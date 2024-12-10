Что смотреть бухгалтеру в Новый год? Часть 2. Наше кино

Сбежать от мамы, спастись от бандитов и найти любовь. Новогодний ромком с Алиной Алексеевой и Павлом Прилучным

Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние ёлки заказчикам. Последняя ёлочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю своего соседа. С этого момента для неё начинается самый длинный день уходящего года...

Это, конечно, не самый крутой фильм, но довольно милый, немного напоминающий «Один дома». И, пожалуй, один из немногих неплохих фильмов, снятых за последние пару лет. Ну и Гарик Сукачёв там, конечно, великолепен.