Система «Зеленая карта» претерпит жёсткие изменения. Скоро появятся более дешевые «Синие карты»

Европейские страховщики с 30 июня 2023 года не будут признавать российские полисы страхования ответственности. Хотя фактически они их перестали принимать уже 1 июня 2023 года.

Российские страховщики с 30 июня 2023 года будут не вправе выдавать сертификаты «Зеленая карта» для поездок во все страны-участницы системы, так как генеральная ассамблея совета страховых бюро «Зеленая карта» приостановила на неопределенный срок членство Российского союза автостраховщиков (РСА) в системе по санкционным мотивам.

Действие ранее выданных сертификатов прекращается с 30 июня 2023 года независимо от срока страхования, указанного в них, и для въезда необходимо приобретать национальные полисы приграничного страхования.



В преддверии упомянутого решения между РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию было заключено новое соглашение, обеспечивающее непрерывность взаимного трансграничного страхования транспортных средств обеих стран по правилам, аналогичным «Зеленой карте». Все страховые случаи по ним подлежат урегулированию в стандартном порядке.

Заключены также двусторонние соглашения с бюро Азербайджана и Турции, согласно которым до истечения срока страхования продолжается действие российских «Зеленых карт», срок страхования которых начинается до 1 июля 2023 года.

Страховые случаи, произошедшие в период с 30 июня 2023 года до 30 июня 2024 года, и по этим картам будут урегулированы стандартно. Азербайджанские и турецкие «Зеленые карты» равным образом будут действовать на территории России.

Указанные соглашения предусматривают создание системы страхования под рабочим названием «Синяя карта». Дополнительно прорабатываются двусторонние соглашения с бюро иных дружественных стран.

«Синюю карту» планируется ввести в действие с 1 января 2024 года. С Белоруссией новые договоры после 1 июля будут до указанной даты оформляться на бланках «Зеленой карты». «Синяя карта» будет действовать аналогично «Зеленой карте», в том числе в части приобретения и использования.