Когда бухгалтера привлекают к субсидиарной ответственности. И как избежать такого «счастья»?

Помните выражение: «у побед много отцов, и только поражение — всегда сирота».
Эту формулу можно переложить и на бизнес-процессы: когда у компании все хорошо, директор и главный бухгалтер получают большую зарплату и счастливы. Но когда приходят проблемы и компания становится банкротом — проблемы могут возникнуть и у них.
В 2023 году, судя по статистике Федресурса, суды все чаще стали соглашаться с доводами кредиторов — и привлекать директоров и главбухов к субсидиарной ответственности. Звучит, если честно, страшновато. Ведь получается так, что ошибались все сотрудники компании, а расплачиваться будут директор и главбух.
Что сейчас происходит в этой сфере? Действительно ли чаще ли стали привлекать к субсидиарной ответственности руководителей? Что это за ответственность, каковы ее размеры? И как избежать такого — в кавычках — счастья?
Об этом спросим наших экспертов. У нас в студии управляющий партнер юридической компании «Taxadvisor» Дмитрий Костальгин и руководитель практики комплаенса, антикризисного и банкротного консалтинга Дмитрий Емельянцев.
Внутри выпуска:
0:00 - 1:31 — вступление,
1:32 - 10:23 — что такое субсидиарная ответственность и в какой момент она возникает,
10:24 - 20:20 — за что бухгалтера привлекают к субсидиарной ответственности,
20:21 - 25:20 — примеры привлечения бухгалтера к субсидиарной ответственности,
35:00 — как не попасть под ответственность.
Комментарии2
Добрый день, коллеги! Спасибо за публикацию, ждем от вас новых интересных материалов!
Неинтересных не ждем