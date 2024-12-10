Что смотреть бухгалтеру в Новый год? Часть 2. Наше кино

Очередной рабочий вторник подходит к концу и время немного отвлечься от суматошных декабрьских будней. Продолжаю делиться своим списком новогоднего кино. В прошлый раз поговорили об атмосферном, неспешном голливудском кино. И сейчас самое время вспомнить, что есть у нас помимо старого традиционного и уже совсем поднадоевших «Ёлок». Возможно, что-то здесь тоже покажется банальным, но я нежно люблю эти фильмы и некоторые пересматриваю каждый Новый год.
Итак, поехали...
Мой парень — ангел (Вера Сторожева, 2011)
XXI век. Мегаполис. Сотни, тысячи людей окружают тебя каждый день. Но ты даже и представить себе не можешь, что среди этой многоликой толпы прямо перед тобой может оказаться... Ангел. Студентка Саша с большим трудом верит, что такое бывает. Ангелу Серафиму приходится приложить немало усилий, чтобы доказать ей, что Ангелы существуют. Но он не учёл одного – если девушка тебе поверит, она, скорее всего, тебя полюбит. А разве можно влюбиться в Ангела?
Серебряные коньки (Михаил Локшин, 2020)
1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.
Приходи на меня посмотреть (Олег Янковский, Михаил Агранович, 2000)
Софья Ивановна давно не встаёт со своего кресла. А её дочь Татьяна, похоже, смирилась с положением старой девы. Вся её жизнь — это заботы о больной матери. В один из предновогодних вечеров Софья Ивановна почувствовала, что скоро умрёт, но неожиданно в дверь квартиры постучался незнакомый мужчина с цветами и бутылкой шампанского. Незнакомец разрушает планы Татьяны на одинокую старость. Единственная режиссёрская работа Олега Янковского
Новогодний рейс (Нана Джорджадзе, 2015).
Мини-сериал (4 серии) с отличным актёрским составом, снятый по мотивам романа Алисы Луниной «Новогодний рейс Москва-Петербург».
Новогоднее чудо происходит даже с теми, кто этого совсем не ждёт, и выглядит оно порой как цепь недоразумений, которые, тем не менее, неизменно приведут к счастливому финалу. Герои этой истории попадают в неожиданные ситуации накануне Нового года. По иронии судьбы москвичка Вера случайно меняется чемоданом с петербургским архитектором Сергеем, а московская журналистка и библиотекарь из Петербурга решают на новогодние каникулы поменяться квартирами. Судьбы героев переплетаются, скрещиваются и абсолютно точно − меняются на глазах.
Бедная Саша (Тигран Кеосаян, 1997)
Лирическая новогодняя комедия с участием Александра Збруева и Веры Глаголевой.
Накануне Нового года девочка Саша хочет ограбить банк своей богатой и постоянно занятой мамы, чтобы та перестала так много работать и начала уделять ей больше времени. По воле случая именно в квартиру Саши проникает вор-неудачник и талантливый инженер Берёзкин, у которого ворох своих проблем. Это сказка о том, как сильно люди нуждаются в любви.
Президент и его внучка (Тигран Кеосаян, 1999)
В фильме обыгрывается популярный мотив «принц и нищий», где роль принца досталась внучке президента, а «нищего» — обычной московской девочке из неполной семьи.
Вьюжной предновогодней ночью произошло роковое событие. В роддом доставили молодую женщину, у которой начались преждевременные роды в результате автокатастрофы. Ситуация осложнилась тем, что свекром роженицы был известный генерал, который, угрожая оружием врачам, требовал рождения здорового внука. Насмерть перепуганный врач, перед носом которого свирепый генерал размахивает именным пистолетом, находит единственный выход. Он берет одну из двух девочек-близнецов, родившихся у матери-одиночки, будущей художницы, и выдает ее за внучку генерала. Спустя 12 лет две очень похожие девочки встречаются на кремлёвской елке. «Принцесса» и «нищенка», разумеется, меняются местами…
Музыку к фильму написал известный певец и композитор Леонид Агутин.
