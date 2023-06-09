Замаскировать не удалось: суд переквалифицировал дивиденды в зарплату

Инспекция провела выездную проверку и пришла к выводу о том, что под «дивидендами» скрывается зарплата, с которой компания не удерживает страховые взносы. Рассмотрим доводы.

Инспекция провела выездную проверку и установила — компания выплачивает дивиденды двум своим участникам раз в месяц и в одинаковой сумме. При этом оба участника занимают должности в компании, но не получают зарплату. Инспекция пришла к выводу о том, что под «дивидендами» скрывается зарплата, с которой компания не удерживает страховые взносы.

Суды поддержали[1] инспекцию и признали доначисления правомерными:

Устав компании не предусматривал ежемесячного распределения дивидендов;

из документов неочевидно, что выплаты производились за счет чистой прибыли, а значит, фактически эти "дивиденды" являлись вознаграждением за труд и подлежали обложению страховыми взносами.

При этом в другом деле организация предусмотрела в уставе ежемесячную выплату дивидендов, однако суд[2] указал, что законодательство об обществах[3] не дает право распределять дивиденды ежемесячно, предусматривая возможность выплаты не чаще чем раз в квартал. При отрицательных чистых активах общества выплата ежемесячных дивидендов была признана судом выплатами в рамка трудовых отношений с доначислением на указанные выплаты сумм страховых взносов.

Между тем, еще в 2020 году в доведенном до территорий письме[4] ФНС было разъяснено, что доходы в виде дивидендов, выплаченные акционерам (участникам) хозяйственных обществ по результатам работы указанных хозяйственных обществ за квартал, полугодие и девять месяцев отчетного года, в дальнейшем переквалификации для целей налогообложения не подлежат, поскольку действующее законодательство РФ не содержит положений, изменяющих экономическую квалификацию выплаченных дивидендов (распределенной прибыли) в случаях, когда размер чистой прибыли хозяйственного общества, определенный по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, меньше, чем величина дивидендов (распределенной прибыли), выплаченных таким хозяйственным обществом на основании соответствующих решений, принятых на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Однако сложность и опасность ситуации с переквалификацией дивидендов в зарплату также подтвердил ВС РФ в определении от 19.05.23 от 19.05.23 №303-ЭС23-5817, которым будут руководствоваться нижестоящие судебные инстанций и при применении схемы «дивиденды вместо зарплаты»

В деле, рассмотренном ВС РФ № 303-ЭС23-5817, общество составляло протокол о выплате дивидендов каждый месяц, но Устав не был вовремя изменен. По нему решение о распределении должно было приниматься ежеквартально. В итоге, дивиденды выплачивались раньше срока принятия решения о выплате и раньше даты формирования финансового результата.

Тот факт, что дивиденды выплачивались в иные сроки, чем определено Уставом, по мнению судей, свидетельствовал о том, что эти выплаты не являлись дивидендами и не соответствовали критериям п. 1 ст.43.

Второй «недочет» в сумме выплат, они были одинаковыми на протяжении всех отчетных периодов. Хотя прибыль компании менялась.

Верховный суд признал дивиденды зарплатой, указав на систематичность денежных переводов и нарушение условий выплаты дивидендов, предусмотренных Уставом.

Резюмируя налоговые риски. Если дивиденды выплачиваются денежными средствами участнику - физическому лицу, который не является работником организации, то даже если их переквалифицируют в иную выплату, дополнительных налоговых последствий не возникнет, так как в любом случае будет начислен НДФЛ. Если же участник является сотрудником организации, то есть риск переквалификации выплаты ему в форме дивидендов в заработную плату и, как следствие, доначисление на нее страховых взносов. И как правильно заметила моя коллега: “Вот так корпоративная халатность ломает квалификацию и судьбы”

Источники:

[1] АС СЗО от 22.05.2023 по Делу № А05-3395/2022.

[2] Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2022 № 11АП-21602/2021 по делу № А55-12841/2021.

[3] ст. 42, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022, с изм. от 19.12.2022) «Об акционерных обществах», ст. 28, Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об обществах с ограниченной ответственностью».

[4] Письмо ФНС России от 19.10.2020 № СД-4-3/17130@ «О налогообложении промежуточных дивидендов» (вместе с Письмом Минфина России от 15.10.2020 N 03-03-10/90152).