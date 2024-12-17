Что смотреть бухгалтеру в Новый год? Часть 3. Зарубежное кино

Потерянное Рождество (Lost Christmas) (Джон Хэй, 2011)

«Порою, ты должен что-то разрушить, чтобы начать заново… Чтобы сделать этот мир лучше…» (с) «Жил-был человек. Фокусник и клоун, вор и негодяй. Когда горожане останавливались, чтобы посмотреть на его выступления, он не показывал под своей маской, что жизнь отняла у него один за другим, мало-помалу… отняла все…» (с) В канун Рождества в Манчестере появляется странный загадочный человек. Он не помнит ни как его зовут, ни где находится, ни что там делает. На куртке, в которую одет, он прочитал только имя Энтони. И вскоре обнаруживает в себе уникальную способность. Прикоснувшись рукой, он безошибочно определяет, что потеряли люди, и помогает им найти пропажу. Он меняет многое, он исправляет, расставляет всё по местам и залечивает раны людей, он и есть Рождественское Чудо. Кто он и почему оказался в Манчестере на Рождество спустя год после того, как у маленького Гуса в автокатастрофе погибли родители? И все ли потери он в состоянии вернуть? Казалось бы очередная рождественская сказка, только очень нетипичная и очень грустная. Невероятно пронзительная история о том как легко потерять самое дорогое, что у тебя есть, о том, как тесно переплетены порой судьбы совершенно чужих людей, о том, как какая-то мелочь может разрушить всё. Но иногда жизнь всё-таки даёт ещё один шанс всё исправить. И самое важное – на этот раз всё сделать правильно и не упустить этот шанс. Фильм, заставляющий верить в чудеса, в невозможное, в то, что даже когда ты совсем один кто-то обязательно протянет руку помощи. А ещё он о том, что порой, чтобы что-то обрести нужно что-то потерять.

Рождество на двоих (Last Christmas) (Пол Фиг, 2019)

Мелодрама, с которой можно поверить в неслучайные встречи. Катарина (Эмилия Кларк «Игра престолов») ночует у друзей и случайных приятелей по барной стойке. А утром со своим чемоданом отправляется на работу, которая тоже как заезженная пластинка — рождественские украшения и прочая мишура круглый год. У неё есть успешная сестра и требовательная мать, которой ей не очень-то хочется показываться на глаза. Но однажды Катарина в роли похмельного эльфа за прилавком видит в окне идеального парня Тома (Генри Голдинг «Безумно богатые азиаты»). Фильм основан на одноимённой песне британского поп-дуэта Wham!

Пусть идёт снег (Let It Snow) (Люк Снеллин, 2019)

Неожиданный снежный буран в канун Рождества застаёт жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. И лишь храбрая девушка выбирается из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли. Она и не догадывается, что её поступок стал первым звеном в цепи событий, которые изменят многие жизни: одна девушка влюбится в очаровательного незнакомца, трое друзей выиграют гонку в «Вафельную», а судьба карликовой свиньи окажется в руках влюблённого бариста.

Рождество на льду (Christmas on Ice) (Джон Стимпсон, 2020)

Фигуристка и хоккеист сообща спасают городской каток. Праздничная мелодрама о том, что добрые дела сближают Кортни Беннет, в прошлом подающая большие надежды фигуристка, руководит городским катком и бесплатно учит детей кататься. Накануне Рождества выясняется, что мэр планирует закрыть каток из-за проблем с финансированием, и традиционный рождественский карнавал не состоится. Кортни падает духом, ведь кажется, что спасти каток может только чудо.

Ноэль (Noel) (Чазз Пальминтери, 2004)

Рождество в Нью-Йорке - самое замечательное время года. По всему городу зажигаются тысячи рождественских ёлок, которые создают ощущение покоя и счастья. Однако для некоторых людей этого мало, они ждут чего-то невероятного, волшебного, чтобы отвлечься от повседневных тягот и забот.

Рождественский пирог (La bûche) (Даниэль Томпсон, 1999)

Рождество - это время радоваться жизни и верить в чудо, время собираться вместе за семейным столом. Героини фильма - три сестры, они живут в Париже, и у каждой - море проблем. Старшая поёт русские романсы в ночном кабаре и уже много лет связана с женатым мужчиной. Средняя - жена состоятельного бизнесмена, но её семейная жизнь далеко не так радужна, как кажется. Младшая гоняет по Парижу на мотоцикле и изнывает от одиночества. Накануне Рождества им предстоит испытать немало волнений и узнать семейную тайну. Но за рождественским столом все проблемы отступают назад и хочется верить в счастье.

200 сигарет (200 Cigarettes) (Риса Брэймон Гарсия, 1999)

Разношёрстная молодёжь собралась в канун Нового Года на одной из вечеринок в центре Нью-Йорка. Некоторые туда явились в одиночку, кто-то прибыл парами - как Люси и Кевин. Но пока Кевин жалуется на жизнь, прагматичная Люси уже занята совращением их великолепного бармена. Любой, кто бывал на таких вечеринках, помнит знакомые чувства: воспоминания и ожидания новой любви, когда часы бьют 12... Когда же настало утро, мало кто ожидал, что окажется совсем в другой кровати...

Джек Фрост (Jack Frost) (Трой Миллер, 1998)

Джек Фрост, большая часть жизни которого проходит в разъездах, почти не видится со своим любимым сыном Чарли. Джек погибает в автомобильной катастрофе, но судьба дарит ему ещё один шанс. Шанс вернуться. На этот раз в качестве... снеговика. Невероятные приключения начинаются...

Гринч - похититель Рождества (How the Grinch Stole Christmas) (Рон Ховард, 2000)

Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зелёный и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктовичей и ушёл жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время, как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохого настроения Гринча показывал нечто ужасное. Каждое Рождество становилось для зелёного отшельника страшной пыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество.

Гремлины (Gremlins) (Джо Данте, 1984)

Очаровательный пушистый зверек Магвай способен растрогать даже камень. Вдобавок, у него – абсолютный слух. Только будьте осторожны: он может погибнуть от солнечного света, на него нельзя брызгать водой, а что будет, если накормить его после полуночи, просто страшно представить.

Рождество кота Боба (A Christmas Gift from Bob) (Чарльз Мартин Смит, 2020)

Защитники животных решили разлучить уличного музыканта с его другом-котом. Духоподъемный рождественский сиквел. До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Ведь даже если у тебя пусто в кармане, а во всём городе отключили свет, праздник должен состояться!

В поисках Санта Лапуса (The Search for Santa Paws) (Роберт Винс, 2010)

Санта Клаус получает очень необычный подарок – белого игрушечного щенка, которого Большая Рождественская Сосулька оживляет и превращает в настоящую собаку. Щенка назвали Санта Лапусом и теперь ему предстоит важная миссия – найти Санта Клауса, потерявшегося в Нью-Йорке и спасти праздник Рождества.

Канун Нового года (Saehaejeonya) (Хон Джи-ён 2021)

Новый год — это пора, когда все начинают мечтать и верить, что их желания исполнятся. 4 влюблённые пары пытаются исправить всё в своих отношениях. С недавнего времени они охладели к друг к другу, но новогоднее чудо непременно посетит каждого. Правда, не в той интерпретации, на которую они надеются. У судьбы на них много планов. Она собирается удивлять их и в канун нового года. Каждый осознает, что он должен сделать нечто неожиданное и необычное. Именно так начнётся череда приключений каждого из них. Сумеют ли они сохранить отношения?

С Новым годом (Haepi nyu ieo) (Квак Чжэ Ён, 2021)