Со мною вот что происходит (Виктор Шамиров, 2012)
Братья ищут смысл жизни в предновогодней Москве. Трагикомедия Виктора Шамирова с музыкой Микаэла Таривердиева.
31 декабря. Московские невозможные пробки. Повсеместная спешка, разговоры о бесконечных мелочах, в которых проходит жизнь. Об отце, которому осталось всего ничего, и ничего не сделаешь. О планах тринадцатилетней девочки на жизнь: можно стать онкологом, можно — дизайнером еды.
Страна Оз (Василий Сигарев, 2015)
Новый год в России – стихия неуправляемая и беспощадная. Именно в это волшебное время непостижимый колорит русской души проявляет себя во всей красе. Пока жители Екатеринбурга готовятся к главному национальному празднику и шинкуют оливье, Ленка Шабадинова спешит до боя курантов принять смену в киоске на улице Торфорезов. Но она даже не подозревает, что новогодняя ночь приготовила для неё свой безумный сценарий.
Ёлки-иголки (Александр Баршак, 2022)
Сбежать от мамы, спастись от бандитов и найти любовь. Новогодний ромком с Алиной Алексеевой и Павлом Прилучным
Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние ёлки заказчикам. Последняя ёлочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю своего соседа. С этого момента для неё начинается самый длинный день уходящего года...
Это, конечно, не самый крутой фильм, но довольно милый, немного напоминающий «Один дома». И, пожалуй, один из немногих неплохих фильмов, снятых за последние пару лет. Ну и Гарик Сукачёв там, конечно, великолепен.
Чук и Гек. Большое приключение (Александр Котт, 2022)
Заветная встреча с папой оборачивается удивительным путешествием. Семейный фильм по мотивам детской классики
Два дружных, но озорных брата Чук и Гек живут с любящей мамой в Москве и скучают по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Теперь их ждёт самое большое приключение в их жизни, ведь в новогодние праздники возможны любые, даже самые невероятные чудеса.
Желание (Сергей Попов, 2009)
После свадьбы Виктор понимает, что влюблён в сестру жены. Анатолий Белый в мелодраме о страсти и благородстве
Виктор и Валентина – преподаватель и студентка, полюбили друг друга и поженились. Но сердцу не прикажешь, и Виктор влюбляется в сестру Валентины Веру. Чувства к Вере все сильнее овладевают им. Вера тоже без памяти влюбляется в Виктора. Но как же быть с Валей? К тому же выясняется, что она ждёт ребёнка. Виктор готов объявить жене о предстоящем разводе, но Вера внезапно останавливает его…
Мужчина в моей голове (Алексей Пиманов, 2009)
Действие происходит в предновогодней Москве. Женщина, упав на катке, теряет сознание и оказывается в больнице. Придя в себя, она чувствует, что у неё в голове поселился неизвестный мужчина. Они начинают общаться: ссорятся, мирятся, советуются. Наконец, она влюбляется в него, а он исчезает. В то же время в больнице приходит в сознание известный телеведущий...
Снежный ангел (Александр Карпиловский, 2007)
Романтическая комедия про Новый год, снятая по книге Екатерины Вильмонт «Кино и немцы!».
Каждый раз, под новый год, художница Майя уезжает из Москвы в Санкт-Петербург только чтобы не встречать праздник среди замужних подруг. И так уже семь лет, все кассирши на Ленинградском вокзале её знают. В Питере Майю якобы ждёт любимая тетушка. Но вскоре выясняется что никаких родственников там нет и в помине. Просто она совершенно одинока, и греться у чужого семейного очага участь незавидная. Так что она просто бродит по мрачным улочкам северной столицы, а на следующие сутки возвращается назад. Но в этот раз отработанный план побега ото всех срывается. Раздаётся внезапный звонок и на пороге своей недавно купленной квартиры Майа видит девочку лет шести-семи, точно ангела сошедшего с небес. Бедняжку забыл на лестничной площадке отец, и ребёнок ищет праздника в чужом доме.
Продолжение следует...
(Все описания взяты с kinopoisk.ru, okko.tv)
Комментарии3
Отлично! Вторая часть обзора! Спасибо!
Сейчас уже 12ая часть вышла или на какой тормознули?)
11-я)