20 — примеры привлечения бухгалтера к субсидиарной ответственности,

  • 35:00 — как не попасть под ответственность.

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Когда бухгалтера привлекают к субсидиарной ответственности. И как избежать такого «счастья»?

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